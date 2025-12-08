Климатический шок стал искрой пандемии: тропический взрыв нарушил торговлю и впустил чуму в Европу

Климатические потрясения нередко запускают цепочки событий, последствия которых становятся ощутимыми лишь спустя годы. В XIV веке одно из таких резких изменений могло привести Европу к самому разрушительному кризису в её истории. Ученые предполагают, что мощное вулканическое извержение в тропической зоне спровоцировало похолодание, дефицит продовольствия и изменение торговых маршрутов, что в итоге создало идеальные условия для распространения чумы. Об этом сообщает журнал Communications Earth & Environment (CEE).

Как климатическое похолодание повлияло на Европу

По данным исследователей, середина 1340-х годов стала периодом аномального похолодания, когда летние температуры резко снизились. Небо над средиземноморскими городами затянулось плотной дымкой, а лунные затмения выглядели непривычно тёмными. Это считалось характерным признаком присутствия вулканических аэрозолей, которые отражают солнечное излучение и нарушают тепловой баланс атмосферы. Подобные явления и сегодня фиксируются в арктических районах, где изменения климата могут приводить к значительным сдвигам в экосистемах, как это видно в исследованиях, посвящённых тому, как арктические микробы реагируют на климатические процессы.

Холодное и дождливое лето сильно уменьшило урожайность винограда и зерновых культур. Венецианские и генуэзские торговцы, столкнувшись с угрозой голода, вынуждены были искать новые источники продовольствия. Они обратили внимание на богатые зерном районы Черноморья, что совпало с расширением влияния крупных городов-государств, нуждавшихся в стабильных поставках.

Исследователь Мартин Баух, занимающийся изучением средневековых экологических кризисов, отмечает, что разрушительные погодные явления происходили на фоне растущей зависимости городов от внешних поставок. Несколько лет подряд неблагоприятные погодные условия привели к нехватке продовольствия, а властям пришлось заключать торговые соглашения, которые в обычные времена могли бы вызвать политические споры.

Проливные дожди размывали сельскохозяйственные земли, угрожая урожаям и снижая запасы продовольствия. Параллельно росло социальное напряжение, так как жители крупных городов чувствовали нехватку хлеба и требовали быстрых мер. Эти обстоятельства подтолкнули власти к поиску новых торговых путей, что привело к частичному открытию черноморских маршрутов, ранее ограниченных.

Зерновые суда и переносчики болезни

После того как торговые суда начали перемещаться между портами Чёрного и Средиземного морей, появилась вероятность, что вместе с зерном в Европу проникнет и заболевание. Лабораторные исследования показали, что личинки крысиных блох способны питаться пшеничной мукой, сохраняя жизнеспособность на протяжении долгих путешествий. Такие блохи перемещались вместе с грузом, а затем перескакивали на грызунов и людей в портах.

В 1347 году в Венецию и Геную прибыли суда, гружённые зерном. Вскоре после прибытия начали поступать первые сообщения о вспышках неизвестной болезни. В условиях перенаселённых городов инфекция распространялась стремительно. Заключённое ранее перемирие с Золотой Ордой позволило торговцам свободно двигаться на север, что лишь усилило потоки зерна — и вместе с ним бактерий чумы.

"Это вызванное изменением климата изменение в торговле зерном на дальние расстояния не только спасло значительную часть Италии от голода, но и привело к появлению чумной бактерии в средиземноморских портах и способствовало её быстрому распространению по большей части Европы", — написал Баух.

Хронология событий совпадает с поступлением новых партий зерна, региональными вспышками болезней и социальным напряжением, усиливавшим передвижение товаров внутри страны. Усталые от голода горожане требовали продовольствия, а торговцы стремились восполнить дефицит любыми способами.

Что говорят данные о климате

Одним из ключевых источников информации стали ледяные керны, которые фиксируют следы древних извержений в виде слоев вулканической серы. Примерно в 1345 году в кернах обнаружен след, соответствующий выбросу около 14 тераграммов серы — показатель, указывающий на масштабное тропическое извержение. Годичные кольца деревьев дополнили картину, показывая, что летние температуры в Европе в 1345–1347 годах были одними из самых низких за столетие.

Экономические документы тех лет подтверждают климатический кризис: цены росли, зерно исчезало с рынков, а городские власти вводили строгие меры по регулированию торговли. Такие цепочки взаимодействия климата, экономики и миграций нередко наблюдаются и в других исторических эпохах. Подобные процессы зафиксированы, например, при анализе причин упадка древней Индской цивилизации, где климатические изменения стали одним из ключевых факторов её ослабления. Это отражено в исследовании о том, как длительная засуха привела к кризису древних культур.

Последствия климатического стресса

Комбинация неблагоприятных условий создала идеальный фон для катастрофы. Городские власти вынуждены были принимать решения в условиях нехватки ресурсов и растущей угрозы беспорядков. Каждая задержка могла привести к обвалу экономики городов-государств, поэтому чиновники часто шли на рискованные сделки и ускоренные соглашения.

Торговые представители настаивали на безопасном проходе судов и использовали нехватку продуктов как аргумент. В результате договорённости, ранее блокировавшиеся политическими разногласиями, были одобрены, что ускорило движение товаров — и патогенов.

Происхождение чумы и сохраняющиеся риски

Чума является природной инфекцией, циркулирующей среди грызунов и их блох. Она может возобновляться при благоприятных экологических условиях. Анализ древней ДНК показал, что один из ранних штаммов бактерии был обнаружен в захоронениях у озера Иссык-Куль и датируется 1338 годом. Это совпадает с торговыми связями, которые несколько лет спустя связали этот регион с северным Причерноморьем.

"Мы мало что можем сказать о вулканическом извержении", — сказал Баух.

Он отметил, что ледяные керны указывают на тропики, но конкретный источник извержения пока определить невозможно.

Сегодня исследователи подчеркивают, что современные глобальные торговые цепочки ничуть не менее уязвимы к влиянию климатических шоков, чем в XIV веке. Взаимосвязанность мира делает возможным повторение ситуаций, когда экстремальные природные явления и логистические изменения создают благоприятные условия для распространения патогенов.

Сравнение: климатические потрясения прошлого и современные угрозы

История с чумой XIV века демонстрирует, насколько хрупкими оказываются общественные системы во время резких климатических изменений. В прошлом удар пришёлся по аграрной экономике и морской торговле, заставив города искать новые пути снабжения. Сегодня риски связаны с глобальными цепочками поставок, биоразнообразием и промышленным производством. Однако принципы остаются прежними: дефицит ресурсов провоцирует миграции, рынок реагирует скачками цен, а болезни находят новые маршруты.

Популярные вопросы о климатических шоках XIV века

1. Правда ли, что одно извержение могло вызвать такую катастрофу?

Да, взрывное извержение, выбросившее большое количество аэрозолей, могло вызвать многолетнее похолодание и нарушить сельское хозяйство.

2. Как торговля зерном способствовала распространению чумы?

Зерновые грузы привлекали грызунов и блох, которые перевозили инфекцию между портами.

3. Можно ли повторение подобного сценария сегодня?

Климатические потрясения по-прежнему влияют на торговлю и перемещение людей, поэтому риск передачи патогенов остаётся высоким.