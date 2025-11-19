Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Меган Маркл и Принц Гарри
© gg.govt.nz by Office of the Governor-General is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 8:26

Как бывший муж Меган узнал про Гарри: неожиданные откровения из-за кулис королевской жизни

Тревор Энгельсон узнал о романе Меган Маркл и принца Гарри от подруги Бетенни Франкель — "The Toast"

Стало известно, как бывший муж Меган Маркл воспринял её отношения с принцем Гарри. История раскрыта через слова близкой подруги Тревора Энгельсона, популярной телеведущей Бетенни Франкель, которая дала интервью на подкасте "The Toast". Она поделилась тем, каким образом продюсер фильмов "Помни меня" и "Снегопад", с которым Меган была в браке с 2011 по 2014 годы, узнал о романтической связи своей бывшей жены с британским принцем.

Как Тревор Энгельсон узнал о романе

События разворачивались довольно неожиданно. Бетенни Франкель рассказала, что о том, что Гарри встречается с Меган, Тревор узнал от неё самой. Когда в сети появились фотографии пары, она быстро отправила Энгельсону сообщение, чтобы уточнить, не его ли бывшая рядом с принцем. Продюсер подтвердил, что это действительно Меган.

"Я не знала эту женщину. Месяцами спустя, я вижу фотографии Гарри, встречающегося с кем-то, и пишу ему: 'Это твоя бывшая?'" — сказала Бетенни Франкель.

После этого подруга поинтересовалась, как Тревор думает, смогут ли отношения Меган и Гарри быть серьёзными и сможет ли она остаться открытой для публики. Энгельсон дал лаконичный, но эмоциональный ответ.

"Ох, она точно закроется" — отметил Тревор Энгельсон.

Скорее всего, продюсер имел в виду, что его бывшей супруге придётся адаптироваться к новой жизни в роли герцогини и к более строгим ограничениям общественной и королевской среды.

Хронология отношений Меган и Тревора

Меган и Тревор были вместе около семи лет, а совместная жизнь длилась десять лет. Разрыв стал болезненным для Энгельсона, ведь решение о разводе исходило не от него. В один момент Меган просто отправила ему свои помолвочные и свадебные кольца по почте. Тревор тут же связался с её отцом, пытаясь понять причины. Официально в документах указаны непримиримые разногласия, детали которых остаются неизвестными.

Стоит подчеркнуть, что роман с Гарри начался через два года после развода, поэтому ни о каких конфликтах или изменах речи не идёт. Судя по реакции Тревора на сообщения Бетенни Франкель, сейчас он относится к Меган и её новому мужу вполне нейтрально.

А что если…

Что если бы Тревор и Меган не разошлись, и она встретила Гарри раньше? По мнению экспертов по психологии отношений, карьера и личная жизнь в таком случае могли бы сильно измениться. Возможно, Меган не получила бы свободу для дальнейшей социальной и благотворительной деятельности, а также участия в королевской семье.

FAQ

1. Как Тревор Энгельсон узнал о романе Меган и Гарри?
От близкой подруги Бетенни Франкель, которая увидела фотографии и написала ему.

2. Когда начались отношения Меган и Гарри?
Через два года после развода с Тревором.

3. Сложно ли бывшему партнеру воспринимать новый союз?
Да, особенно если отношения были долгими, но реакция Тревора показывает спокойное и нейтральное отношение.

4. Что значила фраза "she is going to close"?
Скорее всего, речь шла о необходимости Меган адаптироваться к новым ограничениям и закрыться от прежнего образа жизни.

5. Насколько болезненно расставание?
Для Тревора оно было непростым, так как инициатором развода была Меган.

Мифы и правда

  • Миф: Тревор узнал о романе через прессу.

  • Правда: он узнал через личное сообщение подруги.

  • Миф: Меган и Гарри встречались сразу после развода.

  • Правда: между событиями прошло два года.

Сон и психология

Психологи отмечают, что длительные разрывы, особенно после совместной жизни, требуют эмоциональной переработки. Нейтральное восприятие бывшего партнера свидетельствует о зрелой эмоциональной реакции и возможности двигаться дальше без обид.

