Черешня из Мелитополя получила свидетельство об исключительном праве на региональный бренд от Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В Роспатенте рассказали, что это первая марка в новых регионах России, получившая такое свидетельство.
Теперь бренд имеет географическое указание "Мелитопольская черешня".
"Именно "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом новых регионов РФ - географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Глава Роспатента Юрий Зубов подчеркнул, что статус регионального бренда призван помочь производителям продвигать свою продукцию на рынке России. По его словам, "родные регионы" РФ вступают в новый этап подъёма и смогут наравне с остальными субъектами России регистрировать объекты интеллектуальной собственности.
Фото: Freepik.
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