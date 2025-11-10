Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Меган Маркл
Меган Маркл
© commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 12:59

Принц Гарри превратился в иждивенца: кто теперь платит за роскошь Сассекских

Меган Маркл оказалась в необычной для себя роли: теперь именно ей приходится обеспечивать семью, так как принц Гарри пока не определился с карьерными перспективами в США. Переезд в Калифорнию принёс новые финансовые вызовы, и роскошный образ жизни Сассекских требует значительных вложений.

По сюжету документального фильма Channel 5 "Принц без работы: что будет делать Гарри дальше?" выясняется, что Гарри предпочитает участвовать в благотворительных мероприятиях, а не принимать громкие голливудские предложения, что создаёт определённую финансовую нагрузку на семью.

Ведущая шоу Loose Women на MTV Джейн Мур рассказала о масштабах расходов пары.

"Вскоре после переезда стало совершенно ясно, что Сассекские выписывали чеки на суммы, которые не могли себе позволить. Внезапно это стало напоминать новое платье короля", — сказала Джейн Мур.

Даже с учётом дохода Гарри как капитана Королевской морской пехоты, составлявшего около 52 000 фунтов стерлингов в год, расходы на калифорнийский особняк превышают четверть миллиона долларов ежегодно только за ипотеку. Дополнительно охрана герцога, герцогини и их детей обходится примерно в 250 тысяч долларов в год.

Чтобы сохранить привычный уровень жизни, Меган рассматривает возвращение к актерской деятельности. По информации источников, актёрская карьера может стать стабильным источником дохода и позволит герцогине вернуться к любимому делу:

"Это важный момент для Меган, он означает возвращение к тому, что она действительно любит", — отметил источник.

Первым проектом после восьмилетнего перерыва станет фильм "Близкие друзья", где Меган сыграет саму себя. В актёрский состав также входят Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и британский актёр Генри Голдинг. Этот фильм может стать стартовой площадкой для восстановления её профессиональной карьеры и значительного увеличения семейного бюджета.

Советы шаг за шагом

  1. Оцените финансовую нагрузку семьи: ипотека, охрана, проживание и расходы на детей.

  2. Рассмотрите дополнительные источники дохода, которые соответствуют вашим навыкам.

  3. Подумайте о проектах, позволяющих сочетать любимое дело с заработком.

  4. Используйте медийный интерес для развития личного бренда и новых возможностей.

  5. Планируйте бюджет заранее, учитывая переменчивость доходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать расходы на большие дома → перерасход бюджета → уменьшить жилплощадь или пересмотреть ипотеку.

  • Полагаться только на одного источника дохода → финансовая нестабильность → диверсифицировать заработок через медиа и бизнес-проекты.

  • Пренебрегать профессиональным развитием → потеря опыта и возможностей → возвращение к любимому делу с новым проектом.

А что если…

…Меган решит полностью посвятить себя актерской карьере? Даже короткий перерыв в восьмилетний срок не станет препятствием, а опыт работы с известными актёрами и в популярных проектах может обеспечить высокий доход и укрепить позиции семьи в медиапространстве.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность зарабатывать самостоятельно Высокая конкуренция в киноиндустрии
Сохранение привычного образа жизни Огромные первоначальные расходы
Развитие личного бренда Поток общественного внимания и критики
Новые карьерные перспективы Неопределённость успеха проекта

FAQ

Как выбрать проект для восстановления карьеры?
Важно ориентироваться на жанр, востребованность актёров, а также на возможность привлечения зрительской аудитории.

Сколько стоит поддерживать семью в США на высоком уровне?
Ипотека, охрана, проживание и образование детей могут составлять сотни тысяч долларов ежегодно.

Что лучше: инвестировать в недвижимость или в проекты, приносящие доход?
Оптимально сочетать оба подхода: недвижимость как стабильная база, проекты — для активного дохода и профессионального развития.

Мифы и правда

  • Миф: актёрская карьера всегда гарантирует высокий доход.
    Правда: успех зависит от проекта, востребованности и профессионализма.

  • Миф: переезд в США сразу делает семью богатой.
    Правда: расходы на проживание и безопасность могут превышать ожидаемые доходы.

  • Миф: публичные личности легко обеспечивают семью.
    Правда: даже с медийным интересом приходится планировать бюджет и искать стабильные источники дохода.

Сон и психология

Финансовые трудности и необходимость принимать быстрые решения повышают уровень стресса. Организация бюджета и планирование карьеры помогают сохранить психическое здоровье и уверенность в будущем.

3 интересных факта

  1. Расходы на охрану Гарри, Меган и их детей в США превышают 250 тысяч долларов в год.

  2. Фильм "Близкие друзья" станет первым проектом Меган после восьмилетнего перерыва.

  3. Гарри ранее мог получать около 52 000 фунтов в год, служа капитаном Королевской морской пехоты.

Исторический контекст

  1. Ранее члены королевской семьи ограниченно занимались коммерческой деятельностью.

  2. Переезд в США создаёт новые финансовые и карьерные вызовы для герцога и герцогини Сассекских.

  3. Возвращение к профессиональной деятельности позволяет сохранить статус и адаптироваться к новой реальности.

