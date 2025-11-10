Принц Гарри превратился в иждивенца: кто теперь платит за роскошь Сассекских
Меган Маркл оказалась в необычной для себя роли: теперь именно ей приходится обеспечивать семью, так как принц Гарри пока не определился с карьерными перспективами в США. Переезд в Калифорнию принёс новые финансовые вызовы, и роскошный образ жизни Сассекских требует значительных вложений.
По сюжету документального фильма Channel 5 "Принц без работы: что будет делать Гарри дальше?" выясняется, что Гарри предпочитает участвовать в благотворительных мероприятиях, а не принимать громкие голливудские предложения, что создаёт определённую финансовую нагрузку на семью.
Ведущая шоу Loose Women на MTV Джейн Мур рассказала о масштабах расходов пары.
"Вскоре после переезда стало совершенно ясно, что Сассекские выписывали чеки на суммы, которые не могли себе позволить. Внезапно это стало напоминать новое платье короля", — сказала Джейн Мур.
Даже с учётом дохода Гарри как капитана Королевской морской пехоты, составлявшего около 52 000 фунтов стерлингов в год, расходы на калифорнийский особняк превышают четверть миллиона долларов ежегодно только за ипотеку. Дополнительно охрана герцога, герцогини и их детей обходится примерно в 250 тысяч долларов в год.
Чтобы сохранить привычный уровень жизни, Меган рассматривает возвращение к актерской деятельности. По информации источников, актёрская карьера может стать стабильным источником дохода и позволит герцогине вернуться к любимому делу:
"Это важный момент для Меган, он означает возвращение к тому, что она действительно любит", — отметил источник.
Первым проектом после восьмилетнего перерыва станет фильм "Близкие друзья", где Меган сыграет саму себя. В актёрский состав также входят Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и британский актёр Генри Голдинг. Этот фильм может стать стартовой площадкой для восстановления её профессиональной карьеры и значительного увеличения семейного бюджета.
Советы шаг за шагом
-
Оцените финансовую нагрузку семьи: ипотека, охрана, проживание и расходы на детей.
-
Рассмотрите дополнительные источники дохода, которые соответствуют вашим навыкам.
-
Подумайте о проектах, позволяющих сочетать любимое дело с заработком.
-
Используйте медийный интерес для развития личного бренда и новых возможностей.
-
Планируйте бюджет заранее, учитывая переменчивость доходов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать расходы на большие дома → перерасход бюджета → уменьшить жилплощадь или пересмотреть ипотеку.
-
Полагаться только на одного источника дохода → финансовая нестабильность → диверсифицировать заработок через медиа и бизнес-проекты.
-
Пренебрегать профессиональным развитием → потеря опыта и возможностей → возвращение к любимому делу с новым проектом.
А что если…
…Меган решит полностью посвятить себя актерской карьере? Даже короткий перерыв в восьмилетний срок не станет препятствием, а опыт работы с известными актёрами и в популярных проектах может обеспечить высокий доход и укрепить позиции семьи в медиапространстве.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Возможность зарабатывать самостоятельно
|Высокая конкуренция в киноиндустрии
|Сохранение привычного образа жизни
|Огромные первоначальные расходы
|Развитие личного бренда
|Поток общественного внимания и критики
|Новые карьерные перспективы
|Неопределённость успеха проекта
FAQ
Как выбрать проект для восстановления карьеры?
Важно ориентироваться на жанр, востребованность актёров, а также на возможность привлечения зрительской аудитории.
Сколько стоит поддерживать семью в США на высоком уровне?
Ипотека, охрана, проживание и образование детей могут составлять сотни тысяч долларов ежегодно.
Что лучше: инвестировать в недвижимость или в проекты, приносящие доход?
Оптимально сочетать оба подхода: недвижимость как стабильная база, проекты — для активного дохода и профессионального развития.
Мифы и правда
-
Миф: актёрская карьера всегда гарантирует высокий доход.
Правда: успех зависит от проекта, востребованности и профессионализма.
-
Миф: переезд в США сразу делает семью богатой.
Правда: расходы на проживание и безопасность могут превышать ожидаемые доходы.
-
Миф: публичные личности легко обеспечивают семью.
Правда: даже с медийным интересом приходится планировать бюджет и искать стабильные источники дохода.
Сон и психология
Финансовые трудности и необходимость принимать быстрые решения повышают уровень стресса. Организация бюджета и планирование карьеры помогают сохранить психическое здоровье и уверенность в будущем.
3 интересных факта
-
Расходы на охрану Гарри, Меган и их детей в США превышают 250 тысяч долларов в год.
-
Фильм "Близкие друзья" станет первым проектом Меган после восьмилетнего перерыва.
-
Гарри ранее мог получать около 52 000 фунтов в год, служа капитаном Королевской морской пехоты.
Исторический контекст
-
Ранее члены королевской семьи ограниченно занимались коммерческой деятельностью.
-
Переезд в США создаёт новые финансовые и карьерные вызовы для герцога и герцогини Сассекских.
-
Возвращение к профессиональной деятельности позволяет сохранить статус и адаптироваться к новой реальности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru