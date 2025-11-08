Найдена книга, которой 800 лет: переплёт из тюленьей кожи и уникальные песни, пережившие века

Недавно обнаруженная средневековая книга, обтянутая мехом тюленьей кожи, может стать самой старой сохранившейся книгой Норвегии. Этот небольшой христианский песенник, вероятно, был создан около 1200 года н. э. и передавался из поколения в поколение в семье норвежских фермеров. Исследования, проведённые Национальной библиотекой Норвегии, показали, что книга, известная как Кодекс Хагенеса, состоит из двух сдвоенных листов пергамента, переплетённых в тюленью кожу, на которой видны следы меха.

Книга, написанная на латыни, содержит восемь средневековых литургических песнопений с нотной записью. Одно из песнопений посвящено Марии, другое — празднику Дня всех святых. Однако несколько страниц, по всей видимости, отсутствуют. Согласно утверждениям семьи Хагенес, книга, вероятно, изначально принадлежала церкви или монастырю.

Необычные материалы и переплёт

Как сообщает Национальная библиотека, рукопись выглядит "необычно простоватой". "Её нестандартное исполнение и простой самодельный переплёт говорят о том, что она была сделана местным мастером, использующим доступные материалы", — пояснила Кьяра Паландри, реставратор Национальной библиотеки Норвегии. Также Паландри добавила, что кожаный ремешок, которым была обмотана книга, скорее всего, изготовлен из оленьей шкуры.

Интересно, что переплёт книги выполнен из тюленьей кожи, на которой до сих пор видны маленькие волоски. Этот материал крайне редок для средневековой Норвегии, хотя он встречается в некоторых других частях Скандинавии. Это открытие указывает на то, что в XIII веке в Скандинавии, а возможно и в Норвегии, использовались уникальные технологии переплёта.

Сравнение с другими средневековыми книгами

Тюленья кожа, использовавшаяся для переплёта Кодекса Хагенеса, не уникальна только для Норвегии. Исследования, проведённые в последние годы, показали, что подобные переплёты встречаются и в других частях Европы. Например, недавние исследования ДНК показали, что монахами-цистерцианцами во Франции в XII и XIII веках также использовалась тюленья кожа для изготовления книг. Эти переплёты, так называемые "мохнатые книги", были созданы из шкур различных видов тюленей, включая тюленей-обыкновенных, гренландских тюленей и морских зайцев. Эти шкуры путешествовали по торговым путям того времени, попадая в Англию и Бельгию, а также в другие регионы Европы.

Однако, несмотря на сходства, кодекс Хагенеса имеет отличия от континентальных образцов, что позволяет предположить, что эта книга была создана прямо в Норвегии, а не привезена из других стран.

Особенности исследования книги

Исследования, проведённые Национальной библиотекой Норвегии, показали, что Кодекс Хагенеса представляет собой уникальный экземпляр средневековой книги. Микроскопический анализ переплёта подтвердил, что кожа, использованная для книги, действительно тюленья. В ближайшее время планируется провести дополнительные исследования для уточнения происхождения использованной кожи и пергамента, а также для более точного определения времени изготовления книги.

Исследователи надеются, что эти дополнительные исследования смогут подтвердить, что Кодекс Хагенеса действительно является старейшей сохранившейся книгой Норвегии. Если это подтвердится, то книга станет единственным известным средневековым произведением Норвегии, переплетённым в тюленью кожу.

Как появилась книга?

Как именно оказался Кодекс Хагенеса в семье фермеров, до конца неизвестно. Возможно, она была передана из поколения в поколение, начиная с тех времён, когда она была первой церковной книгой. Семья Хагенес утверждает, что изначально книга принадлежала монастырю или церкви, что, в принципе, вполне соответствует её характеру и предназначению.

Было бы интересно узнать больше о том, как она передавалась и использовалась на протяжении веков, и какие изменения произошли с ней за это время. Важно отметить, что в те времена книги были чрезвычайно ценным и редким ресурсом, а литургические произведения, такие как песни, часто передавались по рукописям в небольших религиозных общинах.

Плюсы и минусы Кодекса Хагенеса

Текст Кодекса Хагенеса является интересным примером раннего средневекового искусства книгопечатания. Рассмотрим его достоинства и недостатки.

Интересные факты о средневековых книгах

Исторический контекст

Средневековые книги не только служили религиозным целям, но и были важными культурными объектами. В Норвегии, как и в других странах, книги часто переписывались вручную, что позволяло сохранить знания и традиции на протяжении веков.

Когда кодекс был написан, Норвегия ещё не была объединённым королевством, и книги, скорее всего, использовались в небольших религиозных общинах. Средневековая Норвегия была частью более широкого культурного контекста Европы, где переплёты из тюленьей кожи также встречались.