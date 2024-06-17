Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, глава "Единой России" Дмитрий Медведев опубликовал на своей страничке в социальной сети "Вконтакте" информацию о том, что обсудил с руководителем отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао украинский кризис и двусторонние отношения Москвы и Пекина.
"На встрече с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отвечающим за международные связи ЦК КПК, мы обсудили вопросы сотрудничества на международной арене, практические аспекты партнерства между Россией и Китаем. Благодарны китайским партнерам за взвешенный подход к украинскому кризису", — написал Медведев.
Встреча состоялась во Владивостоке в рамках межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир", организованного инициативой "Единая Россия" в формате БРИКС+.
Фото: government.ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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