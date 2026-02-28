Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Меммерт
Меммерт
© commons.wikimedia.org by Carsten Steger is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 0:01

Остров-призрак посреди Северного моря: крохотный клочок суши бесследно тает в соленой воде

Ветер Северного моря несет соленый привкус йода и крики чаек, когда вы приближаетесь к Меммерту — крохотному клочку суши, всего в двух километрах от Юиста. Этот необитаемый остров, заповедник для 160 видов птиц, весной превращается в орнитологический рай: малые крачки, красноногие, кроншнепы и редкие болотные совы устраивают здесь гнездовья. Но под этой идиллией зреет драма — уровень моря неумолимо ползет вверх, подтачивая песчаные дюны, словно невидимый приливной демон.

Орнитолог Энно Янсен, проводящий сезоны с марта по ноябрь в скромной хижине, фиксирует миграции и убирает пластиковый мусор с пляжей. Его работа оплачивается агентством NLWKN, но даже оптимисты признают: профессия на грани исчезновения. Штормы и талые воды полярных льдов ускоряют эрозию, а модели гравитационной аномалии под Антарктидой предрекают полный затоп к 2100 году.

"Меммерт — классический пример, как динамика мантийных потоков и таяние ледников перестраивают геоид Земли. Плотные плиты под Антарктидой опускают локальный уровень моря, но в Северном море эффект обратный: ускоренное нарастание воды из-за конвекции в ледниках Гренландии".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Остров Меммерт: жизнь на песчаном аванпосте

Представьте песчаную гряду как гигантский конвейер: волны наносят ил, птицы удобряют его гуано, ветры лепят дюны. Меммерт — это биохимический симбиоз, где фосфор из птичьих отходов питает водоросли, стабилизируя почву. Но без дамб, как на обитаемых островах, он уязвим. Орнитолог Янсен, словно страж, мониторит 160 видов, от кукурузных луней до короткоухих сов.

Близлежащая песчаная коса Кахелотплатте растет на глазах: 50 лет назад — скромная отмель, сегодня — трехкилометровая полоса. Это не магия, а физика осадконакопления: штормы перераспределяют песок, создавая барьер. Однако даже слияние с Меммертом не спасет от глобального прилива.

Повышение уровня моря: физика неумолима

Таяние ледников — не просто вода в океан, а перестройка гравитационного поля Земли. Как в гравитационной бездне Антарктиды, потеря массы льда вызывает локальные подъемы моря вдали. Северное море страдает от стоков Гренландии, где конвекция превращает лед в тесто.

Штормовые приливы усиливают эрозию: каждый ураган срезает метры берега, как нож масло. Университет Хафенсити моделирует сценарии — при +1,8°C к 2100 году Меммерт исчезнет, Юист потеряет юг.

"Такие грунтовые острова — индикаторы климата. Без дамб они растворяются, как сахар в чае, но мониторинг, как на Меммерте, даст данные для адаптации прибрежных зон".

Эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Модели и трансформации ландшафта

Через 50 лет Кахелотплатте сомкнется с Меммертом, создав hybrid-структуру. Но модели пессимистичны: при текущем тренде (+2,7°C) все уйдет под воду. Будущее — в технологиях вроде норвежских солнечных систем для декарбонизации.

Наука предлагает рациональный фильтр: исключим мифы, фокусируемся на данных. Меммерт учит: природа адаптируется, но человеку нужны дамбы и мониторинг.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему Меммерт тонет быстрее других? Без дамб эрозия доминирует; штормы срезают дюны.
  • Слияние с косой спасет остров? Временно — да, но глобальный прилив поглотит все.
  • Что с птицами? Миграции адаптируются, но потеря гнездовий сократит популяции.
Проверено экспертом: научные модели климата, орнитология, геодинамика Дмитрий Грачёв

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Руки выдают секреты тела: японский интеллект находит скрытую болезнь по форме обычного кулака вчера в 17:33

Японские ученые научили нейросеть видеть признаки опасного гормонального сбоя по форме суставов и ширине ладони, опережая врачей на целое десятилетие.

Читать полностью » Сухая почва выдала древний секрет: гераизиты раскрывают метеоритный взрыв, вылепивший стекло в полете 27.02.2026 в 18:44

Сухая почва Минас-Жерайс скрывала черные осколки, похожие на шлак. Анализ показал: это тектиты от удара метеорита 6,3 млн лет назад, выброшенные в атмосферу и вылепленные в полете. Кратер пока не найден.

Читать полностью » Галактика превращается в медузу: хвосты из газа тянутся на десятки тысяч световых лет в скоплении 27.02.2026 в 16:35

В глубоком поле COSMOS нашли самую древнюю галактику-медузу: свет от ее огненных хвостов летел 8,5 миллиарда лет. Давление плазмы срывает газ, где рождаются новые звезды вне диска.

Читать полностью » Морская соль состарила кости: утесный гроб раскрыл тайну женщины культуры Вилбарк во II веке 27.02.2026 в 14:24

В 1899 году волны Балтики обрушили утес, вынеся дубовый гроб с останками женщины в роскошных украшениях. Радиоуглерод 'состарил' ее на 300 лет, но годовые кольца дерева поставили точку: II век н.э. и культура Вилбарк.

Читать полностью » Маленькое ядро Луны пульсировало: эффект лавовой лампы запускал динамо на короткие геологические эпохи 27.02.2026 в 12:52

Образцы с Аполлона раскрывают: магнитное поле Луны не было стабильным, а вспыхивало эпизодически благодаря титановым шлейфам в мантии, как в лавовой лампе. Новые данные из Оксфорда меняют историю спутника.

Читать полностью » Зеркальный капкан для фотонов: норвежская система превращает солнечный свет в дешёвое тепло 27.02.2026 в 11:48

Норвежские инженеры SINTEF представили гибридную систему, которая зеркалами фокусирует свет для одновременной генерации тока и пара.

Читать полностью » Плотные плиты тонут в мантии: под Антарктидой зреет гравитационная бездна глубиной 120 метров 27.02.2026 в 10:14

Под километровыми льдами Антарктиды зреет невидимая аномалия: мантийные потоки, тянущие плотные плиты вглубь, опустили уровень моря на 120 метров. Как это меняет климат и ледники?

Читать полностью » Твердое становится текучим: чудовищное давление превратило ледяные глыбы в некое подобие теста 27.02.2026 в 9:39

Под километровым слоем льда радары выявили странные спиралевидные узоры, указывающие на внутреннюю жизнь ледника, скрытую от глаз человека на протяжении веков.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Офисный стул превращается в тренажёр: пять простых движений сжигают обеденные калории
Авто и мото
Короткая база и высокий клиренс: секрет проходимости нового внедорожника спрятан в его скелете
Питомцы
Шкура не спасает от ледяного сквозняка: критический порог температуры для пушистых домоседов
Недвижимость
Идеальные стрелки или мягкий шелк: один прибор спасает деликатный гардероб, а другой усмиряет лен
Авто и мото
Миф о хрупком железе рассыпался: немецкий кроссовер показал неожиданную стойкость в краш-тестах
Недвижимость
Асфальт превратился в каток — а кошелёк пустеет: как заставить виновных платить за ваши травмы
Наука
Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами
Спорт и фитнес
Минус 5 сантиметров за два месяца: простые упражнения стоя заменяют изнурительные скручивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet