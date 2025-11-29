Рыцарь с головой инопланетянина: в Испании нашли воина, чья внешность шокировала учёных

Необычное захоронение, найденное на территории средневекового замка в Испании, позволило ученым по-новому взглянуть на жизнь членов рыцарских орденов и особенности их внешнего облика. Среди останков, раскопанных на месте древнего некрополя, выделялся скелет мужчины с черепом необычной формы, который жил между XIII и XV веками. Исследователи предположили, что он страдал редким врожденным расстройством, однако сумел прожить долгую жизнь и служить своему ордену. Об этом сообщает журнал Heritage.

История ордена Калатрава и раскопки в замке Сорита-де-лос-Канес

Орден Калатрава является одним из старейших испанских духовно-рыцарских сообществ. Он был основан в 1158 году аббатом Раймундом Фитерским в Кастилии и изначально предназначался для защиты города Калатрава-ла-Вьеха и борьбы с маврами. Уже через несколько десятилетий, в 1170-х годах, рыцари получили под свой контроль приграничную крепость Сорита-де-лос-Канес в современной провинции Гвадалахара. Некоторое время эта крепость была для ордена ключевой, поскольку после поражения в битве при Аларкосе в 1195 году Калатрава-ла-Вьеха временно перешла под власть мусульман.

Именно на территории Сорита-де-лос-Канес археологи проводили масштабные раскопки с 2014 по 2019 год. Они обнаружили здесь христианский некрополь, относящийся к периоду от конца XII до XV века. Большинство найденных останков принадлежало взрослым мужчинам, что подтверждает военную специфику места. Следы ранений, обнаруженные на части костей, косвенно указывают на принадлежность погребённых к рыцарскому ордену.

Особое внимание исследователей привлекла могила, в которой сохранился неполный скелет мужчины, похороненного в деревянном гробу. По оценкам антропологов, он прожил примерно 45-49 лет — значительный возраст для человека, участвовавшего в боевых действиях.

Что рассказали о рыцаре его кости и ранения

Анализ скелета показал, что правая рука мужчины была хорошо развита — это указывает на постоянную физическую нагрузку, характерную для использования оружия. Кости левой руки сохранились не полностью, поэтому исследователи не смогли оценить симметрию нагрузки. Ноги, в свою очередь, оказались менее развиты, что согласуется с тем, что мужчина, вероятно, часто передвигался верхом.

На теле рыцаря заметны явные следы предсмертных травм. Он получил два удара холодным оружием — один в левый висок, другой в область затылка. Ещё одно повреждение обнаружено на левой большеберцовой кости: это след от сильного удара тупым предметом. В совокупности такие ранения характерны для человека, участвовавшего в бою и столкнувшегося с противником в непосредственной близости.

Эти признаки согласуются с предположением, что мужчина был членом ордена Калатрава и погиб во время столкновения, вероятно, в одном из военных эпизодов эпохи Реконкисты.

Необычная форма черепа и предполагаемый диагноз

Наибольший интерес вызвала форма черепа. Измерения показали, что отношение ширины черепа к его длине у мужчины составляло 0,53 — это гораздо меньше, чем у современных испанцев, у которых этот показатель в среднем равен 0,75 ± 0,03. Подобная вытянутость указывает на ультрадолихоцефалию.

Исследователи пришли к выводу, что череп мог сформироваться таким образом из-за преждевременного закрытия черепных швов в раннем детстве. Это состояние называется краниосиностозом и связано с несколькими врождёнными синдромами. Одним из наиболее вероятных вариантов специалисты сочли синдром Крузона — заболевание, при котором изменения формы черепа нередко сопровождаются нарушениями зрения, слуха, когнитивного развития и другими проблемами.

Тем не менее найденный рыцарь прожил довольно долгую по меркам Средневековья жизнь и, судя по данным раскопок, выполнял обязанности, требующие физической подготовки и дисциплины. Это позволяет предположить, что интеллектуальные возможности мужчины были достаточными, чтобы вступить в орден и служить в нём долгие годы.

Исторический контекст: кем были рыцари Калатравы

Орден Калатрава сочетал религиозную и военную функции. Его члены подчинялись строгой дисциплине, участвовали в военных походах и охране крепостей. Служба требовала хорошей физической подготовки, навыков верховой езды, владения оружием и готовности к длительным нагрузкам.

Погребения рыцарей зачастую отличались воинскими признаками: характерными травмами, особенностями расположения тела, следами использования защитного снаряжения. Захоронение из Сорита-де-лос-Канес стало важным подтверждением этих данных, позволяя изучить жизнь средневековых воинов "изнутри".

Интересно, что рыцарей находят не только в замках или укреплённых районах. Например, в историческом центре Гданьска могила рыцаря XIII-XIV века была обнаружена под зданием магазина — это показывает, насколько непредсказуемо современная городская среда может скрывать ключевые элементы прошлого.

Сравнение: как отличались захоронения мирных жителей и рыцарей

Сравнение помогает лучше понять значение находки из Испании.

Захоронения рыцарей часто включают следы боевых травм, тогда как у мирных жителей такие повреждения встречаются реже.

Погребённые в укреплённых замках мужчины чаще демонстрируют признаки активной физической нагрузки, особенно в области верхних конечностей.

Мирные захоронения редко содержат следы верховой езды, тогда как у рыцарей это обычная характеристика.

У представителей военных орденов чаще фиксируют повреждения черепа, полученные в бою.

Различия подчёркивают, что найденный скелет вполне вписывается в особенности погребений членов ордена.

Популярные вопросы о находке в Испании

Правда ли, что синдром Крузона встречается редко?

Да, это редкое заболевание, однако именно оно часто приводит к изменению формы черепа у ребёнка.

Может ли форма черепа указывать на социальный статус?

Форма черепа напрямую не связана с социальным положением, но данные о нагрузках и травмах помогают определить образ жизни человека.

Как археологи понимают, что перед ними рыцарь?

Учитывают контекст могилы, наличие следов боевых ранений, особенности физического развития и расположение захоронения.