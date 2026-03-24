Древний туннель
Древний туннель
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 8:31

Сквозь века по узкому лазу: средневековый туннель вывел рабочих прямо в эпоху неолита

В прошлом году на холме Дорнберг в Гарце, где ветер свистит так, что мурашки по коже, рабочие перед установкой ветряков наткнулись на древний ров. Копали-копали, а вместо пустоты выкопали овальную яму с каменной плитой, под которой затаился узкий туннель. Земля там лёссовая, плотная, как бетон, держит форму тысячелетиями, и вдруг — следы средневековых людей в неолитическом сооружении. Местные говорят, такие места всегда манили: то курганы, то ямы, а теперь и подземный ход, запечатанный наглухо. Находка заставляет задуматься, зачем возвращались сюда спустя тысячелетия, рискуя обвалом в тесноте.

"Такие находки меняют представление о преемственности культур. Неолитический ров культуры Баальберг из четвёртого тысячелетия до нашей эры стал основой для поздних захоронений и средневековых укрытий. Лёсс держит следы эрозии и ветра, делая туннели устойчивыми. Это говорит о ритуальном значении места, где люди возвращались поколениями. Антропология подсказывает: такие сооружения — не случайность, а осознанный выбор для скрытых действий."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Как всё началось

Раскопки стартовали недалеко от Райнштедта в Саксония-Анхальт перед стройкой ветряных турбин. Холм Дорнберг в Гарце давно слыл археологическим магнитом: здесь находили скорченные погребения позднего неолита. То, что выглядело как обычная яма, скрыло настоящий сюрприз — проход в древний ров.

Государственное управление по охране культурного наследия и археологии провело работы по пресс-релизу от 23 марта 2026 года. Яма овальная, два метра длиной, до 75 сантиметров шириной, накрыта тяжёлой плитой. Сначала подумали на могилу, но уклон на север и керамика позднего Средневековья всё опровергли.

Лёссовый грунт, мелкозернистый осадок от ветровой эрозии, идеален для таких конструкций — не осыпается, держит форму. Физика почвы здесь сыграла ключевую роль: стабильность позволила туннелю уцелеть.

Подобные открытия напоминают о древних знаниях неандертальцев, где природа диктовала выживание.

Место с тысячелетней историей

В центре — большой ров культуры Баальберг, четвёртое тысячелетие до нашей эры, ранний период использования. Это самое древнее сооружение на холме, подтверждённое археологами. Последние посещали его веками позже.

Захоронения в скорченном положении и следы кургана бронзового века показывают непрерывность. Место не теряло значения для общин, хотя мотивы пока загадка. Антропология видит здесь ритуальный центр.

Средневековые люди выбрали его для тайных ходов, возможно, из-за табу на языческие могилы. Как отметили в Немецком археологическом институте, такие места подходили для укрытий — редко ходили, земля плотная.

Что внутри туннеля

Это эрдшталль — узкий рукотворный ход в лёссу, извилистый, высотой от одного до 1,25 метра, шириной 50-70 сантиметров. Есть ступенька, ниша в стене, остроконечная крыша. Вскоре стало ясно, что это классический пример, по данным LDA.

Туннель соединяет средневековые постройки с неолитическим поселением. Сооружение намеренно запечатали, судя по камням у входа. Биохимия угля на дне говорит о коротком огне — почва затвердела, но без следа пожара.

Такие туннели известны в регионе, служили укрытиями. Физика грунта обеспечивает вентиляцию и устойчивость, что спасло находку.

Артефакты и загадка запечатывания

Внутри — железная подкова, скелет лисы, мелкие кости животных, слой древесного угля. Большие камни аккуратно сложены у узкого входа. Это указывает на преднамеренное закрытие.

Древние захоронения в Средние века считались проклятыми, вот и рыли скрытно. Риски обвала в тесноте были реальны, но лёсс спас. Находка проливает свет на пересечение эпох.

Подобные артефакты перекликаются с скрытыми потоками подо льдом, где природа хранит тайны тысячелетий.

"Эрдшталли — это инженерия древних, использующая свойства лёсса для долговечности. Ров Баальберг стал основой для слоёв истории, от неолита до Средневековья. Артефакты вроде подковы намекают на ритуалы или укрытия. Физика эрозии сохранила всё идеально. Такие открытия подчёркивают, как антропология связывает эпохи через места силы."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Ответы на ваши вопросы

Что такое эрдшталль?
Узкий подземный ход в лёссовой почве, высотой до 1,25 метра, с нишами и ступеньками. Служил укрытием в Средние века.
Почему туннель запечатали?
Камни у входа и уголь указывают на преднамеренное закрытие, возможно, из-за табу на древние могилы. Огонь был кратким.
Как лёсс помогает сохранять такие сооружения?
Мелкозернистый осадок от ветра стабилен, не осыпается, обеспечивает вентиляцию.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

