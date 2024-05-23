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Люди погибли во время митинга в Мексике из-за сильного ветра
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:01

Люди погибли во время митинга в Мексике из-за сильного ветра

Стихия вмешалась в политику в Мексике, где во время предвыборного митинга в штате Нуэво-Леон одного из кандидатов президенты страны — Хорхе Майнеса .

Когда кандидат в президенты находился на сцене, металлоконструкция с плакатом от мощного внезапного порыва ветра упала на людей. В результате ЧП пострадало до 50-ти человек, а пятеро погибли.

Это был последний день агитации в регионе. Там была отмесена самая большая популярность его партии Movimiento Ciudadano, также представляет это движение и местный губернатор Самуэль Гарсия, который тоже был на сцене во время происшествия.

Мощные стихийные бедствия а последнее время все чаще происходт на планете и приводят к гибели людей. Так в США в штате Айова от торнадо сильно пострадал целы город Гринфильд.

Фото: commons.wikimedia.org/Jersey Devil (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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