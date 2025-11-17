Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Меган Маркл
Меган Маркл
© commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 5:53

От фотошума до мерцающих огней: как Меган Маркл обернула скандал в рекламу

Меган Маркл воспользовалась шумихой вокруг вечеринки Кардашьян для запуска праздничной коллекции As Ever — источник

Меган Маркл снова оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за королевских обязанностей или официальных мероприятий, а благодаря светской жизни и своей собственной праздничной коллекции. Инцидент с семьёй Кардашьян дал герцогине возможность ненавязчиво привлечь внимание к бренду As Ever, который она развивает совместно с принцем Гарри.

После того как Меган и Гарри приняли участие в торжестве по случаю юбилея Крис Дженнер, организаторы быстро удалили опубликованные фотографии с гостями из блогов именинницы и её дочери Ким. Источник из окружения Сассекских пояснил:

"Они не хотят злить королевскую семью, пока пытаются помириться", — объяснил источник.

Тем не менее Маркл умело воспользовалась возникшей шумихой. На официальной странице бренда появилось видео, где герцогиня демонстрирует праздничное настроение и украшает дом к Рождеству. Она надела скромное зелёное платье, собрала волосы в аккуратный пучок, а на заднем плане сияла большая рождественская ёлка с мерцающими огоньками.

"Да, мы тебя видим. Еще даже не наступил День благодарения, а ты уже всё предусмотрел", — написала герцогиня, намекая на необходимость заранее готовиться к праздникам.

28 октября Меган объявила о запуске своей первой праздничной коллекции As Ever. В неё вошли игристые напитки, свечи, фруктовые спреды и другие товары для уютного праздника. Некоторые предметы коллекции содержат отсылки к принцу Гарри и детям пары — принцу Арчи и принцессе Лилибет.

Сравнение праздничных коллекций

Товар Особенности Атмосфера
Игристое Лёгкий фруктовый вкус, премиум-упаковка Новогоднее настроение, романтика
Свечи Натуральный воск, аромат хвои Уют и тепло в доме
Фруктовые спреды Без искусственных добавок Завтрак с атмосферой праздника

Меган подошла к продвижению коллекции стратегически, сочетая личный опыт с сезонными акцентами, что делает её предложения особенно привлекательными для поклонников стиля герцогини.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите элементы коллекции, которые лучше всего отражают вашу праздничную тему.

  2. Подготовьте домашний декор, чтобы подчеркнуть эстетику товара.

  3. Снимите короткое видео или фото, показывающее процесс использования продукта.

  4. Используйте социальные сети для мягкого продвижения без прямой агрессивной рекламы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать подготовку к праздникам до последнего момента.

  • Последствие: стресс, неэффективное использование ресурсов.

  • Альтернатива: заранее спланировать покупки и оформление, например, с использованием праздничной капсулы As Ever.

А что если…

Если начать украшение дома и подготовку подарков заранее, можно не только избежать хаоса, но и создать более комфортную праздничную атмосферу, которая понравится всем членам семьи.

Плюсы и минусы коллекции As Ever

Плюсы:
• Натуральные ингредиенты и премиальные материалы.
• Стильный и продуманный дизайн.
• Возможность персонализации подарков.

Минусы:
• Стоимость может быть выше среднего сегмента.
• Доступность ограничена онлайн и через избранные магазины.

FAQ

Как выбрать товары для праздничного стола?
Лучше ориентироваться на тематические наборы, где каждый элемент гармонирует с другими.

Сколько стоит капсула As Ever?
Цены варьируются от средне-бюджетных до премиум-уровня, в зависимости от состава набора.

Что лучше — свечи или фруктовые спреды для подарка?
Выбор зависит от предпочтений получателя: свечи создают атмосферу, спреды добавляют вкусовой акцент.

Мифы и правда

  • Миф: знаменитости всегда используют коллекции исключительно для прибыли.

  • Правда: часто это способ подчеркнуть личный стиль и создать атмосферу праздника для поклонников.

Сон и психология

Подготовка к праздникам заранее снижает стресс и улучшает качество сна. Психологи отмечают, что планирование мероприятий создаёт чувство контроля и спокойствия.

3 интересных факта

  1. Меган использует натуральные ароматы в своих свечах, чтобы воспроизводить атмосферу королевских приёмов.

  2. Фруктовые спреды из капсулы производятся локальными фермерами.

  3. Игристое предназначено не только для праздничного стола, но и как элемент декора.

