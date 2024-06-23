Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в результате удара ВСУ по Севастополю и пожелал исполнителям преступлеия сгореть в аду.

"Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель. Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те, и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше — в земном", - написал он в своём Телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что удар по Севастополю и резня в Дагестане в православный праздник Троицу являются направленным на российский народ "подлым и гнусным терактом", а не боевыми действиями.

"Поэтому теперь все они — американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются", - подчеркнул он.

Политик принёс соболезнования родным погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Напомним, что в воскресенье в 12.15 ВСу нанесли удар по Севастополю пятью ракетами США ATACMS с кассетной боевой частью. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая ракета отклонилась от курса и взорвалась над пляжем Учкуевка. В результате удара пять человек погибли, 124 ранены. 27 детей сейчас находятся в городской больнице.

В этот же день в Дербенте экстремисты обстреляли из автоматов синагогу и православную церковь, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы один сотрудник полиции погиб, один ранен. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ, двое боевиков были ликвидированы.

Также в Махачкале, на улице Ермошкина, группа неизвестных устроила стрельбу по посту ДПС. В результате погиб один сотрудник полиции, ещё шестеро получили ранения. В городе объявлен план «Перехват».

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