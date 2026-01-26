Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кот в кровати
Кот в кровати
© unsplash.com by Linh Nguyen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 19:12

После мелатонина сон лучше, а показатели хуже — когда стоит насторожиться

Мелатонин может временно повышать уровень сахара в крови — PharmD Айеша Гулзар

Будильник уже звенел пару раз, а сон всё равно кажется "не до конца", и рука сама тянется к привычной таблетке мелатонина. Добавка действительно помогает многим быстрее уснуть, но у неё есть нюансы, которые редко обсуждают вне медицинских заметок. Один из них — возможное влияние на глюкозу и работу инсулина. Об этом пишет Айеша Гулзар, PharmD.

Почему мелатонин вообще может затрагивать сахар

Мелатонин — это гормон, который организм вырабатывает ночью, чтобы "перевести" внутренние часы в режим сна. В виде добавки его чаще всего принимают для поддержки циркадного ритма и облегчения засыпания, особенно когда режим сбит. Однако сон и обмен веществ тесно связаны: ночью тело экономит энергию, меняется гормональный фон, а чувствительность к инсулину естественным образом снижается.

Инсулин вырабатывает поджелудочная железа — он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать её или запасать. Чувствительность к инсулину показывает, насколько хорошо клетки отвечают на этот сигнал. Если чувствительность падает или инсулина выделяется меньше, уровень сахара может временно подрасти — именно это и рассматривается в связи с мелатонином.

Что происходит с инсулином при приёме добавки

Механизм описывается так: мелатонин может связываться с рецепторами MT1 и MT2 на бета-клетках поджелудочной железы и подавлять выделение инсулина. На практике это не означает, что мелатонин "вредит всем подряд", но объясняет, почему после приёма добавки у части людей возможны сдвиги в показателях глюкозы. В краткосрочной перспективе мелатонин способен повышать сахар в крови, особенно если есть преддиабет, диабет 2 типа или нарушения толерантности к глюкозе. При этом у большинства здоровых взрослых эффект описывается как небольшой и временный.

Отдельно отмечается, что данные исследований не всегда совпадают: встречаются работы, где на фоне длительного применения у людей с диабетом 2 типа наблюдали умеренные улучшения чувствительности к инсулину и среднего уровня сахара со временем, а в других — небольшое снижение глюкозы натощак. Это важная оговорка: реакция может зависеть от исходного метаболического состояния, дозировки и режима приёма.

Какие факторы усиливают или ослабляют эффект

Существенную роль играет время. Если принять мелатонин слишком близко к ужину, особенно богатому углеводами, снижение выброса инсулина может наложиться на "пищевой" подъём глюкозы. Поэтому в материале советуют принимать добавку через несколько часов после последнего приёма пищи, чтобы организм успел нормально отработать сахар после еды.

Возможны и индивидуальные различия, связанные с генетикой. Упоминается вариативность гена MTNR1B, который влияет на рецептор мелатонина: у некоторых людей чувствительность к мелатонину выше, и тогда изменения глюкозы при регулярном приёме могут быть выраженнее. Значение имеет и доза: у здоровых взрослых высокие дозировки способны ухудшать толерантность к глюкозе и снижать чувствительность к инсулину, а для людей с диабетом 2 типа вопрос дозы рассматривается особенно осторожно.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

