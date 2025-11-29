Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:42

Не символы власти, а защита от зла: новое открытие полностью меняет взгляд на древнюю Русь

Деревянные фигурки рук оказались древнерусскими оберегами — Сингх

На раскопках в Великом Новгороде и Старой Руссе археологи обнаружили десятки загадочных деревянных фигурок в форме кисти руки, сжимающей предмет. Самые ранние образцы относятся к XI-XII векам, и долгое время их считали символами власти. Однако новое исследование московских специалистов предлагает совсем иной взгляд: эти находки могли быть связаны с магическими практиками. Об этом сообщает сайт МГУ.

История открытия: как необычные артефакты вошли в научный оборот

Новгородская археологическая экспедиция, основанная Артемием Арциховским более 90 лет назад, продолжает работать и сегодня. За десятилетия на территории Великого Новгорода было найдено множество артефактов, включая знаменитые берестяные грамоты. Однако среди них встречаются и более загадочные предметы, происхождение которых неочевидно. К таким находкам относятся небольшие деревянные фигуры, изображающие руку, держащую цилиндр, шар или иной предмет.

С конца 1940-х годов подобные артефакты регулярно находили в разных районах Новгорода и Старой Руссы. В 2024–2025 годах были обнаружены ещё два экземпляра, что позволило пополнить и уточнить существующую коллекцию. Всего исследователи собрали более тридцати таких фигур.

Работой над коллекцией занялись археологи Московского государственного университета Виктор Сингх и Елена Тянина. Они систематизировали материалы и предложили новую интерпретацию, основанную на анализе формы, размеров, контекста находок и традиций древнерусской культуры.

Как выглядят деревянные руки и что в них необычного

Находки отличаются друг от друга, но имеют несколько общих признаков. Это небольшие деревянные изображения кисти руки, выполненные в разных стилистических вариантах: от схематичного до реалистичного.

Размеры артефактов варьируются от миниатюрных 4-5 сантиметров до достаточно крупных 19-20 сантиметров. Основная масса предметов — около 10-12 сантиметров длиной.

Все фигурки объединяет изображение сжатого предмета. В руках встречаются цилиндрические фигуры, конусы или элементы, напоминающие свитки. При этом среди находок почти поровну представлено изображение левой и правой руки.

По данным исследователей, большинство артефактов относятся к двум периодам:

  • XI — начало XII века;
  • XIII — начало XIV века.

Разброс по датировке позволяет предположить, что традиция была устойчивой и сохранялась не менее двух столетий.

Почему версия о символах власти оказалась слабой

Часть исследователей предполагала, что деревянные руки могли быть символами власти, доставшимися Руси под византийским влиянием. Однако у этой гипотезы есть слабые места.

Во-первых, размеры артефактов зачастую слишком малы для того, чтобы их можно было демонстрировать на публике. Ряд предметов явно выполнен грубо и не подходит для статусного использования.

Во-вторых, среди находок встречаются левые руки, которые в древнерусской сакральной традиции считались "нечистыми" и не могли символизировать власть. Это противоречит характеру официальной атрибутики.

В-третьих, деревянный материал сам по себе редко использовался в знаках власти. Обычно такие предметы изготавливали из металла, камня или дорогих сплавов.

Эти наблюдения подтолкнули исследователей к поиску другого объяснения.

Магическая природа деревянных рук: новая интерпретация

Сингх и Тянина предлагают воспринимать деревянные руки как элементы магических или ритуальных действий. В древнерусской культуре кисть руки имела много значений. Она могла символизировать:

  • труд;
  • создание предметов;
  • обладание благами;
  • защиту от внешнего зла.

Часто рядом с рукой изображался предмет, напоминающий палку или жезл. По мнению учёных, он мог выполнять роль оберега, предназначенного для защиты от демонов, болезней или несчастий.

Также магическая интерпретация объясняет наличие правых и левых рук. В дохристианской традиции правая сторона ассоциировалась с мужским принципом, а левая — с женским. Поэтому артефакты могли быть "парными" предметами или принадлежать людям разного пола.

Важно и то, что на Руси существовала устойчивость обрядов, связанных с трудом и ремеслом. Деревянная рука, сжимающая предмет, могла быть частью ритуальной практики, направленной на усиление удачи или защиту от бед.

Связь находок с другими артефактами Новгорода

Великий Новгород известен богатейшим археологическим слоем, где органические материалы сохраняются особенно хорошо. Здесь находят не только берестяные грамоты, но и деревянные детали зданий, предметы быта, игрушки, хозяйственные принадлежности.

Коллекция деревянных рук — важное дополнение к этой картине. Она показывает, насколько разнообразными были практики жителей средневекового Новгорода, включая обычаи, которые давно утратили своё значение и не имеют прямых аналогов сегодня.

В 2025 году коллекция пополнилась ещё одной значимой находкой — свинцовой печатью Ярослава Мудрого XI века. Эти открытия подтверждают, что Новгород остаётся одним из ключевых центров изучения древнерусской культуры.

Сравнение: деревянные руки и другие ритуальные предметы Восточной Европы

Чтобы понять смысл новгородских артефактов, исследователи рассматривают аналогичные предметы других культур.

  • В славянских культурах широко известны амулеты с изображениями рук — например, символы плодородия или защиты.
  • В балтийских традициях встречаются деревянные фигурки, использовавшиеся в бытовой магии.
  • В Скандинавии существовали деревянные талисманы, связанные с удачей в ремесле или военном деле.
  • Новгородские деревянные руки по исполнению отличаются простотой и ориентацией на локальные традиции.

Сравнение подчёркивает: новгородские предметы не являются копиями чужих символов, а представляют самостоятельное явление.

Популярные вопросы о деревянных руках из Новгорода

Почему эти предметы называют магическими?

Потому что их форма и функции напоминают амулеты и обереги, известные в славянских традициях.

Могли ли они быть игрушками?

Размеры и исполнение не исключают такую возможность, но наличие символических элементов делает эту версию менее вероятной.

Почему фигурки находят именно в Новгороде?

Благодаря уникальной сохранности органики в новгородском культурном слое.

