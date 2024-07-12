Черешня из Мелитополя получила свидетельство об исключительном праве на региональный бренд от Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В Роспатенте рассказали, что это первая марка в новых регионах России, получившая такое свидетельство.

Теперь бренд имеет географическое указание "Мелитопольская черешня".

"Именно "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом новых регионов РФ - географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

Глава Роспатента Юрий Зубов подчеркнул, что статус регионального бренда призван помочь производителям продвигать свою продукцию на рынке России. По его словам, "родные регионы" РФ вступают в новый этап подъёма и смогут наравне с остальными субъектами России регистрировать объекты интеллектуальной собственности.

Фото: Freepik.