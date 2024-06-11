Исследователи из НИУ ВШЭ обнаружили, что начальные этапы обучения медитации часто сопровождаются повышенным физическим напряжением, а не расслаблением, как обычно предполагается. Это может объяснять, почему многие новички быстро прекращают заниматься медитацией.

В ходе экспериментов с группой добровольцев, используя электроэнцефалографы и другие инструменты, ученые изучали изменения в активности мозга и состоянии различных органов тела. Опыты показали, что медитация влияет на участников по-разному, приводя к различиям в уровне внимания и умственного напряжения.

Открытие ставит под вопрос эффективность использования устройств с биологической обратной связью для облегчения медитации среди новичков, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Alice Popkorn (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)