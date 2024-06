Мексиканский глава Андрес Мануэль Лопес Обрадор высказался относительно заявлений Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) о возможном вмешательстве картелей в выборы судей, запланированные с учетом предстоящей судебной реформы.



Он советовал DEA действовать более осторожно, подчеркивая, что это — внутренние дела Мексики.



"Мы уважаем точку зрения DEA, но они должны быть более осмотрительны, учитывая, что Мексика — суверенное государство. Проще говоря, с уважением: кто они такие, чтобы вмешиваться в вопросы, затрагивающие наш народ? Откуда у них право вмешиваться в наше дело?" — отметил политик на пресс-конференции в Национальном дворце.



Мексиканский журналист Сальвадор Сото ранее опубликовал статью в газете El Universal, в которой были указаны содержание внутренней записки DEA о рисках, связанных с предлагаемой правительством судебной реформой. DEA предостерегала о возможности участия кандидатов из организованной преступности на всеобщих выборах судей разных уровней.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)