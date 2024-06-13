Активно звучит антинеоколониальная риторика, в то время как западная либеральная модель потеряла свою привлекательность. Полицентричный миропорядок, основанный на разнообразии, а не на неоколониальных установках, будет более прагматичным, утверждает вице-председатель Совбеза РФ и глава партии "Единая Россия" — Дмитрий Медведев.



В своей статье для "Российской газеты" он отметил, что "звучит все более ярко антинеоколониальная риторика. Даже сама западная либеральная модель утратила привлекательность".



По мнению Медведева, "полицентричный миропорядок, который черпает свою силу в разнообразии, а не в неоколониальных принципах, будет более прагматичным".



Для обеспечения экономической стабильности важной станет диверсификация связей и сохранение гибкости в контактах между макрорегионами в духе Движения неприсоединения.





Медведев убежден, что этот подход, разработанный выдающимися лидерами прошлого вреиени — Дж. Неру, Г. А. Насером, Сукарно и И. Брозом Тито в XX веке, каким-то образом возродится в настоящем столетии.



Среди перспективных направлений Медведев выделяет "не только широкое распространение принципов мирного сосуществования и отказ от военных блоков в новую постнеоколониальную эпоху, но и возможное обогащение самого Движения новым содержанием через установление межпартийных отношений".

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