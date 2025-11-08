Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Найденный в Норвегии христианский песенник, обтянутый мехом тюленьей кожи
Найденный в Норвегии христианский песенник, обтянутый мехом тюленьей кожи
© The National Library of Norway by Gorm K. Gaare is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 1:16

Найдена книга, которой 800 лет: переплёт из тюленьей кожи и уникальные песни, пережившие века

Кодекс Хагенеса: редкий средневековый манускрипт из тюленьей кожи обнаружен в Норвегии

Недавно обнаруженная средневековая книга, обтянутая мехом тюленьей кожи, может стать самой старой сохранившейся книгой Норвегии. Этот небольшой христианский песенник, вероятно, был создан около 1200 года н. э. и передавался из поколения в поколение в семье норвежских фермеров. Исследования, проведённые Национальной библиотекой Норвегии, показали, что книга, известная как Кодекс Хагенеса, состоит из двух сдвоенных листов пергамента, переплетённых в тюленью кожу, на которой видны следы меха.

Книга, написанная на латыни, содержит восемь средневековых литургических песнопений с нотной записью. Одно из песнопений посвящено Марии, другое — празднику Дня всех святых. Однако несколько страниц, по всей видимости, отсутствуют. Согласно утверждениям семьи Хагенес, книга, вероятно, изначально принадлежала церкви или монастырю.

Необычные материалы и переплёт

Как сообщает Национальная библиотека, рукопись выглядит "необычно простоватой". "Её нестандартное исполнение и простой самодельный переплёт говорят о том, что она была сделана местным мастером, использующим доступные материалы", — пояснила Кьяра Паландри, реставратор Национальной библиотеки Норвегии. Также Паландри добавила, что кожаный ремешок, которым была обмотана книга, скорее всего, изготовлен из оленьей шкуры.

Интересно, что переплёт книги выполнен из тюленьей кожи, на которой до сих пор видны маленькие волоски. Этот материал крайне редок для средневековой Норвегии, хотя он встречается в некоторых других частях Скандинавии. Это открытие указывает на то, что в XIII веке в Скандинавии, а возможно и в Норвегии, использовались уникальные технологии переплёта.

Сравнение с другими средневековыми книгами

Тюленья кожа, использовавшаяся для переплёта Кодекса Хагенеса, не уникальна только для Норвегии. Исследования, проведённые в последние годы, показали, что подобные переплёты встречаются и в других частях Европы. Например, недавние исследования ДНК показали, что монахами-цистерцианцами во Франции в XII и XIII веках также использовалась тюленья кожа для изготовления книг. Эти переплёты, так называемые "мохнатые книги", были созданы из шкур различных видов тюленей, включая тюленей-обыкновенных, гренландских тюленей и морских зайцев. Эти шкуры путешествовали по торговым путям того времени, попадая в Англию и Бельгию, а также в другие регионы Европы.

Однако, несмотря на сходства, кодекс Хагенеса имеет отличия от континентальных образцов, что позволяет предположить, что эта книга была создана прямо в Норвегии, а не привезена из других стран.

Особенности исследования книги

Исследования, проведённые Национальной библиотекой Норвегии, показали, что Кодекс Хагенеса представляет собой уникальный экземпляр средневековой книги. Микроскопический анализ переплёта подтвердил, что кожа, использованная для книги, действительно тюленья. В ближайшее время планируется провести дополнительные исследования для уточнения происхождения использованной кожи и пергамента, а также для более точного определения времени изготовления книги.

Исследователи надеются, что эти дополнительные исследования смогут подтвердить, что Кодекс Хагенеса действительно является старейшей сохранившейся книгой Норвегии. Если это подтвердится, то книга станет единственным известным средневековым произведением Норвегии, переплетённым в тюленью кожу.

Как появилась книга?

Как именно оказался Кодекс Хагенеса в семье фермеров, до конца неизвестно. Возможно, она была передана из поколения в поколение, начиная с тех времён, когда она была первой церковной книгой. Семья Хагенес утверждает, что изначально книга принадлежала монастырю или церкви, что, в принципе, вполне соответствует её характеру и предназначению.

Было бы интересно узнать больше о том, как она передавалась и использовалась на протяжении веков, и какие изменения произошли с ней за это время. Важно отметить, что в те времена книги были чрезвычайно ценным и редким ресурсом, а литургические произведения, такие как песни, часто передавались по рукописям в небольших религиозных общинах.

Плюсы и минусы Кодекса Хагенеса

Текст Кодекса Хагенеса является интересным примером раннего средневекового искусства книгопечатания. Рассмотрим его достоинства и недостатки.

Плюсы Минусы
Уникальность переплёта из тюленьей кожи Отсутствие нескольких страниц
Средневековая нотная запись и песни Сложности в исследовании происхождения материала
Историческая ценность книги Возможно, трудности с точной датировкой

Мифы и правда о средневековых книгах

Существует несколько мифов о средневековых книгах, которые стоит развеять:

  1. Миф: Средневековые книги были доступны только священникам и монахам.
    Правда: Книги, в том числе литургические произведения, могли передаваться из поколения в поколение в семьях, что демонстрирует Кодекс Хагенеса.

