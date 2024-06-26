Премьер Италии Джорджа Мелони, раздраженная обсуждениями относительно распределения должностей в обновленном руководстве ЕС, не отозвалась на вызовы греческого коллеги Кириакоса Мицотакиса, который пытался выступить в роли посредника, сообщила газета Stampa, ссылаясь на свои источники.



Мицотакис должен был донести до Мелони достигнутые соглашения и, в сущности, подтвердить ей, что она была исключена, и что ее мнение не учитывалось за столом лидеров.



По данным Stampa, ранее Мелони, принадлежащая к партии "Европейских консерваторов и реформистов", согласилась на повторный назначения Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии в обмен на конкретные встречные предложения.



"Утверждать, что Джорджа Мелони сильно раздражена произошедшим, значит игнорировать все нюансы личного и политического возмущения, которые передаются ее сотрудниками в настоящее время," — сообщает Stampa.



Исключение Мелони из переговоров, как пишет издание, вынуждает ее рассмотреть другие шаги, которые могут привести к принятию решения воздержаться от голосования на предстоящем заседании Европейского совета в Брюсселе.



Урсула Фон дер Ляйен стремится к повторному назначению на должность главы Еврокомиссии. Чтобы лидеры стран ЕС могли снова избрать ее, они должны представить ее кандидатуру на голосование на пленарном заседании нового состава Европарламента, где ей потребуется как минимум 361 голос депутатов.

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