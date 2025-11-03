Мамлюки знали секрет: как использовать солоноватую воду для мощной гидросистемы

Под живописными пейзажами национального парка Ган ха-Шелоша в Израиле археологи обнаружили впечатляющее свидетельство инженерного гения средневековой эпохи. Сеть туннелей, бережно высеченных в мягком туфе вдоль ручья Нахаль-Амаль, раскрывает секреты процветающей сахарной промышленности времен мамлюкского султаната. Это открытие переворачивает наши представления о промышленном ландшафте Ближнего Востока XIV-XV веков.

Как было сделано открытие

Исследование началось с рядового события — инфраструктурных работ в долине Бейт-Шеан. Именно тогда workers обнаружили пять загадочных отверстий, расположенных в скале с математической точностью. Их идеально ровная форма и симметричное расположение сразу исключили версию о естественном происхождении.

Руководитель исследования Амос Фрумкин из Института наук о Земле Еврейского университета в Иерусалиме сразу понял, что перед ним рукотворное инженерное сооружение. В отличие от знаменитых римских акведуков, возвышающихся над землей, эта гидравлическая система была скрыта под поверхностью — мудрое решение, продиктованное местными геологическими условиями и особенностями водных ресурсов.

Загадка солоноватой воды

Ключевой инженерной задачей, которую решали мамлюкские строители, было использование солоноватой воды. В долине Бейт-Шеан было достаточно водных источников, но их вода содержала слишком много солей, что делало ее непригодной для питья и традиционного орошения полей. Однако мамлюки нашли гениальное применение этому, казалось бы, бесполезному ресурсу.

Уран-ториевое датирование сталактитов, образовавшихся в туннелях вскоре после их сооружения, позволило точно определить возраст комплекса. Результаты показали, что туннели были созданы в XIV-XV веках — именно в период расцвета торговли сахаром в регионе.

Инженерное решение: от воды к энергии

Истинное назначение туннелей Нахаль-Амаль оказалось гораздо сложнее и интереснее, чем просто транспорт воды. Исследовательская группа, в которую вошли Азриэль Йехезкель, Дрор Сегал и Йинон Шивтиэль, выдвинули и блестяще доказали революционную гипотезу.

Туннели служили не для орошения, а для создания мощного направленного потока воды, способного вращать горизонтальные лопастные колеса — нории. Эти колеса, в свою очередь, передавали механическую энергию тяжелым жерновам, которые измельчали стебли сахарного тростника на мельницах, расположенных ниже по течению.

"Новизна открытия заключается в механической функции, приписываемой этой системе каналов", — подчеркнули авторы исследования.

Доказательств нашлось множество: следы водных потоков на стенах туннелей, тщательно рассчитанный уклон, обеспечивавший необходимое течение, и прямая связь с помещениями мельниц. Решающим аргументом стала находка масляной лампы мамлюкского периода в руинах одной из таких мельниц.

Сравнение традиционных и инновационных подходов мамлюков

Параметр Традиционные римские акведуки Система мамлюков в Нахаль-Амаль Расположение Надземные сооружения Подземные туннели Основная функция Транспортировка питьевой воды для городов и терм Создание энергии для промышленных нужд Тип используемой воды Пресная вода высокого качества Солоноватая вода, непригодная для питья Инженерный подход Стандартизированные решения империи Адаптация к местным условиям и ресурсам

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему мамлюки вкладывали столько сил именно в производство сахара?

В средневековый период сахар был крайне ценным товаром в средиземноморской торговле — не только как пищевой продукт, но и как лекарственное средство. Контроль над его производством приносил огромные доходы мамлюкской казне.

Что произошло с этими мельницами после упадка сахарной промышленности?

Археологические данные показывают, что система демонстрировала удивительную адаптивность. В османский период те же самые мельницы были перепрофилированы для помола зерна, продолжая служить людям еще несколько столетий.

Насколько распространены были подобные подземные гидросистемы в средневековом мире?

Открытие в Нахаль-Амаль является уникальным для региона. Хотя технологии использования водяных мельниц были известны и ранее, столь масштабная и тщательно спроектированная подземная система для промышленных нужд представляет собой редчайший пример средневековой инженерии.

Три интересных факта о мамлюкской инженерии

Точность расчетов. Уклон туннелей был рассчитан с такой точностью, что обеспечивал оптимальную скорость водного потока — достаточную для вращения колес, но не вызывающую эрозии стенок. Долгосрочное планирование. Система функционировала на протяжении нескольких столетий, пережив падение мамлюкского султаната и продолжая работать в османский период. Экологический подход. Мамлюки создали практически zero-waste производство: использовали неподходящую для сельского хозяйства воду, а отходы сахарного тростника, вероятно, шли на топливо или корм скоту.

Исторический контекст

Мамлюкский султанат (1250-1517 гг.) известен прежде всего своей военной мощью — именно мамлюки остановили продвижение монголов на Ближний Восток и положили конец крестовым походам. Однако их государство было не только военной, но и экономической державой. Инвестиции в инфраструктуру — дороги, мосты, караван-сараи и сложные гидротехнические сооружения — были стратегическим приоритетом, обеспечивавшим процветание и стабильность империи. Открытие в Нахаль-Амаль показывает мамлюков как предпринимателей и инновационных инженеров, чье наследие в области управления водными ресурсами и промышленного производства заслуживает не меньшего внимания, чем их военные победы.