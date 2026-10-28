Мелания Трамп: как первая леди США стала миротворцем и добилась соглашения Москвы и Киева

Мелания Трамп, которую долгое время воспринимали прежде всего как красивую супругу американского президента и бывшую модель, неожиданно проявила себя в большой дипломатии. Причём на одном из самых сложных направлений мировой политики — российско-украинском.

28 октября Fox News раскрыл подробности секретных переговоров первой леди США, результатом которых стало соглашение о временном прекращении огня в городе Алёшки (украинское название — Олешки) Херсонской области.

Документ, подписанный 23 октября российским омбудсменом Татьяной Москальковой и её украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, предусматривает доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей. Перемирие началось 27 октября, на два дня раньше первоначального срока.

До начала боевых действий в Алёшках проживали около 24 тысяч человек. Сегодня, по оценкам Белого дома, осталось 1700–2000 жителей, преимущественно пожилых. Город испытывает острую нехватку продовольствия, лекарств и питьевой воды.

По информации Fox News, Мелания несколько недель лично участвовала в переговорах с Москвой и Киевом. Обе стороны согласились признать её специальным посредником. К обсуждению подключались Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Согласовать пришлось буквально всё: маршруты гуманитарных колонн, разминирование дорог, передвижение военной техники, порядок эвакуации. Переговоры продолжались даже в день подписания соглашения.

27 октября Мелания объявила о расширении зоны прекращения огня за пределы Алёшек для безопасного прохода гуманитарных конвоев. Reuters сообщило, что перемирие соблюдается, хотя боевые действия на других участках фронта продолжаются.

Впрочем, посредничество первой леди не было единственным дипломатическим каналом. К урегулированию гуманитарного кризиса подключился и Папа Римский Лев XIV, обсуждавший ситуацию с руководителями России и Украины.

Для Мелании это не первый гуманитарный успех. Ранее она направила Владимиру Путину письмо о судьбе детей, пострадавших от конфликта. По данным Белого дома, благодаря шести операциям при её участии 34 российских и украинских ребёнка воссоединились с семьями.

Гуманитарной деятельностью Мелания занимается ещё с первого президентского срока мужа. В 2018 году она запустила программу Be Best, направленную на защиту детей, борьбу с интернет-травлей и зависимостями. Посещала африканские страны, поддерживала образовательные проекты, выступала за помощь детям мигрантов.

Однако подтверждённых примеров её посредничества в других вооружённых конфликтах пока нет. Российско-украинское направление стало первым серьёзным испытанием её дипломатических возможностей.

Американская пресса прежде нередко изображала Меланию замкнутой первой леди, предпочитающей оставаться в стороне от политики. Теперь этот образ меняется.

Конечно, локальное перемирие ещё не означает окончания войны, а реальные результаты гуманитарной операции предстоит оценить. Но сам факт, что супруга американского президента сумела стать приемлемым посредником для Москвы и Киева, заслуживает внимания.

Возможно, именно такая непубличная дипломатия, основанная не на громких заявлениях, а на конкретной помощи людям, способна добиться результатов там, где традиционные политические переговоры заходят в тупик.