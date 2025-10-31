Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Меган Фокс
Меган Фокс
© pinterest.com by Кинопоиск is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 6:08

Ревность вспыхнула, как пламя изнутри: что стало настоящей причиной возвращения Machine Gun Kelly к Меган Фокс

Ревность к бывшему мужу заставила Machine Gun Kelly вернуть Меган Фокс

Меган Фокс и Machine Gun Kelly вновь вместе — и теперь известно, что именно подтолкнуло пару к примирению. После бурного разрыва и долгих слухов о расставании актриса и музыкант вновь возобновили помолвку. По словам близких к звёздам источников, решающим фактором стало чувство ревности Колсона Бейкера к бывшему мужу Меган — актёру Брайану Остину Грину.

Возвращение к любви

Меган Фокс, которой недавно исполнилось 39 лет, и 35-летний исполнитель Machine Gun Kelly пережили непростой период. Их роман начался стремительно, но вскоре отношения омрачили конфликты и подозрения в измене. Когда актриса ждала их общего ребёнка — дочь Сагу Блейд, родившуюся в марте, — пара уже находилась на грани разрыва.

Однако, как утверждает источник, ситуация изменилась, когда Колсон узнал, что Брайан Остин Грин — бывший муж Меган и отец её троих сыновей Ноа, Бодхи и Джорни — предложил актрисе свою поддержку и готовность помочь в воспитании новорождённой.

"Брайан и MGK не питают друг к другу тёплых чувств. Когда Колсон услышал, что Брайан предложил Меган стать отцом для их ребёнка, это подтолкнуло его к тому, чтобы взять на себя отцовские обязанности, и в конечном счёте это привело к воссоединению MGK и Меган", — рассказал инсайдер.

Как ревность изменила всё

По данным источников, именно страх потерять семью и ревность к бывшему мужу заставили Колсона пересмотреть своё поведение. Он понял, что готов вновь взять ответственность не только за отношения, но и за общих детей. После этого пара постепенно начала общаться чаще, а вскоре — возобновила помолвку.

Меган, по словам близких, долгое время скрывала возобновлённый роман, чтобы избежать конфликтов с Брайаном. Она понимала, что бывший муж не одобрит её решение.

"Брайан предупредил Меган, что всё закончится слезами, как это уже не раз бывало. Но она сказала, что не может забыть Колсона. Теперь, когда всё раскрылось, Меган дала понять Брайану, что сама во всём разберётся и знает, что делает", — отметил источник.

Как действовать шаг за шагом, если отношения дают второй шанс

  1. Осознать причины конфликта. Без честного разговора прошлые ошибки повторятся.

  2. Поставить границы. Вмешательство бывших партнёров, как в случае Меган, может разрушить новые попытки.

  3. Не торопиться с публичностью. Личные перемены лучше проживать без давления со стороны общественности.

  4. Сделать шаг навстречу детям. Как и MGK, важно показать, что семья — не только чувства, но и ответственность.

  5. Обратиться за помощью. Семейная терапия помогает восстановить доверие и выстроить диалог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ревность без открытого диалога.
    Последствие: потеря доверия и дистанция между партнёрами.
    Альтернатива: честный разговор, как сделали Фокс и Бейкер.

  • Ошибка: скрывать отношения от близких.
    Последствие: недопонимание и слухи.
    Альтернатива: постепенное, спокойное объяснение своих решений.

  • Ошибка: возвращаться к прошлому из страха одиночества.
    Последствие: повторение старых ошибок.
    Альтернатива: работать над собой, прежде чем начинать заново.

А что если история повторится?

Если между Меган и Колсоном снова возникнет напряжение, у них уже есть шанс действовать иначе. Пара прошла через публичное расставание, недоверие и даже измены. Теперь их задача — не позволить ревности и прошлым обидам разрушить новую попытку построить семью.

3 интересных факта

  1. Меган Фокс и MGK познакомились на съёмках фильма Midnight in the Switchgrass в 2020 году.

  2. Их помолвка сопровождалась ритуалом: пара выпила капли крови друг друга.

