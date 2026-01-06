Женская рука и королевская кровь: кому принадлежало крошечное золотое кольцо из Тёнсберга

В историческом центре норвежского Тёнсберга археолог обнаружила золотое кольцо, которое могло принадлежать человеку очень высокого статуса. Украшение пролежало в земле почти тысячу лет и сохранило сложный орнамент, а в центре — овальный синий "камень", похожий на сапфир. Для Норвегии такие находки редкость: в музейной базе зафиксировано всего несколько десятков средневековых золотых колец. Об этом сообщает Норвежский институт исследований культурного наследия (NIKU).

Редкая находка для старейшего города Норвегии

Тёнсберг в Средние века был одним из важнейших городов страны: рядом возвышался королевский замок, сюда приезжали представители знати и высокое духовенство. Именно такие люди могли позволить себе украшения из золота, выполненные с тонкой отделкой и сложными декоративными приёмами. Поэтому обнаруженное кольцо сразу привлекло внимание специалистов — не только из-за материала, но и из-за качества работы.

Особую ценность находке добавляет статистика: в общей базе коллекций норвежских университетских музеев хранится лишь 63 золотых кольца Средневековья. В самом Тёнсберге подобный предмет находили последний раз около 15 лет назад. Новый экземпляр выделяется богатым узором и аккуратностью исполнения, что говорит о мастерской высокого уровня.

Как кольцо нашли и почему раскопки шли именно здесь

Кольцо обнаружила археолог Линда Осхейм, сотрудница NIKU. Она работала на участке в рамках городских работ по ливневой канализации и дренажу улиц. Поскольку строительная площадка находится внутри охраняемой территории средневекового города, закон требует археологического надзора. За последние два сезона специалисты успели зафиксировать множество следов средневековой жизни: остатки домов, улицы, отдельные здания, а также сооружение, пережившее пожар, но сохранившее крышу, и фрагменты крепостной стены.

Украшение лежало очень неглубоко — всего примерно на 7 сантиметрах, в слое культивации, точный возраст которого пока не установлен. При этом рядом есть важная подсказка: слой еловых веток прямо над находкой датируется периодом 1167-1269 годов. Это помогает сузить временные рамки и понять, в каком контексте кольцо могло оказаться в земле.

Что говорит дизайн и "синий камень" в центре

Орнамент на кольце даёт археологам дополнительные ориентиры. Спирали на верхней части похожи на элементы, характерные для изделий IX-XI веков. А сочетание техник грануляции и филиграни, по оценкам специалистов, пришло в Норвегию из Византии через культурные связи эпохи Каролингов. Такие технологии требовали тонкой ручной работы и обычно применялись в украшениях, рассчитанных на богатых заказчиков.

Кольцо небольшое — внутренняя окружность около 50-55 мм, поэтому исследователи предполагают, что его могла носить женщина. Центральная вставка выглядит как сапфир, однако, вероятнее всего, это гладкий кусочек тёмно-синего стекла. Такая "подмена" могла быть намеренной: изделие должно было производить впечатление дорогого камня, даже если в действительности использовалась имитация.

В Средние века сапфиры считались символом чистоты, добродетели и божественного покровительства. Их носили представители духовенства, подчёркивая связь со священным, а также члены королевских семей — как знак небесной защиты от болезней и несчастий. Поэтому даже стеклянная вставка, стилизованная под сапфир, могла иметь не только эстетическую, но и символическую ценность.