Исследователи из НИУ ВШЭ обнаружили, что начальные этапы обучения медитации часто сопровождаются повышенным физическим напряжением, а не расслаблением, как обычно предполагается. Это может объяснять, почему многие новички быстро прекращают заниматься медитацией.
В ходе экспериментов с группой добровольцев, используя электроэнцефалографы и другие инструменты, ученые изучали изменения в активности мозга и состоянии различных органов тела. Опыты показали, что медитация влияет на участников по-разному, приводя к различиям в уровне внимания и умственного напряжения.
Открытие ставит под вопрос эффективность использования устройств с биологической обратной связью для облегчения медитации среди новичков, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Alice Popkorn (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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