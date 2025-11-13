Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уход за кожей лица
Уход за кожей лица
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:25

Маска беременности: как справиться с мелазмой после родов

Хейли Голдбах: мелазма — не болезнь печени, а гормонально-индуцированная пигментация

Мелазма — одно из самых коварных проявлений гиперпигментации. Тёмные пятна появляются внезапно, долго не проходят и часто возвращаются. Это не повод опускать руки: современные дерматологические методики и грамотный уход помогают значительно улучшить состояние кожи и сделать пигментные пятна почти незаметными.

Что такое мелазма

"Мелазма — это пигментное заболевание кожи, при котором появляются участки потемнения, чаще коричневого или серого оттенка", — пояснила дерматолог и профессор Брауновского университета Хейли Голдбах.

Эти пятна обычно видны на лице — на щеках, лбу, переносице или верхней губе, но могут проявляться и на открытых участках тела. В отличие от обычных солнечных пятен, мелазма выглядит как неравномерные, размытые зоны потемнения, а не отдельные точки.

По статистике, от 1,5 до 33% населения сталкиваются с этой проблемой, причём около 90% случаев приходятся на женщин. Такое гендерное различие напрямую связано с гормональными процессами.

Почему появляется мелазма

Главные "виновники" — гормоны и солнце. Дерматологи сходятся во мнении, что повышенные уровни эстрогена и прогестерона стимулируют клетки меланоциты, заставляя их производить больше меланина. Именно поэтому у многих женщин во время беременности появляются пятна, известные как "маска беременности".

"От 15 до 50% беременных сталкиваются с мелазмой", — отметила дерматолог Назанин Саэди.

Также на развитие влияет наследственность — почти половина пациентов сообщают, что кто-то из семьи уже имел схожие симптомы. А солнце усиливает проблему: ультрафиолет активирует выработку меланина, усугубляя пигментацию. Даже синий свет от экранов способен запустить этот процесс.

Кто чаще подвержен мелазме

"Мелазма чаще встречается у людей с более тёмным оттенком кожи, особенно у женщин юго-восточноазиатского происхождения", — сказала Назанин Саэди.

Это связано с естественно повышенным уровнем меланина и индивидуальной реакцией кожи на свет. У людей с более смуглой кожей пятна могут быть менее контрастными, но распределяются по тем же зонам, что и у светлокожих пациентов.

Как лечить мелазму на лице

Полностью избавиться от мелазмы невозможно, но можно добиться стойкого улучшения и предотвратить рецидивы. Основное правило — постоянная защита от солнца и продуманный уход.

1. Защита от солнца

Без SPF любое лечение теряет смысл. Используйте минеральные кремы с широким спектром защиты и добавлением оксидов железа — они блокируют не только ультрафиолет, но и синий свет. Подходят Colorescience Sunforgettable Total Protection SPF 50 и Neutrogena Mineral UV Tint SPF 30.

Наносите крем за 15 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2-3 часа. Дополнительно носите шляпу и одежду с УФ-защитой.

2. Осветляющие средства

Беременным дерматологи рекомендуют азелаиновую кислоту - безопасное и эффективное средство, подавляющее активность меланоцитов.

Если ограничений нет, врач может назначить крем с комбинацией третиноина, гидрохинона и кортикостероида. Однако гидрохинон требует осторожности и профессионального контроля.

Перспективным средством считается транексамовая кислота (TXA) - она снижает активность сосудов и уменьшает выработку меланина. Доступна в виде таблеток или сывороток.

3. Профессиональные процедуры

Для беременных безопасны мягкие пилинги с гликолевой или молочной кислотой. Они снимают верхний слой кожи и осветляют поверхность.

После родов можно попробовать более сильные процедуры: пилинг с ТСА, микроигольчатую терапию (микронедлинг) с добавлением плазмы или TXA. Эти методы помогают активным веществам проникать глубже.

"Тепло может ухудшить состояние кожи, поэтому не все лазеры подходят", — предупредила дерматолог Назанин Саэди.

Оптимальны пикосекундные лазеры и мягкое шлифование Clear & Brilliant. Важно выбирать врача, имеющего опыт работы с мелазмой и различными типами кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Применение домашних масок с лимоном или йогуртом.
Последствие: Раздражение и усиление пигментации.
Альтернатива: Профессиональные препараты с азелаиновой или транексамовой кислотой.

Ошибка: Использование обычного солнцезащитного крема только летом.
Последствие: Усиление пятен в течение года.
Альтернатива: Ежедневный SPF с минеральными фильтрами.

Ошибка: Лечение без консультации дерматолога.
Последствие: Риск осложнений и неправильный подбор средств.
Альтернатива: Индивидуальный план терапии у специалиста.

А что если пятна не исчезают?

Мелазма склонна возвращаться, особенно летом. В этом случае важно перейти на поддерживающий уход — мягкие сыворотки с ниацинамидом, витамином C и ежедневная защита от солнца. Регулярные визиты к дерматологу помогут корректировать лечение.

