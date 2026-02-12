Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 14:57

Добавили терракотовые акценты на кухню — пространство заиграло средиземноморским теплом

Средиземноморская кухня ассоциируется не с трендами, а с ощущением уюта, света и жизни, которая течёт вокруг еды и общения. Этот стиль противопоставляет холодному минимализму тепло фактур, историю и визуальное изобилие. Он легко адаптируется к разным пространствам и не требует радикального ремонта. Об этом сообщает House Digest.

Атмосфера вместо стерильности

Средиземноморский стиль строится не на идеальной симметрии, а на эмоциях и ассоциациях. В отличие от современных интерьеров с ровными линиями и нейтральной палитрой, здесь приветствуется ощущение "обжитого" пространства. Цвет, текстура и личные детали играют ключевую роль. Такой интерьер должен вызывать образы семейных обедов, долгих разговоров и простых радостей, а не демонстрировать безупречную геометрию.

Важно учитывать и окружение. В сельской местности уместны тёплые землистые оттенки, а вблизи воды — бело-синие акценты, напоминающие о море. Средиземноморская эстетика эклектична по своей природе, поэтому не требует строгого следования одному канону.

Натуральные материалы и живые детали

Одним из самых простых способов добавить характер кухне становятся растения. Горшки с розмарином, лавандой или другими ароматными травами у окна не только украшают пространство, но и усиливают связь с природой. Керамика также играет важную роль: миски, вазы и глиняные сосуды с приглушёнными оттенками отсылают к древним торговым путям и ремесленным традициям региона.

Цветовая палитра строится вокруг тёплых тонов. Белые или оштукатуренные стены служат фоном, который можно дополнить жёлтыми, терракотовыми или оливковыми элементами. Каменные поверхности — мрамор, гранит или светлый камень — добавляют ощущение основательности и визуальной прохлады, особенно в сочетании с естественным освещением.

Архитектура, текстиль и открытое пространство

Средиземноморская кухня выигрывает, когда архитектурные элементы не прячут, а подчёркивают. Арки, открытые балки, кирпич или камень создают ощущение "старого мира" и делают пространство более пластичным. Дерево с историей — переработанные доски, массивные столы — усиливает эффект времени и памяти.

Планировка также имеет значение. Открытая кухня, связанная с гостиной или столовой, соответствует культуре общения и совместной еды. Открытые полки вместо громоздких шкафов делают пространство легче, а подвешенные кастрюли и сковороды добавляют практичности и визуального ритма.

Текстиль завершает образ. Яркие ковры, вышитые подушки и мягкие скамьи добавляют слои и глубину. Натуральный свет — ещё один обязательный элемент: отказ от плотных штор и жалюзи позволяет кухне "дышать" и усиливает ощущение южного тепла.

Акценты, которые собирают образ

Синий цвет часто используется как контраст к тёплой базе — в нижних шкафах, плитке или декоре. Он отсылает к морю и уравновешивает насыщенность других оттенков. Финальным штрихом может стать плиточный фартук с геометрическими или мозаичными мотивами, вдохновлёнными Италией, Испанией или Северной Африкой. Такой элемент сразу притягивает взгляд и задаёт настроение всему пространству.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

