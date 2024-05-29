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Антивоенные активисты пытались поджечь посольство Израиля в Мексике
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:46

Антивоенные активисты пытались поджечь посольство Израиля в Мексике

Действия израильских военных в Секторе Газа получают резонанс на другом континенте. Так в Мексике пропалестинские активисты атаковали посольства Израиля в Мексике. Протестующие устроили пожар у израильского диппредставительства. Об этом сообщает местный портал Telediario.

Ограждение вокруг посольства протестующие пытались разрушить, швыряли в здание и в полицейских камни, дымовые шашки и "коктейли Молотова". В результате беспорядков ожоги получили шесть мексиканских полицейских.

Последней чашей терпения активистов стали недавний удар Израиля по югу Сектора Газа. Обстрелы по палаточному лагерю привели к гибели десятков мирных людей.

Фото: Министерство иностранных дел Косово

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