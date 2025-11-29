Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Череп средневекового рыцаря необычной формы.
Череп средневекового рыцаря необычной формы.
© livescience.com by Rissech et al. / Heritage is licensed under CC-BY 4.0
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 7:39

Рыцарь с головой инопланетянина: в Испании нашли воина, чья внешность шокировала учёных

Мужчина с синдромом Крузона служил в ордене Калатрава — Heritage

Необычное захоронение, найденное на территории средневекового замка в Испании, позволило ученым по-новому взглянуть на жизнь членов рыцарских орденов и особенности их внешнего облика. Среди останков, раскопанных на месте древнего некрополя, выделялся скелет мужчины с черепом необычной формы, который жил между XIII и XV веками. Исследователи предположили, что он страдал редким врожденным расстройством, однако сумел прожить долгую жизнь и служить своему ордену. Об этом сообщает журнал Heritage.

История ордена Калатрава и раскопки в замке Сорита-де-лос-Канес

Орден Калатрава является одним из старейших испанских духовно-рыцарских сообществ. Он был основан в 1158 году аббатом Раймундом Фитерским в Кастилии и изначально предназначался для защиты города Калатрава-ла-Вьеха и борьбы с маврами. Уже через несколько десятилетий, в 1170-х годах, рыцари получили под свой контроль приграничную крепость Сорита-де-лос-Канес в современной провинции Гвадалахара. Некоторое время эта крепость была для ордена ключевой, поскольку после поражения в битве при Аларкосе в 1195 году Калатрава-ла-Вьеха временно перешла под власть мусульман.

Именно на территории Сорита-де-лос-Канес археологи проводили масштабные раскопки с 2014 по 2019 год. Они обнаружили здесь христианский некрополь, относящийся к периоду от конца XII до XV века. Большинство найденных останков принадлежало взрослым мужчинам, что подтверждает военную специфику места. Следы ранений, обнаруженные на части костей, косвенно указывают на принадлежность погребённых к рыцарскому ордену.

Особое внимание исследователей привлекла могила, в которой сохранился неполный скелет мужчины, похороненного в деревянном гробу. По оценкам антропологов, он прожил примерно 45-49 лет — значительный возраст для человека, участвовавшего в боевых действиях.

Что рассказали о рыцаре его кости и ранения

Анализ скелета показал, что правая рука мужчины была хорошо развита — это указывает на постоянную физическую нагрузку, характерную для использования оружия. Кости левой руки сохранились не полностью, поэтому исследователи не смогли оценить симметрию нагрузки. Ноги, в свою очередь, оказались менее развиты, что согласуется с тем, что мужчина, вероятно, часто передвигался верхом.

На теле рыцаря заметны явные следы предсмертных травм. Он получил два удара холодным оружием — один в левый висок, другой в область затылка. Ещё одно повреждение обнаружено на левой большеберцовой кости: это след от сильного удара тупым предметом. В совокупности такие ранения характерны для человека, участвовавшего в бою и столкнувшегося с противником в непосредственной близости.

Эти признаки согласуются с предположением, что мужчина был членом ордена Калатрава и погиб во время столкновения, вероятно, в одном из военных эпизодов эпохи Реконкисты.

Необычная форма черепа и предполагаемый диагноз

Наибольший интерес вызвала форма черепа. Измерения показали, что отношение ширины черепа к его длине у мужчины составляло 0,53 — это гораздо меньше, чем у современных испанцев, у которых этот показатель в среднем равен 0,75 ± 0,03. Подобная вытянутость указывает на ультрадолихоцефалию.

Исследователи пришли к выводу, что череп мог сформироваться таким образом из-за преждевременного закрытия черепных швов в раннем детстве. Это состояние называется краниосиностозом и связано с несколькими врождёнными синдромами. Одним из наиболее вероятных вариантов специалисты сочли синдром Крузона — заболевание, при котором изменения формы черепа нередко сопровождаются нарушениями зрения, слуха, когнитивного развития и другими проблемами.

Тем не менее найденный рыцарь прожил довольно долгую по меркам Средневековья жизнь и, судя по данным раскопок, выполнял обязанности, требующие физической подготовки и дисциплины. Это позволяет предположить, что интеллектуальные возможности мужчины были достаточными, чтобы вступить в орден и служить в нём долгие годы.

Исторический контекст: кем были рыцари Калатравы

Орден Калатрава сочетал религиозную и военную функции. Его члены подчинялись строгой дисциплине, участвовали в военных походах и охране крепостей. Служба требовала хорошей физической подготовки, навыков верховой езды, владения оружием и готовности к длительным нагрузкам.

Погребения рыцарей зачастую отличались воинскими признаками: характерными травмами, особенностями расположения тела, следами использования защитного снаряжения. Захоронение из Сорита-де-лос-Канес стало важным подтверждением этих данных, позволяя изучить жизнь средневековых воинов "изнутри".

Интересно, что рыцарей находят не только в замках или укреплённых районах. Например, в историческом центре Гданьска могила рыцаря XIII-XIV века была обнаружена под зданием магазина — это показывает, насколько непредсказуемо современная городская среда может скрывать ключевые элементы прошлого.

