Этикетка обещает одно, а внутри другое: мелатонин в капсулах преподносит неприятный сюрприз

Мелатонин для многих давно стал "быстрым решением" на случай бессонницы: выпил — и вроде бы легче уснуть. В отдельных ситуациях он действительно может выручить, например при джетлаге или редких ночных сбоях режима. Но когда добавка превращается в ежедневную привычку, эффект может стать обратным — вместо поддержки естественного сна организм получает внешние сигналы, которые сбивают его тонкую настройку. Об этом сообщает mindbodygreen.

Почему мелатонин не всегда подходит для постоянного приёма

Ключевой момент в том, что мелатонин — не "витамин для сна", а гормон, который сообщает организму о наступлении темноты и помогает настроить циркадные ритмы. В материале подчёркивается: мозг вырабатывает мелатонин в очень небольших количествах вечером, измеряемых микрограммами, а добавки чаще содержат миллиграммы — то есть дозировки, которые в разы превышают естественные объёмы.

Регулярный приём таких доз может со временем мешать собственной "сигнализации" организма: вместо укрепления цикла сон-бодрствование появляются смешанные команды о том, когда нужно расслабляться и когда оставаться активным. На практике люди нередко описывают и побочные эффекты: утреннюю сонливость, яркие сны или кошмары, перепады настроения. У некоторых сон становится более прерывистым, а не глубоким и восстанавливающим.

Ещё одна проблема — качество и точность дозировки

Отдельно отмечается вопрос контроля качества. Независимые проверки показывали, что в добавках мелатонина реальное содержание действующего вещества может заметно отличаться от заявленного на этикетке. Это усложняет подбор дозы и делает результат менее предсказуемым, особенно при регулярном использовании.

Почему в статье предлагают магний как альтернативу

Вместо гормонального "толчка" авторы предлагают обратить внимание на магний — как на поддержку систем, которые помогают уснуть естественным путём. В тексте говорится, что магний участвует в активации ГАМК — основного "успокаивающего" нейротрансмиттера мозга. Это важно для снижения внутреннего напряжения: когда нервная система успокаивается, телу проще перейти в режим отдыха.

Также подчёркивается, что магний связан с регуляцией стрессовой реакции, поддержкой более ровных ритмов кортизола и расслаблением мышц — факторов, которые напрямую влияют на качество засыпания и ночных пробуждений. Логика простая: магний не "заставляет" спать, а помогает создать состояние, в котором сон приходит легче.

Как вписать это в вечерний режим

Авторы описывают более "умную" рутину: поддерживать расслабление за час-два до сна и выстраивать привычки, которые работают на восстановление. В статье упоминается форма магния бисглицинат как более мягкая и хорошо усваиваемая, а также варианты комплексов, куда дополнительно включают компоненты для спокойствия.

В итоге посыл такой: мелатонин может оставаться инструментом для редких случаев, но для регулярной поддержки сна стоит выбирать подход, который работает через нервную систему и стресс-нагрузку. И именно поэтому в качестве замены в материале выделяют магний как более "непринуждающую" опору для сна.