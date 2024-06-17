Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с инициативой о создании реестра ущерба, нанесенного России введенными против нее санкциями для последующего предъявления счетов западным странам.
Свое заявление Медведев сделал на заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!", которое позиционирует себя как антиколониальное. Он подчеркнул, что необходимо систематизировать и подсчитать ущерб, понесенный странами, в отношении которых были введены санкции в обход Совета Безопасности ООН.
Медведев предложил создать специальный реестр потерь, вызванных "преступлениями колониальной эпохи и неоколониализма", с целью последующей выплаты возможных компенсаций.
Он также предложил расширить географию форума движения "За свободу наций!", проведя выездные заседания постоянного комитета в Латинской Америке и Африке в 2024 и 2025 годах.
Ранее, 17 июня 2024 года, Медведев заявил, что санкции, количество которых "измеряется тысячами", не препятствуют развитию России и укреплению ее отношений с партнерами по БРИКС.
12 июня 2024 года, США в очередной раз расширили санкции против России, в том числе затронув финансовую инфраструктуру. Вслед за этим Мосбиржа приостановила торги валютными парами с долларом и евро. За США последовали Великобритания и Канада, которые также расширили свои санкционные списки. Москва считает введенные ограничения незаконными.
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