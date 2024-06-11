Заместитель командующего пограничным управлением Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен рассказал Reuters, что финские пограничники регулярно устраивают встречи со своими российскими коллегами. Агентство отмечает, что эти переговоры проходят, несмотря на напряжённые отношения между Хельсинки и Москвой.

"Основная проблема заключается в том, что, по мнению российской стороны, любой, кто находится в России на законных основаниях, может покинуть страну", — заявил Самули Муртонен.

Из-за кризиса на границе между Россией и Финляндией осенью власти Хельсинки были вынуждены закрыть семь пограничных переходов, то есть все пункты на сухопутной границе. Причиной этому послужило увеличение числа мигрантов, ищущих убежище в стране.

Финские власти утверждают, что Россия способствует пересечению границы мигрантами из третьих стран, не имеющими необходимых документов. В апреле 2024 года границы между двумя странами закрылись на неопределённый срок.

Согласно сообщениям Reuters, Финляндия усиливает меры безопасности на своей границе. В частности, увеличивается количество пограничных патрулей, размещаются дроны с электронными детекторами и возводятся заборы вдоль определённых участков границы с Россией.

Российская сторона отвергает обвинения, объясняя свои действия соблюдением собственного законодательства. Россия не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе.

В середине мая в финский парламент был внесён законопроект о беженцах, который позволит "осторожно открыть" границу. Согласно документу, власти смогут временно ограничивать приём заявлений о международной защите на границе с Россией. В это время беженцем, прибывших в страну незаконно, смогут департировать.

Фото: Police and Border Guard Board / Politsei- ja Piirivalveamet (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)