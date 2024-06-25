Глава Дагестана Сергей Меликов высказал своё негативное отношения в сторону никабов по причине угрозы безопасности обществу. Своим мнением он поделился на сессии Народного Собрания, информирует РИА Новости.

Российский государственный военный деятель, а также глава Республики Дагестан Сергей Меликов высказался против применения никабов гражданами. По его мнению, традиционный женский головной убор последователей ислама в некоторых религиозных государствах, скрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз, вызывает чувство небезопасности. Помимо этого, он отметил, что подобное одеяние нехарактерно для народов Кавказа.

Сергей Меликов заявил, что под подобным одеянием могут намеренно прятаться представители мужского пола. В свою очередь, девушки способны проносить незаконные опасные вещи под ним. Помимо этого, Сергей Меликов выразил своё негативное мнение из-за опасения применения такой одежды в совершении преступлений террористического характера.

23 июня произошёл теракт в субъекте Российской Федерации, республике в её составе — Дагестане. Были атакованы город на юге России, находящийся на берегу Каспийского моря, — Махачкала, а также Дербент. Нападению подверглись православные храмы, синагога, священнослужитель, сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители.

Фото: Panoramio / Michal Huniewicz (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)