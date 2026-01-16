Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© unsplash.com by We-Vibe Toys is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:59

Этикетка обещает одно, а внутри другое: мелатонин в капсулах преподносит неприятный сюрприз

Регулярный приём мелатонина связывают со сбоями собственной выработки

Мелатонин для многих давно стал "быстрым решением" на случай бессонницы: выпил — и вроде бы легче уснуть. В отдельных ситуациях он действительно может выручить, например при джетлаге или редких ночных сбоях режима. Но когда добавка превращается в ежедневную привычку, эффект может стать обратным — вместо поддержки естественного сна организм получает внешние сигналы, которые сбивают его тонкую настройку. Об этом сообщает mindbodygreen.

Почему мелатонин не всегда подходит для постоянного приёма

Ключевой момент в том, что мелатонин — не "витамин для сна", а гормон, который сообщает организму о наступлении темноты и помогает настроить циркадные ритмы. В материале подчёркивается: мозг вырабатывает мелатонин в очень небольших количествах вечером, измеряемых микрограммами, а добавки чаще содержат миллиграммы — то есть дозировки, которые в разы превышают естественные объёмы.

Регулярный приём таких доз может со временем мешать собственной "сигнализации" организма: вместо укрепления цикла сон-бодрствование появляются смешанные команды о том, когда нужно расслабляться и когда оставаться активным. На практике люди нередко описывают и побочные эффекты: утреннюю сонливость, яркие сны или кошмары, перепады настроения. У некоторых сон становится более прерывистым, а не глубоким и восстанавливающим.

Ещё одна проблема — качество и точность дозировки

Отдельно отмечается вопрос контроля качества. Независимые проверки показывали, что в добавках мелатонина реальное содержание действующего вещества может заметно отличаться от заявленного на этикетке. Это усложняет подбор дозы и делает результат менее предсказуемым, особенно при регулярном использовании.

Почему в статье предлагают магний как альтернативу

Вместо гормонального "толчка" авторы предлагают обратить внимание на магний — как на поддержку систем, которые помогают уснуть естественным путём. В тексте говорится, что магний участвует в активации ГАМК — основного "успокаивающего" нейротрансмиттера мозга. Это важно для снижения внутреннего напряжения: когда нервная система успокаивается, телу проще перейти в режим отдыха.

Также подчёркивается, что магний связан с регуляцией стрессовой реакции, поддержкой более ровных ритмов кортизола и расслаблением мышц — факторов, которые напрямую влияют на качество засыпания и ночных пробуждений. Логика простая: магний не "заставляет" спать, а помогает создать состояние, в котором сон приходит легче.

Как вписать это в вечерний режим

Авторы описывают более "умную" рутину: поддерживать расслабление за час-два до сна и выстраивать привычки, которые работают на восстановление. В статье упоминается форма магния бисглицинат как более мягкая и хорошо усваиваемая, а также варианты комплексов, куда дополнительно включают компоненты для спокойствия.

В итоге посыл такой: мелатонин может оставаться инструментом для редких случаев, но для регулярной поддержки сна стоит выбирать подход, который работает через нервную систему и стресс-нагрузку. И именно поэтому в качестве замены в материале выделяют магний как более "непринуждающую" опору для сна.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правило ужина 40-30-30 распределяет углеводы белки и жиры — Макорсини диетолог сегодня в 15:36
Ночной голод, лишний вес и плохой сон начинаются с тарелки: правило 40-30-30 разрывает этот круг

Правило 40-30-30 помогает выстроить сбалансированный ужин, который поддерживает сон, энергию и здоровье, не превращая питание в строгую диету.

Читать полностью » Пушистые ботинки используют как акцент в зимнем образе — Ди Марта Миретти сегодня в 13:46
Зимняя обувь больше не выглядит скучно — всё благодаря пушистой фактуре

Пушистые ботинки вновь на пике популярности. Узнайте, как их сочетать с зимней одеждой и почему они станут вашим любимым выбором этой зимой.

Читать полностью » Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful сегодня в 12:30
Пара затеяла ремонт — и дом перестал быть убежищем, напряжение ощущается каждый день

Ремонт в доме способен повлиять на отношения и психическое состояние сильнее, чем кажется. Психологи объясняют, где возникает стресс и как снизить напряжение.

Читать полностью » Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса сегодня в 11:13
Повторила маникюр с "Золотого глобуса 2026" — и поняла, почему это стало главным трендом

На Золотом Глобусе 2026 короткие ногти становятся символом минимализма и осознанного выбора. Почему этот тренд тренирует свободу от стандартов?

Читать полностью » Ведение дневника укрепляет психическое здоровье и самопознание — Vogue сегодня в 9:01
Звучит слишком просто, чтобы быть правдой: дневник как ежедневный ритуал даёт неожиданный результат

Ведение дневника всё чаще рассматривают как простой способ заботы о психическом здоровье. Почему эта привычка помогает лучше понять себя и снизить стресс.

Читать полностью » Персиковый нюд стал популярным оттенком маникюра в 2026 году — Vogue сегодня в 4:06
Цвета, от которых не оторвать взгляд: эти 9 оттенков ногтей в 2026 году сведут модниц с ума

Тренды маникюра 2026 года делают ставку на баланс: мягкие оттенки, вдохновлённые природой и Pantone, сочетаются с глубиной и энергией цвета.

Читать полностью » Кобальтовый синий задаёт энергичный тон в сезонных показах — Марэн вчера в 19:48
Один цвет — разные настроения: как синий в 2026 уходит от скучной классики и удивляет

Синий цвет возвращается в моду весна-лето 2026. Узнайте, какие оттенки будут в центре внимания и как их адаптировать к вашему стилю.

Читать полностью » Минимально обработанная пища ускорила снижение веса вдвое — Nature Medicine вчера в 18:48
Вес уходит сам, если убрать один тип продуктов — организм перестаёт копить жир и резко меняется

Клиническое исследование показало, что степень обработки пищи влияет на вес сильнее, чем подсчёт калорий. Почему простая еда помогает худеть эффективнее.

Читать полностью »

Новости
Наука
Древний океан размером с Арктику существовал на Марсе — Шлунеггер профессор
Наука
Эксперимент показал слабое влияние мотивации на поведение — Университет Суррея
Авто и мото
Нарушение знака Остановка запрещена приводит к эвакуации автомобиля — автоэксперт
Дом
Аммиачные чистящие средства вызывают коррозию в микроволновке — House Digest
Садоводство
Лук порей сеют примерно за 50 дней до высадки в грунт — Сообщество Про
Авто и мото
Зону работы камер на выделенках расширили в законопроекте — Совет Федерации
Наука
Секс как самоутверждение повышает риск давления в паре — JSR
Наука
ЕКА запланировало запуск аппаратов для очистки орбиты в 2027 году — Space News
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet