Библия
Библия
© unsplash.com by John-Mark Kuznietsov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:22

Норвегия хранила тайну 800 лет: тюленья кожа скрывает древнейшую книгу страны

Паландри: кодекс Хагенеса в переплёте из тюленьей кожи может быть старейшей книгой Норвегии

Средневековые книги редко доживают до нашего времени в первозданном виде, но норвежским исследователям повезло сделать исключительное открытие. Недавно изученный Кодекс Хагенеса, небольшой христианский песенник, оказался, возможно, самой старой сохранившейся книгой в истории Норвегии. Эта рукопись, датируемая примерно 1200 годом н. э., была переплетена не обычной кожей, а тюленьей, что делает её уникальной не только в Скандинавии, но и в Европе.

История находки

Книга получила своё название по фамилии семьи Хагенес, на протяжении веков хранившей её как семейную реликвию. Согласно данным Национальной библиотеки Норвегии, кодекс состоит из двух двойных листов пергамента, на которых сохранились следы ручного письма и нотной записи. Переплёт из тюленьей кожи — грубый, но прочный — содержит даже мельчайшие волоски, видимые под микроскопом.

"Его нестандартное исполнение и простой самодельный переплёт указывают на работу норвежского мастера с местными материалами", — отметила реставратор Кьяра Паландри.

Семья, владевшая рукописью, предполагала, что изначально книга принадлежала церкви или монастырю, после чего могла быть утеряна или передана священнику. Несмотря на скромный внешний вид, значение находки для истории норвежской письменности огромно.

Что внутри книги

Текст написан на латыни и содержит восемь литургических песнопений, каждое снабжено нотной записью. Среди них выделяются гимн Деве Марии и песнопение ко Дню всех святых — празднику, посвящённому святым без собственного дня памяти. Некоторые страницы утрачены, но сохранившиеся позволяют реконструировать музыкальную и литургическую практику Средневековья.

"Эта книга производит невероятно аутентичное впечатление", — рассказал профессор Аслауг Оммундсен из Бергенского университета.

Как тюлень стал материалом для книг

Использование тюленьей кожи в средневековом переплётном деле — явление редкое. Обычно мастера предпочитали кожу овцы или телёнка, однако суровые северные условия заставляли искать альтернативу. По данным Национальной библиотеки, подобные "мохнатые книги" встречались также во Франции и Британии: монахи-цистерцианцы использовали тюленьи шкуры, доставленные из Гренландии, Исландии, Шотландии и Дании.

Торговые маршруты XIII века позволяли обменивать такие материалы между монастырями. Часть шкур попадала в Европу в качестве десятины от скандинавов после завершения эпохи викингов. Однако кодекс Хагенеса, по мнению Паландри, явно создан в самой Норвегии — его структура и оформление отличают его от континентальных образцов.

"Если рукопись действительно была создана здесь, это была бы единственная известная средневековая норвежская книга в переплёте из тюленьей кожи", — подчеркнула Кьяра Паландри.

Материалы и методы исследования

Для подтверждения подлинности переплёта специалисты использовали микроскопическое исследование. Анализ выявил характерную структуру волокон, свойственную тюленьей коже, а также остатки меха. Учёные планируют провести ДНК-анализ как переплёта, так и пергамента, чтобы определить их происхождение и уточнить дату создания книги.

Кроме того, исследователи намерены выяснить, из какого региона был добыт тюлень — побережья Норвегии или более дальних северных морей. Возможно, это позволит связать находку с конкретной мастерской или церковным центром.

Таблица "Сравнение"

Признак Кодекс Хагенеса (Норвегия) Цистерцианские книги (Франция)
Материал переплёта Тюленья кожа (местная) Тюленья кожа (ввезённая)
Период Ок. 1200 г. XII-XIII вв.
Оформление Простое, самодельное Монастырское, аккуратное
Язык текста Латынь Латынь
Назначение Литургические песнопения Религиозные трактаты и псалмы

Почему находка важна

Для историков книга представляет собой редчайший пример локального книгоизготовления в Скандинавии. Её "небрежное" исполнение показывает, как простые мастера адаптировали священные тексты под местные условия и материалы. Это ценный источник для изучения перехода от устной традиции к письменной культуре в норвежской провинции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все средневековые книги производились исключительно в монастырях Европы.
    Последствие: недооценка роли локальных мастерских и ремесленников.
    Альтернатива: учитывать вклад сельских приходов и местных переплётчиков в сохранение культурного наследия.

  • Ошибка: игнорировать физические материалы книг.
    Последствие: теряется возможность установить происхождение и торговые связи.
    Альтернатива: сочетать текстологию с биохимическим анализом.

  • Ошибка: оценивать ценность артефакта по внешнему виду.
    Последствие: простые книги остаются недооценёнными.
    Альтернатива: рассматривать каждую находку как потенциальный источник уникальных технологий.

А что если книга действительно старейшая в Норвегии?

Если экспертиза подтвердит датировку около 1200 года, Кодекс Хагенеса станет бесценным свидетельством раннего норвежского христианства и книжной культуры. Это также изменит представления о развитии литургического пения в Скандинавии — возможно, многие тексты и мелодии в книге были адаптацией западноевропейских образцов.

3 интересных факта

  1. Пергамент для книги изготовлен из кожи животных, вероятно, коз или овец, выращенных в Норвегии.

  2. Под микроскопом видны остатки меха на переплёте, что подтверждает природное происхождение материала.

  3. Считается, что книга использовалась в сельской церкви вплоть до XVI века, после чего попала в частное владение.

Мифы и правда

Миф: старейшие книги Европы всегда имели роскошное оформление.
Правда: многие ранние рукописи создавались вручную простыми мастерами и выглядели весьма скромно.

Миф: тюленья кожа использовалась только на побережье.
Правда: археологические находки показывают, что ею активно торговали по всей Северной Европе.

Миф: старинные переплёты полностью утратили следы меха.
Правда: современные методы микроскопии позволяют различать даже мельчайшие волоски спустя 800 лет.