  3. Дочь Сага Блейд стала четвёртым ребёнком Меган и первым для Колсона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даг Лайман намерен снять продолжение вчера в 22:53
Голливуд взрывает свой дом изнутри: зачем режиссёр "Дома у дороги" пошёл войной против Amazon

Даг Лайман готовит собственное продолжение "Дома у дороги" в обход Amazon. Почему режиссер решился на открытый конфликт и что теперь ждет франшизу?

Читать полностью » Шарлиз Терон ведёт переговоры о главной роли в триллере вчера в 21:50
Красота с ножом: Шарлиз Терон готовит самую опасную роль в своей карьере

Шарлиз Терон готовится к новой сильной роли — в триллере "Тиран", где страсть к власти и вкус к совершенству сталкиваются в мире высокой кухни.

Читать полностью » Paramount начнёт съёмки фильма по серии игр Call of Duty совместно с Activision вчера в 20:52
Когда играют на нервах, а не на джойстике: как Call of Duty хотят превратить в настоящую военную драму

Paramount запускает экранизацию легендарной Call of Duty — режиссёр Питер Берг и сценарист Тейлор Шеридан готовят военный блокбастер с масштабом игры.

Читать полностью » Продажи ретроприставок Sega и Dendy выросли втрое — данные вчера в 19:53
Тетрис победил PlayStation: как старые игровые приставки снова задают моду

Старые игровые приставки возвращаются в моду. Sega, Dendy и Nintendo снова в тренде — узнай, почему тысячи людей ищут их сегодня и сколько стоит ностальгия по 90-м.

Читать полностью » Сидни Суини заявила на Variety Power of Women, что знает, каково быть недооценённой вчера в 18:42
Ей аплодировали стоя, а потом травили в сети: Сидни Суини ответила всем, кто считает её "недостойной"

На церемонии Variety Power of Women актриса Сидни Суини рассказала о своей борьбе с критикой и о том, почему верить в себя — главная форма силы.

Читать полностью » Суд Лос-Анджелеса отказал бывшему мужу Сии в требовании единоличной опеки над сыном вчера в 17:54
Жизнь без маски и без страха: Сия наконец победила бывшего мужа

Певица Сия выиграла судебное разбирательство против бывшего мужа, добившись совместной опеки над сыном. Суд не нашёл доказательств угрозы ребёнку.

Читать полностью » Дав Кэмерон и Дамиано Дэвид объявили о помолвке после двух лет отношений вчера в 16:49
Любовь без вспышек и скандалов: фронтмен Måneskin и Дав Кэмерон сделали шаг, о котором мечтают миллионы

Звезда Disney и фронтмен Måneskin сделали важный шаг в отношениях. Кольцо, эмоции и обещания — что известно о помолвке Дав Кэмерон и Дамиано Дэвида.

Читать полностью » Принц Гарри рассказал, что его дети участвуют в рабочих звонках фонда Archewell вчера в 15:52
Дети — их главный совет директоров: как Гарри и Меган совмещают воспитание и благотворительность

Принц Гарри рассказал, как маленькие Арчи и Лилибет превращают его рабочие встречи в семейные приключения и почему это только помогает делу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
В ноябре специалисты советуют сделать окантовку газона — она помогает пережить зиму без потерь
УрФО
Тюменские застройщики предлагают уникальную рассрочку для беременных с возможностью семейной ипотеки
СФО
Ямальские власти утвердили проект повышения окладов работников госучреждений до уровня МРОТ
Садоводство
Пластиковые бутылки превращаются в полезные инструменты для дачи и огорода – Игорь Лаптев
Красота и здоровье
Врач Нина Назарова: реабилитация после инсульта эффективна даже через несколько лет
Еда
Фаршированные баклажаны с овощной начинкой запекаются в духовке до кремовой текстуры заливки
Наука
Метеорит над Москвой пролетел со скоростью 17 километров в секунду — Станислав Короткий
Дом
Хвойные опилки поддерживают влажность и продлевают срок хранения корнеплодов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet