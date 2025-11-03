Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шемахинская пещера, Челябинская область
Шемахинская пещера, Челябинская область
© commons.wikimedia.org by Sergey Averchenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:38

Мамлюки знали секрет: как использовать солоноватую воду для мощной гидросистемы

Фрумкин: подземные туннели вдоль ручья Нахаль-Амаль служили для энергии сахарных мельниц

Под живописными пейзажами национального парка Ган ха-Шелоша в Израиле археологи обнаружили впечатляющее свидетельство инженерного гения средневековой эпохи. Сеть туннелей, бережно высеченных в мягком туфе вдоль ручья Нахаль-Амаль, раскрывает секреты процветающей сахарной промышленности времен мамлюкского султаната. Это открытие переворачивает наши представления о промышленном ландшафте Ближнего Востока XIV-XV веков.

Как было сделано открытие

Исследование началось с рядового события — инфраструктурных работ в долине Бейт-Шеан. Именно тогда workers обнаружили пять загадочных отверстий, расположенных в скале с математической точностью. Их идеально ровная форма и симметричное расположение сразу исключили версию о естественном происхождении.

Руководитель исследования Амос Фрумкин из Института наук о Земле Еврейского университета в Иерусалиме сразу понял, что перед ним рукотворное инженерное сооружение. В отличие от знаменитых римских акведуков, возвышающихся над землей, эта гидравлическая система была скрыта под поверхностью — мудрое решение, продиктованное местными геологическими условиями и особенностями водных ресурсов.

Загадка солоноватой воды

Ключевой инженерной задачей, которую решали мамлюкские строители, было использование солоноватой воды. В долине Бейт-Шеан было достаточно водных источников, но их вода содержала слишком много солей, что делало ее непригодной для питья и традиционного орошения полей. Однако мамлюки нашли гениальное применение этому, казалось бы, бесполезному ресурсу.

Уран-ториевое датирование сталактитов, образовавшихся в туннелях вскоре после их сооружения, позволило точно определить возраст комплекса. Результаты показали, что туннели были созданы в XIV-XV веках — именно в период расцвета торговли сахаром в регионе.

Инженерное решение: от воды к энергии

Истинное назначение туннелей Нахаль-Амаль оказалось гораздо сложнее и интереснее, чем просто транспорт воды. Исследовательская группа, в которую вошли Азриэль Йехезкель, Дрор Сегал и Йинон Шивтиэль, выдвинули и блестяще доказали революционную гипотезу.

Туннели служили не для орошения, а для создания мощного направленного потока воды, способного вращать горизонтальные лопастные колеса — нории. Эти колеса, в свою очередь, передавали механическую энергию тяжелым жерновам, которые измельчали стебли сахарного тростника на мельницах, расположенных ниже по течению.

"Новизна открытия заключается в механической функции, приписываемой этой системе каналов", — подчеркнули авторы исследования.

Доказательств нашлось множество: следы водных потоков на стенах туннелей, тщательно рассчитанный уклон, обеспечивавший необходимое течение, и прямая связь с помещениями мельниц. Решающим аргументом стала находка масляной лампы мамлюкского периода в руинах одной из таких мельниц.

Сравнение традиционных и инновационных подходов мамлюков

Параметр Традиционные римские акведуки Система мамлюков в Нахаль-Амаль
Расположение Надземные сооружения Подземные туннели
Основная функция Транспортировка питьевой воды для городов и терм Создание энергии для промышленных нужд
Тип используемой воды Пресная вода высокого качества Солоноватая вода, непригодная для питья
Инженерный подход Стандартизированные решения империи Адаптация к местным условиям и ресурсам

Как создать собственную мини-гидросистему для сада

Принципы, которые использовали мамлюкские инженеры, могут вдохновить и современных садоводов:

  1. Оцените перепад высот. Даже небольшой склон на вашем участке может создать достаточный напор воды для мини-гидросистемы. Используйте обычный строительный уровень для замера.

  2. Соберите дождевую воду. Установите пластиковые бочки или другие емкости для сбора дождевой воды на возвышении — это ваш бесплатный энергоресурс.

  3. Создайте желоб. Для направления воды можно использовать разрезанную пополам пластиковую трубу для канализации или готовый декоративный желоб.

  4. Смастерите водяное колесо. Его можно собрать из деревянных реек или даже прочного пластика. Главное — чтобы лопасти могли захватывать поток воды.

  5. Подключите простой механизм. Вращение колеса можно использовать для привода небольшого генератора или просто как декоративный элемент с движущимися деталями.

А что если…

Если современные инженеры вдохновятся подходом мамлюков к использованию неперспективных на первый взгляд ресурсов, это может привести к прорывам в зеленой энергетике. Если научиться так же эффективно использовать солоноватые воды прибрежных регионов для создания локальных энергосистем, это может решить проблемы энергоснабжения многих удаленных поселений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему мамлюки вкладывали столько сил именно в производство сахара?
В средневековый период сахар был крайне ценным товаром в средиземноморской торговле — не только как пищевой продукт, но и как лекарственное средство. Контроль над его производством приносил огромные доходы мамлюкской казне.

Что произошло с этими мельницами после упадка сахарной промышленности?
Археологические данные показывают, что система демонстрировала удивительную адаптивность. В османский период те же самые мельницы были перепрофилированы для помола зерна, продолжая служить людям еще несколько столетий.

Насколько распространены были подобные подземные гидросистемы в средневековом мире?
Открытие в Нахаль-Амаль является уникальным для региона. Хотя технологии использования водяных мельниц были известны и ранее, столь масштабная и тщательно спроектированная подземная система для промышленных нужд представляет собой редчайший пример средневековой инженерии.

Три интересных факта о мамлюкской инженерии

  1. Точность расчетов. Уклон туннелей был рассчитан с такой точностью, что обеспечивал оптимальную скорость водного потока — достаточную для вращения колес, но не вызывающую эрозии стенок.

  2. Долгосрочное планирование. Система функционировала на протяжении нескольких столетий, пережив падение мамлюкского султаната и продолжая работать в османский период.

  3. Экологический подход. Мамлюки создали практически zero-waste производство: использовали неподходящую для сельского хозяйства воду, а отходы сахарного тростника, вероятно, шли на топливо или корм скоту.

Исторический контекст

Мамлюкский султанат (1250-1517 гг.) известен прежде всего своей военной мощью — именно мамлюки остановили продвижение монголов на Ближний Восток и положили конец крестовым походам. Однако их государство было не только военной, но и экономической державой. Инвестиции в инфраструктуру — дороги, мосты, караван-сараи и сложные гидротехнические сооружения — были стратегическим приоритетом, обеспечивавшим процветание и стабильность империи. Открытие в Нахаль-Амаль показывает мамлюков как предпринимателей и инновационных инженеров, чье наследие в области управления водными ресурсами и промышленного производства заслуживает не меньшего внимания, чем их военные победы.

