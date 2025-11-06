Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 16:09

От британской королевской семьи до съёмочной площадки: Меган Маркл снова шокирует фанатов

44-летняя Меган Маркл вновь снимается в кино и сериалах, впервые после свадьбы с принцем Гарри. Актриса примет участие в новом проекте Amazon MGM — сериале "Близкие друзья", где её партнёршами стали Бри Ларсон и Лили Коллинз. В сериале герцогиня сыграет саму себя, и по информации People, уже отсняла свой эпизод, чувствуя себя на площадке "очень расслабленно и счастливо".

Новый этап в карьере

Источник The Sun отметил, что Меган решила согласиться на небольшую роль, чтобы "прощупать почву" и понять, комфортно ли ей возвращаться к актёрской работе в новом статусе. "Это важный момент для Меган. Он означает возвращение к делу, которое она очень любит. Ей поступало множество предложений, но именно этот проект показался подходящим", — подчеркнул инсайдер.

Эта роль станет для Маркл первой после того, как она оставила карьеру актрисы в 2018 году, за месяц до свадьбы с Гарри. Тогда её последним значимым проектом стал сериал "Форс-мажоры", принесший актрисе международную известность.

Жизнь после королевской семьи

После свадьбы Маркл и Гарри проживали в Великобритании, где в 2019 году родился их сын Арчи. В 2020 году пара объявила о намерении отказаться от королевских обязанностей и переехала в Калифорнию, на родину Меган. В 2021 году у них родилась дочь Лилибет.

Сейчас супруги ведут активную светскую жизнь в США. Они регулярно делятся подробностями о жизни в британской королевской семье в интервью и документальных проектах, что иногда создаёт напряжённость в их отношениях с королевской семьёй. Кроме того, пара подписала контракт с Netflix на 100 млн долларов, в рамках которого Меган запустила собственное кулинарное шоу, которое вызывает неоднозначные отзывы.

А что если…

Даже после длительного перерыва возвращение к карьере может быть успешным, если подходить к этому постепенно. Малые роли и комфортные условия съёмок помогают восстановить навыки и уверенность, а также сохранить интерес публики.

FAQ

Сколько стоит подготовка к актёрской работе после перерыва?
Вложения зависят от личного графика, репетиций, работы с актёрскими коучами и подготовки к съёмкам.

Что лучше: начинать с главной роли или с эпизодической?
Эпизодическая роль помогает постепенно привыкнуть к площадке и восстановить навыки без сильного стресса.

Мифы и правда

Миф: возвращение после длительного перерыва невозможно.
Правда: постепенные шаги и комфортная среда помогают успешно возобновить карьеру.

Миф: звезды, оставившие работу ради семьи, теряют все профессиональные навыки.
Правда: опыт и репутация остаются, а навыки можно восстановить при подготовке.

Миф: актёрская карьера несовместима с публичной жизнью.
Правда: планирование графика и выбор ролей позволяют совмещать личное и профессиональное.

Сон и психология

Возвращение к работе после длительного перерыва требует внимания к психическому здоровью. Важно соблюдать режим сна, отдыхать между съёмками и поддерживать эмоциональный баланс, чтобы уменьшить стресс.

3 интересных факта

  1. Меган Маркл снималась в сериале "Форс-мажоры", который принес ей мировую известность.

  2. После ухода из королевской семьи Меган запустила кулинарное шоу на Netflix.

  3. Сотрудничество с Amazon MGM позволит актрисе сыграть саму себя в новом сериале.

Исторический контекст

  1. 2013 — Меган и Гарри начали встречаться.

  2. Декабрь 2017 — свадьба и беременность Меган.

  3. Январь 2018 — рождение сына Арчи.

  4. 2020 — отказ от королевских обязанностей и переезд в Калифорнию.

  5. 2021 — рождение дочери Лилибет.

  6. 2025 — возвращение Меган к актёрской карьере в сериале Amazon MGM.

