Действия израильских военных в Секторе Газа получают резонанс на другом континенте. Так в Мексике пропалестинские активисты атаковали посольства Израиля в Мексике. Протестующие устроили пожар у израильского диппредставительства. Об этом сообщает местный портал Telediario.
Ограждение вокруг посольства протестующие пытались разрушить, швыряли в здание и в полицейских камни, дымовые шашки и "коктейли Молотова". В результате беспорядков ожоги получили шесть мексиканских полицейских.
Последней чашей терпения активистов стали недавний удар Израиля по югу Сектора Газа. Обстрелы по палаточному лагерю привели к гибели десятков мирных людей.
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