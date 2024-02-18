Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обозначил свое мнение по поводу заключения соглашения между Украиной и Францией. Высказался он довольно жестко, приложив в соцсетях яркую иллюстрацию.
- Этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона, - напомнил об экономической ситуации Медведев. - Тем более что эта любовь стоит три миллиарда евро.
Собственную позицию Медведев подтвердил иллюстрацией, на которой изображены свинья в расцветке украинского флага и галльский петух - символ Франции. Свинья давит на петуха, перед которым лежат бумажки с надписью "Гарантии".
Напомним, что накануне Зеленский и Макрон подписали соглашение о безопасности, в котором обозначены все обязанности Парижа перед Киевом.
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