В Калифорнии по данным Fox News, черный медведь, атаковавший женщину, наблюдал за ее домом в течение нескольких месяцев.
Инцидент произошел в ноябре 2023 года в городе Даунивилл, когда медведь ворвался в дом 71-летней Патрис Миллер и нанес ей смертельные травмы. По результатам судебно-медицинской экспертизы, женщине была разорвана шея.
Соседи Миллер замечали медведя возле ее дома множество раз. Женщина пыталась добиться ловли и переселения животного, но безуспешно. Она укрепляла дом, устанавливая стальные решетки на окна, однако это не препятствовало нападению.
По заключению коронера, медведь проник в спальню, где спала Миллер, и вытащил ее из кровати, а затем потащил в гостиную. Зверь оставался в доме несколько дней, питаясь останками женщины.
Фото:flickr.com/Denali National Park and Preserve(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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