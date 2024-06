Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с юмором упрекнула, президента США Джо Байдена в опоздании на церемонию встречи лидеров G7 из-за отсутствия вежливости.



Лидеры группы стран "Большая семерка" (G7) собрались в четверг на закрытом курорте Борго-Эньяциа, представляющем собой роскошный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи, недалеко от берега Адриатического моря.



На кадрах телекомпании Vista, освещавшей событие, можно увидеть момент, когда Мелони встречает Байдена у входа в отель.



Премьер заметила, что "не следует заставлять даму так долго ожидать", увидев американского лидера. По данным агентства, Мелони терпеливо ожидала прибытия Байдена более 20 минут.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.