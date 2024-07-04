Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сравнил Специальную Военную Операцию, которую Россия проводит на Украине, с Гражданской войной в США (1861-1865).
По его мнению, разница в промышленных ресурсах и численности населения между Севером и Югом США была сопоставима с различиями между Москвой и Киевом.
Медведев подчеркнул, что идеалы противоборствующих сторон в Гражданской войне в США были диаметрально противоположны: на Севере преобладали идеи равенства, свободы и единого закона для всех, а на Юге — приверженность расизму.
Он также сравнил поддержку рабовладельцев Юга со стороны Англии и Франции с нынешней помощью США нацистскому режиму на Украине. По его словам, вмешательство этих государств было грубым и бесцеремонным.
Медведев подчеркнул, что текущие события являются по своей сути гражданской войной, в которой большинство украинского народа вынуждено защищать свою независимость от нацистского режима, поддерживаемого Европой и американским военно-промышленным комплексом.
Он выразил уверенность, что результатом этой войны, подобно Гражданской войне в США, станет объединение России и возрождение ее величия.
Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Press and Information Office
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