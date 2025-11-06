От британской королевской семьи до съёмочной площадки: Меган Маркл снова шокирует фанатов

44-летняя Меган Маркл вновь снимается в кино и сериалах, впервые после свадьбы с принцем Гарри. Актриса примет участие в новом проекте Amazon MGM — сериале "Близкие друзья", где её партнёршами стали Бри Ларсон и Лили Коллинз. В сериале герцогиня сыграет саму себя, и по информации People, уже отсняла свой эпизод, чувствуя себя на площадке "очень расслабленно и счастливо".

Новый этап в карьере

Источник The Sun отметил, что Меган решила согласиться на небольшую роль, чтобы "прощупать почву" и понять, комфортно ли ей возвращаться к актёрской работе в новом статусе. "Это важный момент для Меган. Он означает возвращение к делу, которое она очень любит. Ей поступало множество предложений, но именно этот проект показался подходящим", — подчеркнул инсайдер.

Эта роль станет для Маркл первой после того, как она оставила карьеру актрисы в 2018 году, за месяц до свадьбы с Гарри. Тогда её последним значимым проектом стал сериал "Форс-мажоры", принесший актрисе международную известность.

Жизнь после королевской семьи

После свадьбы Маркл и Гарри проживали в Великобритании, где в 2019 году родился их сын Арчи. В 2020 году пара объявила о намерении отказаться от королевских обязанностей и переехала в Калифорнию, на родину Меган. В 2021 году у них родилась дочь Лилибет.

Сейчас супруги ведут активную светскую жизнь в США. Они регулярно делятся подробностями о жизни в британской королевской семье в интервью и документальных проектах, что иногда создаёт напряжённость в их отношениях с королевской семьёй. Кроме того, пара подписала контракт с Netflix на 100 млн долларов, в рамках которого Меган запустила собственное кулинарное шоу, которое вызывает неоднозначные отзывы.

Исторический контекст