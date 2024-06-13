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Байден заставил ждать премьер-министра Италии Мелони
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:39

Байден заставил ждать премьер-министра Италии Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с юмором упрекнула, президента США Джо Байдена в опоздании на церемонию встречи лидеров G7 из-за отсутствия вежливости.

Лидеры группы стран "Большая семерка" (G7) собрались в четверг на закрытом курорте Борго-Эньяциа, представляющем собой роскошный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи, недалеко от берега Адриатического моря.

На кадрах телекомпании Vista, освещавшей событие, можно увидеть момент, когда Мелони встречает Байдена у входа в отель.

Премьер заметила, что "не следует заставлять даму так долго ожидать", увидев американского лидера. По данным агентства, Мелони терпеливо ожидала прибытия Байдена более 20 минут.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

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