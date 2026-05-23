Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 14:18

Окаменевший налет на зубах мертвеца: неожиданная улика, раскрывшая страшную изнанку монастырской медицины

Зубной налет — это не просто эстетическая неприятность, с которой мы привычно боремся в кабинете стоматолога. Для археологов эта субстанция, превратившаяся в камень за столетия, стала настоящей летописью жизни наших предков. В прошлом месяце специалисты исследовали останки людей из средневековых лепрозориев и обнаружили в их зубах следы ртути. Этот металл, обладающий высокой токсичностью, был популярным средством от кожных болезней в ту эпоху, когда медицина зачастую напоминала эксперимент на грани выживания. Подобные находки позволяют взглянуть на то, как средневековые врачи пытались бороться с проказой, не имея под рукой ничего, кроме ртути и веры в силу алхимии.

"Зубной камень по сути является капсулой времени, которая консервирует частицы всего, что попадало в ротовую полость человека. Накопление ртути в конкрециях дает нам неопровержимые доказательства системного воздействия препарата при жизни. Это принципиально новый подход, который позволяет избежать ошибок при изучении состава почвы, окружающей могилу, так как минерализация налета происходит строго биологически".

Эксперт в области науки Алексей Кузнецов

Ртутная терапия в Средневековье

Исторические записи о методах ухода за прокаженными сохранились не везде, что создает белые пятна в летописях медицины. Английское аббатство Святого Леонарда и французское Святого Томаса д'Эзье стали площадками, где ученые решили применить химический анализ вместо архивных изысканий. Исследователи искали следы ртути, которую активно прописывали в качестве противопаразитарного и лечебного агента.

Использование тяжелых металлов в древности часто было палкой о двух концах. Состояние здоровья пациента редко учитывало токсичность препаратов, поэтому концентрация ртути в организмах больных проказой часто зашкаливала. Это напоминает современные методы сохранения устойчивости, где ради борьбы с одной проблемой человек подвергал себя серьезному риску отравления.

Как ученые "читают" зубы

Исследование включало 76 образцов зубного налета и 45 порций почвы для контроля чистоты эксперимента. Специалисты сравнивали показатели людей из лепрозориев с теми, кто был похоронен на обычных монастырских кладбищах. Важно было исключить вариант попадания ртути в останки уже после кончины, когда металлы из грунта могли впитаться в кости.

"Мы тщательно собрали небольшие образцы этого материала с археологических скелетов и проанализировали их в лаборатории, чтобы измерить уровень содержания ртути. В то же время мы изучили образцы почвы, взятые из могил, чтобы выяснить, могла ли ртуть попасть в конкреции после захоронения", — отметила Елена Фиорин с факультета стоматологии Римского университета Ла Сапиенца.

Социальное неравенство в лечении

Разброс концентраций ртути в захоронениях наглядно показал разрыв в уровне медицины того времени. У женщины, погребенной в непосредственной близости к мужчине, зафиксировали 3,8 мг/кг ртути против 0,4 мг/кг у её соседа. Оба имели отчетливые следы интоксикации, однако масштаб "терапии" оказался разным.

Те, кого хоронили в часовнях лепрозориев, обладали самым высоким уровнем содержания ртути. Исследователи предполагают, что доступ к медикаментозному лечению был маркером статуса, даже в среде изолированных больных. Подобно тому как сегодня мы анализируем влияние среды на организм, как это происходит с бактериями в тумане, древние наслоения на зубах открывают путь к пониманию медицинского обеспечения прошлого.

"Данное исследование демонстрирует, что социальная стратификация пронизывала даже закрытые медицинские учреждения Средневековья. Разница в накоплении металла говорит о том, что объемы и качество терапевтической помощи зависели не только от диагноза, но и от положения человека в иерархии лепрозория. Мы видим, насколько опасными были попытки вылечить болезнь, когда представления о биохимии человека находились на зачаточном уровне".

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Почему для анализа выбрали именно зубной камень?
Он скапливает частицы пищи и лекарств, которые "запираются" в минеральном налете на столетия.
Можно ли было перепутать ртуть из почвы с лечебной?
Нет, контрольные пробы грунта показали низкие значения, что исключает внешнее загрязнение.
Означает ли большое количество ртути эффективное лечение?
Нет, ртуть вызывала тяжелые отравления, которые часто доставляли пациентам дополнительные страдания.
Поможет ли метод в изучении других болезней?
Безусловно, это открывает доступ к изучению рациона и медицинских практик практически любого древнего сообщества.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

