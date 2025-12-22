Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:54

Ночной гормон включил скрытую защиту мозга: эффект проявляется, когда память уже под угрозой

Продукт распада мелатонина улучшил память — Knowridge

Этот гормон сна может незаметно влиять на состояние памяти и когнитивные функции. Новые данные указывают на то, что привычные процессы в организме могут играть куда более важную роль, чем считалось ранее. Речь идёт о механизмах, которые активируются естественным образом и не требуют сложных вмешательств. Об этом сообщает Knowridge Science Report.

Не только сон: скрытый потенциал мелатонина

Учёные из Токийского медицинского и стоматологического университета сосредоточили внимание на мелатонине — гормоне, давно известном своей ролью в регуляции сна и суточных ритмов. Однако в центре исследования оказались не столько его прямые функции, сколько метаболиты — вещества, образующиеся после того, как мелатонин перерабатывается в организме. Один из них, AMK, привлёк особый интерес исследователей.

Команда под руководством доктора Ацухико Хаттори предположила, что AMK может участвовать в процессах, связанных с формированием и сохранением памяти. Эта гипотеза органично дополняет уже известные данные о том, как глубокий сон влияет на память и восстановление нейронных связей. В результате была запущена серия экспериментов, направленных на изучение когнитивных эффектов метаболитов мелатонина.

Эксперименты с памятью и роль AMK

Для проверки своих выводов учёные использовали лабораторных мышей — модель, широко применяемую в нейробиологии. В основе эксперимента лежал тест на распознавание объектов: животным показывали знакомые и новые предметы, наблюдая за тем, как долго они их изучают. В норме мыши дольше интересуются новым объектом, что указывает на сохранённую память.

После демонстрации предметов животным вводили либо мелатонин, либо его метаболиты, включая AMK. Проверка памяти проводилась на следующий день. Наиболее выраженный эффект показали мыши, получавшие именно AMK: они значительно лучше различали знакомые и новые объекты, что свидетельствовало об улучшении памяти и устойчивости когнитивных процессов.

Гиппокамп и возрастной фактор

Дополнительный анализ показал, что метаболиты мелатонина накапливаются в гиппокампе — области мозга, отвечающей за долговременную память и обучение. Именно эта зона особенно уязвима при возрастных изменениях и нейродегенеративных процессах. Ранее учёные уже отмечали, что сохранению активности гиппокампа способствуют не только биохимические механизмы, но и когнитивная активность мозга.

Когда исследователи искусственно блокировали превращение мелатонина в AMK, положительный эффект исчезал. Это позволило сделать вывод о ключевой роли AMK в наблюдаемом улучшении когнитивных функций. Особенно важно, что эффект сохранялся у мышей разного возраста, включая пожилых, у которых память обычно ухудшается быстрее.

Возможные перспективы для медицины

Авторы исследования подчёркивают, что полученные результаты пока относятся только к экспериментам на животных. Тем не менее они открывают перспективы для дальнейших клинических исследований. В случае подтверждения аналогичных эффектов у людей AMK может рассматриваться как потенциальный инструмент в профилактике умеренных когнитивных нарушений, которые иногда предшествуют развитию болезни Альцгеймера.

Работа, опубликованная в Journal of Pineal Research, расширяет представления о том, что мелатонин и продукты его распада могут выполнять защитную функцию для мозга. Это меняет привычный взгляд на гормон сна и подчёркивает его возможную роль в поддержании когнитивного здоровья.

Исследование показывает, что даже вторичные продукты обмена веществ способны оказывать заметное влияние на работу мозга. В перспективе это может привести к новым подходам в сохранении памяти, ясности мышления и умственной активности с возрастом.

