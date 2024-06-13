Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проработать идею создания единой общественной базы данных о преступлениях колониального периода и современных неоколониальных практик, а также выплачивать компенсации пострадавшим от этих действий.



Он выделил важность исследования преступлений колониализма, которые не подлежат давности. Призвал разработать общественную базу данных (реестр) преступлений колониального периода и современных неоколониальных практик в ООН.



Предложил разработать способы оценки ущерба от военных преступлений, совершенных на их территории.



Подчеркнул важность нанесения удара по карманам неометрополий, которые в значительной мере наполняются за счет эксплуатации остального мира.



Также заявил, что выплата компенсаций должна основываться на ясных, юридически обоснованных доказательствах. Кроме того, отметил необходимость правовой оценки деятельности неометрополий помимо политических и дипломатических моментов.



Учитывая, что работорговцы из Африки вывезли более 12 миллионов человек, заместитель председателя Совета безопасности отметил, что репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить более 100 триллионов долларов США.



Он подчеркнул, что страны и компании, занимавшиеся работорговлей на протяжении десятилетий, должны оказать ответственность за историческую несправедливость и системный расизм по отношению к африканцам.



Медведев подчеркнул важность того, чтобы они признали свою ответственность и выделили соответствующие средства в своих бюджетах. Он заявил о необходимости уплаты счетов в виде соответствующих расходов.



Особое внимание вызывает идея компенсаторного правосудия, выдвинутая вторым Постоянным форумом ООН по проблеме африканцев, пострадавших от колониального гнета.



Это включает инициативу о создании специализированного международного трибунала в рамках ООН, который должен работать в тесном сотрудничестве с другими организациями по борьбе с расизмом в мире.



Медведев выразил пожелания успеха африканским и латиноамериканским коллегам на этом пути. Подчеркнул, что их успех, включая создание антиколониальной Нюрнбергской системы, будет важным шагом к сокращению доминирующей роли Глобального Севера и к формированию многополярного и справедливого мира.

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