Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о наложении штрафа на телекоммуникационную компанию "Мегафон" за допущение звонков с подмененных номеров. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд рассмотрел два дела в отношении компании по части 2 статьи 13.2.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ. В результате было принято решение о назначении штрафа в размере 600 тысяч рублей по каждому из рассмотренных дел.

Ранее прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области, изучая уголовные дела о телефонном мошенничестве, обнаружила, что "Мегафон" не выполнил свои обязательства по прекращению оказания услуг связи и пропуска трафика в свою сеть в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В частности, абоненту "Мегафона" поступил звонок из Франции с номера, принадлежащего ПАО "Вымпелком". Однако, согласно данным компании, звонков с этого номера зарегистрировано не было, что указывает на факт подмены номера.

Стоит отметить, что в июне прокуратура Ломоносовского района Ленобласти инициировала судебный иск против оператора связи в интересах 84-летнего мужчины, ставшего жертвой телефонных мошенников. Ведомство требовало взыскать с оператора похищенные средства и компенсировать моральный ущерб.

Надзорный орган аргументировал свою позицию тем, что бездействие оператора, позволившее мошеннику совершить звонок, привело к ненадлежащему оказанию услуг связи и причинению имущественного вреда абоненту.

Позже аналогичный иск был подан прокуратурой Гатчинского района Ленобласти в защиту пожилой женщины, также пострадавшей от действий телефонных мошенников.

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