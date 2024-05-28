В Камчатском заповеднике браконьеры устроили охоту на медведей с вертолёта. Очевидцы утверждают, что преступники застрелили как минимум трёх животных. Об этом сообщает Baza.

Согласно показаниям охотничьего инспектора, 23 апреля он увидел вертолёт с двумя пассажирами и пилотом, направлявшийся в сторону «Малого озера». Через час он снова заметил этот вертолёт: машина уже совершила посадку рядом с группой людей, снимавших шкуру с убитого медведя.



На следующее утро инспектор вновь увидел этот вертолёт, летящий на низкой высоте и догоняющий медведя. После того как машина скрылась за горой, инспектор услышал два выстрела. Через несколько часов вертолёт уже транспортировал тушу убитого медведя, подвязанную за голову.



В тот же день инспектор наблюдал, как вертолёт вернулся за гору и транспортировал тушу второго медведя.



Пилот вертолёта уверяет, что не участвовал в охоте, а просто помогал перевозить убитых медведей. По его словам, пассажиров в вертолёте не было.



Местные жители не верят словам пилота и требуют возбудить уголовное дело в отношении участников и организаторов незаконной VIP-охоты.

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Фото: web.archive.org/lusika33 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).