  2. Миф: Средневековые книги всегда были переплетены в кожу животных.
    Правда: Хотя это было довольно распространённо, книги также могли переплетаться в другие материалы, такие как дерево или ткань.

  3. Миф: Средневековые книги были крайне дорогими.
    Правда: Многие книги создавались с использованием доступных материалов, а их стоимость могла зависеть от качества переплёта и содержания.

Интересные факты о средневековых книгах

  1. В Средние века книги часто переписывались вручную, что делало их уникальными.

  2. Средневековые переплёты часто украшались золотыми или серебряными деталями, что свидетельствует о высоком статусе книги.

  3. В некоторых странах книги использовались как подарок для королей или церковных лидеров.

Исторический контекст

Средневековые книги не только служили религиозным целям, но и были важными культурными объектами. В Норвегии, как и в других странах, книги часто переписывались вручную, что позволяло сохранить знания и традиции на протяжении веков.

Когда кодекс был написан, Норвегия ещё не была объединённым королевством, и книги, скорее всего, использовались в небольших религиозных общинах. Средневековая Норвегия была частью более широкого культурного контекста Европы, где переплёты из тюленьей кожи также встречались.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: ночной свет экрана повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 20:56
Смартфон перед сном — бомба замедленного действия: воспаление сосудов начинается уже через минуты

Учёные доказали, что использование смартфона перед сном повышает риск сердечных болезней: ночной свет сбивает биоритмы и вызывает воспаление сосудов.

Читать полностью » Профессор Ён-Ук Ли: тёмная энергия эволюционирует, а космос замедляется вчера в 20:53
Астероид — не угроза, а Вселенная — да: космос тормозит сильнее, чем считалось

Учёные из Сеула поставили под сомнение идею ускоренного расширения Вселенной, показав, что тёмная энергия может ослабевать, а космос — замедляться.

Читать полностью » Юнг: климатические изменения вызывают прилив саргассума фосфором из океанских глубин вчера в 19:22
Секрет коричневого прилива: фосфор из океанских глубин питает водорослевый монстр, а не фермеры

Учёные выяснили, что массовые приливы саргассума в Карибском море вызваны фосфором из глубин Атлантики. Климатические изменения активируют скрытый океанический механизм роста водорослей.

Читать полностью » JAMA: плохое обоняние повышает вероятность ИБС в два раза среди пожилых вчера в 19:17
Не игнорируйте запахи: они могут предупредить о ишемической болезни сердца за годы до симптомов

Учёные выяснили: у пожилых людей с ослабленным обонянием риск ишемической болезни сердца почти вдвое выше. Обоняние может стать новым биомаркером старения.

Читать полностью » JAMA: РСВ вызывает последствия до 300 дней, включая неврологические нарушения вчера в 18:13
Простуда, которая убивает? РСВ маскируется под насморк, но вызывает смерть — эксперты предупреждают

Учёные из Сингапура выяснили, что респираторно-синцитиальный вирус часто маскируется под обычную простуду, но может быть не менее опасен, чем грипп или COVID-19.

Читать полностью » В Помпеях обнаружена ситула из фаянса в районе термополиума Петуха вчера в 18:10
Помпеи раскрывают секрет: восточная роскошь жила в уличном кафе, а не в дворцах

Археологи нашли в помпейской закусочной египетский сосуд из фаянса. Эта находка раскрывает, как экзотика Востока проникала в повседневную жизнь Римской империи.

Читать полностью » Cell Reports: текучий интеллект коррелирует с пространственными картами гиппокампа вчера в 17:07
Текучий интеллект взорвался: исследование доказало — мозг рисует карты, чтобы вы видели связи везде

Учёные из Института Макса Планка выяснили, что интеллект связан с тем, как мозг строит внутренние карты — и что эти карты можно развивать.

Читать полностью » Лефевр: модель атмосферы Венеры сравнивает ветра с Землёй и Марсом вчера в 17:04
Африка на Венере? Учёные уверены: на наших глазах планета рождает новый океан из пыли и ветра

Учёные из Сорбонны смоделировали динамику ветров и пылевых потоков на Венере. Эти данные помогут новым зондовым миссиям избежать ошибок при посадке.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Беру фитнес-резинку и делаю эти простые движения — ягодицы подтянулись за месяц
Еда
Беру шоколад и микроволновку — и через пару минут получаю идеальный кувертюр
Питомцы
Игрушечный размер, львиное сердце: собака, которая не знает страха
Авто и мото
Глобальная битва автомобилей: Toyota против Tesla — кто возглавил рынок в 2025 году
Дом
Избавилась от хаоса на кухне — простые шаги, которые реально работают
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская: шаги для эффективного снижения уровня хронического стресса
Туризм
Мир на вкус: 5 городов, где тарелка расскажет больше, чем экскурсовод
Спорт и фитнес
Нашла простой способ укрепить спину без спортзала — теперь осанка идеальная, а боли исчезли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet