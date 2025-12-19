Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Могила шаманки
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:54

Отказать в погребении: самое страшное наказание, которое только могли придумать в Новое время

Ученые обнаружили захоронения 32 казненных в эпоху Реформации — INRAP

На окраине современного Гренобля археологи столкнулись с прямым и мрачным следом судебной системы раннего Нового времени. Под эспланадой у старых ворот Порт-де-ла-Рош были обнаружены остатки виселицы XVI века и захоронения десятков казнённых людей. Находка позволила буквально "прочитать" практики публичного позора и религиственных репрессий, характерные для Франции эпохи Реформации. Об этом сообщает Национальный институт превентивных археологических исследований Франции (INRAP).

Эспланада, скрывавшая место казни

Территория у въезда в Гренобль через ворота Порт-де-ла-Рош долгое время считалась обычной городской зоной. Она была сформирована на осушенных болотах вдоль реки Изер и на протяжении веков использовалась для хозяйственных нужд — здесь добывали песок, заготавливали древесину, разбивали лагеря и устраивали ярмарки. До начала XIX века местность регулярно затапливалась, поэтому масштабного строительства здесь не велось.

Перед современной реконструкцией эспланады археологи INRAP провели превентивные раскопки. Именно они выявили каменное сооружение, скрытое под слоями грунта, и серию захоронений, не имевших ничего общего с обычными кладбищами.

Каменный фундамент и десятки скелетов

В центре раскопа археологи обнаружили четырёхугольное каменное основание. Внутри него и у северной стены располагались десять ямных захоронений. В большинстве ям находились останки сразу нескольких человек — от двух до восьми, одиночные погребения встречались редко.

По подсчёту костей исследователи установили, что здесь захоронено не менее 32 человек. Большинство из них — мужчины, однако среди останков были выявлены и женщины. Тела лежали в неестественных позах, зачастую слоями, без следов заботы или погребальных ритуалов. Такое обращение сразу указало на особый, карательный характер этого места.

Как удалось идентифицировать виселицу

Окончательно понять назначение сооружения помогло сопоставление археологических данных с историческими источниками. Каменный фундамент был сравнен с чертежом деревянного каркаса виселицы Порт-де-ла-Рош, датированным 1546 годом. Размеры совпали полностью.

Строительные документы позволили восстановить и архитектуру сооружения. В период между 1544 и 1547 годами на каменном основании размером около 8,2 метра с каждой стороны были установлены восемь каменных колонн с капителями. Они поддерживали деревянную надстройку высотой около пяти метров. Виселица располагалась на небольшой аллювиальной террасе, защищённой от паводков, а с востока её дополнительно ограждал дренажный ров.

Архитектура как отражение власти

Число колонн имело символическое значение. Во Франции XVI века архитектура виселиц отражала уровень судебной власти. Сеньориальные суды обычно имели от двух до шести колонн, тогда как королевская виселица Монфокон в Париже насчитывала до 16. Восемь колонн в Гренобле указывали на высокий, но не максимальный уровень юрисдикции и подчёркивали статус места как инструмента королевского правосудия.

Такие сооружения служили не только практической, но и идеологической цели: они были видимыми символами власти, напоминанием о наказании и средством устрашения.

Здесь не убивали — здесь позорили

Важно отметить: на виселице Порт-де-ла-Рош не приводили приговоры в исполнение. Казни происходили в других местах. Сюда доставляли уже мёртвые тела, чтобы выставить их на всеобщее обозрение. Продолжительность такого "показа" могла быть разной и являлась частью судебного приговора.

Подобная практика применялась прежде всего к людям, осуждённым за преступления против короля. В условиях Франции XVI века это чаще всего были гугеноты — последователи протестантизма.

Религиозные репрессии и эскалация насилия

Виселица была построена в момент резкого обострения конфликта между католиками и протестантами. До 1540-х годов французская власть проявляла относительную терпимость к новым религиозным течениям, но затем курс изменился.

Эдикт Фонтенбло, изданный Франциском I в 1540 году, объявил протестантизм формой государственной измены. Его последователи подвергались пыткам, конфискации имущества и смертным приговорам. Генрих II ужесточил репрессии: Эдикт Шатобриана 1551 года и Эдикт Компьеня 1557 года фактически узаконили смертную казнь для всех осуждённых за ересь. Эти меры стали прологом к религиозным войнам, начавшимся в 1562 году.

Почему отказ в погребении был наказанием

Для людей XVI века посмертная судьба тела имела огромное значение. Публичное выставление мёртвого, а затем захоронение без обряда на неосвящённой земле воспринимались как продолжение наказания после смерти. Это нарушало представления о воскресении плоти и лишало человека надежды на спасение.

Именно поэтому тела, найденные археологами, были сброшены в ямы без ритуалов. Некоторые были расчленены, другие — уложены слоями или перемешаны с фрагментами костей. В одной из центральных ям сначала разместили несколько тел целиком, а затем добавили разрозненные останки, что говорит о повторном использовании захоронений.

Как долго использовалась виселица

Предположительно, виселица Порт-де-ла-Рош действовала до начала XVII века. К этому времени религиозное противостояние пошло на спад, а Гренобль начал расширяться под руководством Франсуа де Бонна, герцога де Лесдигьера — бывшего протестантского лидера, ставшего генерал-лейтенантом короля в Дофине.

С изменением политического климата и градостроительных приоритетов подобные места теряли своё значение и постепенно исчезали из городской памяти.

Значение находки для науки

Обнаружение виселицы и связанных с ней захоронений даёт редкий и наглядный материал для изучения так называемых "мест правосудия". Они рассматриваются историками и археологами как маркеры юрисдикции, инструменты социальной деградации и символы государственной власти.

Эта находка позволяет глубже понять, как работали механизмы устрашения и наказания в раннем Новом времени и что означала "позорная смерть" для людей той эпохи — не только как юридический акт, но и как социальное и духовное клеймо.

Сравнение: обычное кладбище и карательное захоронение

На обычных кладбищах того времени тела укладывали с соблюдением обрядов, ориентации и символических жестов. Здесь же всё подчинялось иной логике. Захоронения были утилитарными, хаотичными и лишёнными сакрального смысла.

Разница подчёркивает, что цель подобных мест заключалась не в погребении, а в демонстрации власти и продлении наказания за пределы жизни.

Популярные вопросы о виселице Порт-де-ла-Рош

Казнили ли людей непосредственно на этой виселице?

Нет, здесь выставляли тела уже казнённых, делая это частью наказания.

Почему большинство найденных останков принадлежит мужчинам?

Мужчины чаще становились объектами политических и религиозных репрессий, хотя женщины также подвергались наказанию.

Можно ли установить личности казнённых?

В большинстве случаев — нет, так как письменные источники редко фиксировали такие захоронения поимённо.