Сравнение: как отличались захоронения мирных жителей и рыцарей

Сравнение помогает лучше понять значение находки из Испании.

  • Захоронения рыцарей часто включают следы боевых травм, тогда как у мирных жителей такие повреждения встречаются реже.
  • Погребённые в укреплённых замках мужчины чаще демонстрируют признаки активной физической нагрузки, особенно в области верхних конечностей.
  • Мирные захоронения редко содержат следы верховой езды, тогда как у рыцарей это обычная характеристика.
  • У представителей военных орденов чаще фиксируют повреждения черепа, полученные в бою.

Различия подчёркивают, что найденный скелет вполне вписывается в особенности погребений членов ордена.

Популярные вопросы о находке в Испании

Правда ли, что синдром Крузона встречается редко?

Да, это редкое заболевание, однако именно оно часто приводит к изменению формы черепа у ребёнка.

Может ли форма черепа указывать на социальный статус?

Форма черепа напрямую не связана с социальным положением, но данные о нагрузках и травмах помогают определить образ жизни человека.

Как археологи понимают, что перед ними рыцарь?

Учитывают контекст могилы, наличие следов боевых ранений, особенности физического развития и расположение захоронения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали рост помощи беременным в метро при появлении Бэтмена — ScienceAlert сегодня в 5:55
Вагон, где появились суперсилы: неожиданный визуальный стимул раскрыл слабые места социальной психики

Эксперимент в миланском метро показал: присутствие человека в костюме супергероя заметно повышает готовность пассажиров уступать место тем, кто нуждается в помощи.

Читать полностью » Учёные установили, что раствор с пуццоланами укреплял структуру храма — Geoheritage сегодня в 5:55
Храм, который отказался разрушаться: что древние римляне знали о строительстве, а мы — забыли

Как римским инженерам удалось создать храм, переживший почти две тысячи лет, несмотря на вулканическую активность региона? Исследование Geoheritage раскрывает удивительные секреты древних технологий.

Читать полностью » Профессор Вильермо вывел формулу распределения размеров осколков — Physical Review Letters сегодня в 5:55
Он просто уронил кубик сахара — и обнаружил закон, который объясняет, как разлетается на куски всё в нашем мире

Учёные вывели универсальный закон разрушения хрупких объектов: от кубика сахара до стеклянной трубки распределение осколков подчиняется одной формуле.

Читать полностью » Учёные выявили, что кошки чаще мяукают при встрече с мужчинами — Ethology сегодня в 5:55
Когда кошка выбирает, кому мяукнуть: исследование разгадало одну из древнейших тайн поведения домашних хищников

Недавний эксперимент показал: кошки по-разному встречают мужчин и женщин. Учёные объяснили, какие особенности общения могут скрываться за обычным "мяу".

Читать полностью » Археологи обнаружили в Шелебове редкие оружейные комплексы мери — ИА РАН сегодня в 5:55
Народ, который ушёл в туман веков, оставил знак: вертикальное оружие и огненные следы раскрывают их истинный обряд

Археологи нашли в Шелебове необычные комплексы вооружения VIII-X веков. Что рассказывают эти редкие предметы о погребальной культуре мери и жизни региона тысячу лет назад?

Читать полностью » Фотограмметрия выявила разделение карьера Рано-Рараку на 30 зон — археолог Карл Липо сегодня в 5:37
Каменные гиганты устроили семейный сабантуй: моаи оказались не приказом вождей, а творческим беспределом соседских бригад

Новые данные о моаи меняют представление о древней цивилизации Рапа-Нуи: вместо строгой иерархии — самоорганизация небольших семейных групп и высокий уровень коллективного мастерства.

Читать полностью » Швейцарские ученые создали микроробота для точной доставки лекарств — ученый Брэдли Дж. Нельсон сегодня в 3:25
Ученые создали робота размером с песчинку, который доставляет лекарства точно в цель

Ученые создали микроробота, который может доставлять лекарства точно в нужную часть тела, открывая новые горизонты для медицины и хирургии.

Читать полностью » Ритуал с черепом проводником в иной мир практиковала окуневская культура — Есин сегодня в 1:23
Голова быка как пропуск в иной мир: сибирский ритуал оказался сложнее, чем думали учёные

Археологи раскрывают неожиданные детали сибирского ритуала, в котором искусство, жертвоприношение и космология оказываются теснее связаны, чем предполагалось раньше.

Читать полностью »

Новости
Наука
Домашние кошки прибыли в Европу из Африки 2000 лет назад — Science
Наука
Украшения из золота и граната нашли на пашне в Линкольншире — Брандл
Наука
Во Франции нашли три сосуда с римскими монетами в жилых домах — Inrap
ДФО
Задержка письма на 82 дня признана нарушением прав потребителя — ФедералПресс
ДФО
Чукотка зафиксировала рекордную стоимость жилья в 265 тысяч за метр
ДФО
Спасатели МЧС извлекли четырёх рабочих из завалов на стройплощадке
ДФО
Начало зимы в Приморье отметится резкими температурными перепадами — ФедералПресс
ДФО
Приморье закрепилось в лидерах с ценой жилья 178 тысяч за метр — ФедералПресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet