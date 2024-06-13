Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал наносить максимальный вред западным странам, которые ввели санкции против России.

"Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне", — написал политик в своём Телеграм-канале.

Для этого Медведев предложил находить уязвимые точки западных экономик и "бить по ним во всех сферах", в том числе мешая работе иностранных компаний и госучреждений, а также наносить удары по западным технологиям. Также, по мнению политика, необходимо уничтожить все критически важные сферы западных государств, включая транспорт и промышленность.

"Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры", — подчеркнул он.

Зампред Совбеза отметил, что Россия уже адаптировалась к бесчисленным западным ограничениям, тем не менее отвечать необходимо, так как США и их союзники объявили РФ "войну без правил". Для этого необходимо сделать то, чего так боится Запад: передать вооружение (кроме ядерного) странам-противникам НАТО, заполнить фейками информационное пространство недружественных стран, дезорганизовать муниципальные власти и устроить "социальные взрывы, подчеркнул Медведев.

"Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами", — призвал он.

Россия не должна руководствоваться правилами в отношении Запада, и каждый может "внести свою лепту" в нанесение вреда противникам РФ, подытожил Медведев.

Ранее представитель победившей на выборах в Европарламент французской партии призвал к мирным переговорам по Украине.

Фото: Правительство Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).