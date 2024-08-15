Российский яхтсмен погиб в Бурятии, спасаясь от косолапого

В Бурятии мертвым нашли яхтсмена Станислава Печенкина. Он погиб, убегая от медведя.
Дело в том, что двое мужчин встретили животное в лесу, они начали от него убегать и прыгнули в воду со скалы. Один из них погиб, а второго спортсмена госпитализировали с переломом ключицы, рассказали в ФГБУ "Заповедное Подлеморье".
Федерация парусного спорта Иркутской области сообщила, что погибший — яхтсмен Станислав Печенкин. Мужчина свыше 30 лет занимался парусным спортом, пишет РИА Новости.
Фото: commons.wikimedia.org/Lisa Hupp / USFWS.
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