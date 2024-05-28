В Камчатском заповеднике браконьеры устроили охоту на медведей с вертолёта. Очевидцы утверждают, что преступники застрелили как минимум трёх животных. Об этом сообщает Baza.
Согласно показаниям охотничьего инспектора, 23 апреля он увидел вертолёт с двумя пассажирами и пилотом, направлявшийся в сторону «Малого озера». Через час он снова заметил этот вертолёт: машина уже совершила посадку рядом с группой людей, снимавших шкуру с убитого медведя.
На следующее утро инспектор вновь увидел этот вертолёт, летящий на низкой высоте и догоняющий медведя. После того как машина скрылась за горой, инспектор услышал два выстрела. Через несколько часов вертолёт уже транспортировал тушу убитого медведя, подвязанную за голову.
В тот же день инспектор наблюдал, как вертолёт вернулся за гору и транспортировал тушу второго медведя.
Пилот вертолёта уверяет, что не участвовал в охоте, а просто помогал перевозить убитых медведей. По его словам, пассажиров в вертолёте не было.
Местные жители не верят словам пилота и требуют возбудить уголовное дело в отношении участников и организаторов незаконной VIP-охоты.
Ранее в Бурятии военный получил 6,5 лет колонии за уклонение от службы.
Фото: web.archive.org/lusika33 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).
Германия и Италия против разрешения нанесения ударов по РФ
Италия и Германия против разрешения Киеву осуществлять атаки западным оружием на объекты на территории РФ, сообщается в издании Politico с ссылкой на дипломатов.
Главы МО Евросоюза обсудят "риски эскалации" от ударов по РФ
Главы Министерства Обороны Евросоюза обсудят атаки Киева западным вооружением по территории России и связанные с этим "риски эскалации".
В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи книгу "Вредные советы"
Правоохранителям не понравились изображения с виселицами и летящими на Запад самолётами.
Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда
Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.