Таблица: Плюсы и минусы популярных методов

Метод Плюсы Минусы
Азелаиновая кислота Безопасна при беременности, осветляет кожу Эффект заметен не сразу
Транексамовая кислота Подходит для стойких форм мелазмы Противопоказана при проблемах с сосудами
Лазерное лечение Быстрый результат Высокая цена, риск рецидива
Пилинги Освежают и выравнивают тон Требуют периода восстановления

FAQ

Как выбрать крем от мелазмы?
Отдавайте предпочтение средствам с азелаиновой, койевой или транексамовой кислотой.

Сколько стоит лечение мелазмы?
Домашний уход — от 2 000 рублей в месяц, процедуры у дерматолога — от 10 000 рублей за сеанс.

Что лучше: лазер или крем?
Комбинация обоих методов даёт более стойкий эффект.

Мифы и правда

Миф: Мелазма проходит сама.
Правда: Без защиты и ухода она возвращается.

Миф: Домашние маски безопасны.
Правда: Кислоты и эфирные масла могут вызвать ожог.

Миф: Мелазма — признак болезни печени.
Правда: Это не связано с внутренними органами, а вызвано гормонами и солнцем.

Интересные факты

  1. Термин "мелазма" происходит от греческого слова melas, что означает "чёрный".

  2. В древности пятна на лице у беременных считались "знаком плодородия".

  3. Современные лазеры позволяют осветлить кожу на 70-80% без повреждения эпидермиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хлоя Каучман: хроническая усталость связана с нехваткой железа и витамина D сегодня в 17:57
Просыпаюсь уставшей даже после сна — добавила в рацион одно блюдо, и энергия вернулась

Чувствуете усталость, судороги или ломкость ногтей? Эти 6 симптомов могут указывать на дефицит витаминов и минералов (B12, D, магний) и требуют проверки.

Читать полностью » Отсутствие зуба чревато асимметрией лица — стоматолог сегодня в 17:50
Улыбка рушится по цепочке: стоматолог рассказала, что будет, если не восстановить зуб вовремя

Cтоматолог Ирина Першина рассказала NewsInfo, почему нельзя оставлять во рту незакрытые полости после удаления зубов.

Читать полностью » Укрепление позиций холодной палитры для зимнего маникюра 2025 выявили эксперты индустрии сегодня в 17:22
Добавила на френч эту вуаль — и маникюр стал праздничным без лишнего блеска

Зимние nail-тренды 2025 — от ледяного baby blue до глубокого пурпура и зелёного шалфея. Узнайте, какие оттенки сделают маникюр стильным и по-зимнему сияющим.

Читать полностью » Правильное питание и сон поддерживают слуховую функцию — ЛОР-клиника Зайцева сегодня в 17:15
Слух тает, как лёд на солнце: найден способ вернуть годы без молчания

Снижение слуха с возрастом не приговор — врачи рассказали о методах, которые помогают сохранить чувствительность слуха и избежать его утраты.

Читать полностью » Метод ходьбы 6-6-6 улучшает здоровье и продлевает жизнь — сообщили фитнес-эксперты сегодня в 16:52
Начал утро с "прогулки 6-6-6" — через неделю не узнал себя в зеркале: эффект удивил даже скептиков

Забудьте об изнурительных тренировках. Ходьба 6-6-6 — это простой и эффективный способ укрепить тело, снизить вес и улучшить общее самочувствие.

Читать полностью » Выбор оттенка волос на 1–2 тона теплее омолаживает образ по данным стилистов сегодня в 16:15
Покрасилась в этот цвет — и лицо стало выглядеть моложе: жаль, что не решилась раньше

Шесть природных оттенков, которые освежают лицо после 40 и идеально смотрятся в декабре. Узнайте, какой цвет подчёркивает черты и делает образ светлее.

Читать полностью » Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения сегодня в 15:46
Думала, икота — пустяк: оказалось, мозг просто "сбивается" и даёт ложную команду

Почему мозг заставляет нас икать и как с этим справиться? Врач объяснила, как с помощью простых действий восстановить дыхание и успокоить нервную систему.

Читать полностью » Подбор нюдового лака улучшает тон кожи по данным мастеров маникюра сегодня в 15:08
Беру лак на тон темнее кожи — и руки выглядят моложе на 10 лет: секрет узнала случайно

Узнайте, какие оттенки лака реально освежают руки после 40, как выбрать идеальный нюд и какие цвета делают образ ярким, молодым и современным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Маргарита Лолис: молочная кислота отшелушивает кожу, не повреждая её барьер
Спорт и фитнес
Раньше часами бегала на дорожке, пока не поняла, как реально работает жиросжигание
Туризм
Монастыри, рыбалка и дача: как разные поколения России отдыхают в условиях экономии
Красота и здоровье
Доктор Карим Торрес Санчес: расслабление мышц помогает отключить стрессовую реакцию
Питомцы
В Орле проверяют уровень иммунитета у животных перед выездом за границу
Авто и мото
Увеличение диаметра колес повышает нагрузку на подвеску — Морозов
Еда
Диетолог Наталья Рожкова: рябина — природный тоник для холодного сезона
Культура и шоу-бизнес
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо продюсируют документальный фильм "Следы дома" — Variety
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet