Принц Гарри превратился в иждивенца: кто теперь платит за роскошь Сассекских

Меган Маркл оказалась в необычной для себя роли: теперь именно ей приходится обеспечивать семью, так как принц Гарри пока не определился с карьерными перспективами в США. Переезд в Калифорнию принёс новые финансовые вызовы, и роскошный образ жизни Сассекских требует значительных вложений.

По сюжету документального фильма Channel 5 "Принц без работы: что будет делать Гарри дальше?" выясняется, что Гарри предпочитает участвовать в благотворительных мероприятиях, а не принимать громкие голливудские предложения, что создаёт определённую финансовую нагрузку на семью.

Ведущая шоу Loose Women на MTV Джейн Мур рассказала о масштабах расходов пары.

"Вскоре после переезда стало совершенно ясно, что Сассекские выписывали чеки на суммы, которые не могли себе позволить. Внезапно это стало напоминать новое платье короля", — сказала Джейн Мур.

Даже с учётом дохода Гарри как капитана Королевской морской пехоты, составлявшего около 52 000 фунтов стерлингов в год, расходы на калифорнийский особняк превышают четверть миллиона долларов ежегодно только за ипотеку. Дополнительно охрана герцога, герцогини и их детей обходится примерно в 250 тысяч долларов в год.

Чтобы сохранить привычный уровень жизни, Меган рассматривает возвращение к актерской деятельности. По информации источников, актёрская карьера может стать стабильным источником дохода и позволит герцогине вернуться к любимому делу:

"Это важный момент для Меган, он означает возвращение к тому, что она действительно любит", — отметил источник.

Первым проектом после восьмилетнего перерыва станет фильм "Близкие друзья", где Меган сыграет саму себя. В актёрский состав также входят Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и британский актёр Генри Голдинг. Этот фильм может стать стартовой площадкой для восстановления её профессиональной карьеры и значительного увеличения семейного бюджета.

Расходы на охрану Гарри, Меган и их детей в США превышают 250 тысяч долларов в год. Фильм "Близкие друзья" станет первым проектом Меган после восьмилетнего перерыва. Гарри ранее мог получать около 52 000 фунтов в год, служа капитаном Королевской морской пехоты.

