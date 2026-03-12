Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Самолёт МЧС России
Самолёт МЧС России
© jetphotos.com by Aktug Ates is licensed under GNU Free Documentation License
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:24

Новая миссия, новые надежды: из Москвы в Иран отправляют 13 тонн нужных медикаментов

МЧС России организует доставку 13 тонн медикаментов в Иран через Азербайджан. Груз отправят на самолёте Ил-76 по указу президента Владимира Путина и руководителя министерства Александра Куренкова. Авиация ведомства перевезёт лекарства в Азербайджанскую Республику. Там их передадут представителям правительства Исламской Республики Иран. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ТАСС.

Указ президента и организация помощи

Президент Владимир Путин дал поручение на оказание помощи Ирану. Руководитель МЧС Александр Куренков оперативно взялся за выполнение. Ведомство задействовало свою авиацию для этой задачи. Такие меры позволяют быстро реагировать на запросы союзников.

Пресс-служба МЧС подтвердила детали операции ТАСС. Гуманитарная поддержка идёт в сложный период для Тегерана. Министерство координирует все этапы от упаковки до вылета. Это стандартная практика для чрезвычайных ситуаций.

Аналогичные поставки Россия проводила и раньше в другие страны. Опыт накоплен годами работы в зонах бедствий. Теперь фокус на Ближнем Востоке и Кавказе. Логистика отрабатывается до мелочей.

"Гуманитарная помощь укрепляет связи между странами и помогает в развитии территорий. Через такие поставки Россия показывает надёжность партнёра. Логистика через Азербайджан упрощает процесс и снижает риски. Это не разовая акция, а часть долгосрочного сотрудничества. В итоге выигрывают все участники".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Объём и тип груза

Всего отправят 13 тонн лекарственных препаратов. Это серьёзный объём для оперативной помощи. Груз включает необходимые медикаменты для населения Ирана. Подготовка прошла в кратчайшие сроки.

Самолёт Ил-76 справится с перевозкой без проблем. Машина проверена в сотнях подобных миссий. Загрузка учитывает вес и габариты. Никаких задержек на этом этапе не ожидается.

Медикаменты упакованы по строгим стандартам. Контроль качества ведут специалисты МЧС. Такой подход минимизирует порчу во время полёта. Получатели получат товар в идеальном состоянии.

Маршрут и передача

Доставка пойдёт через Азербайджанскую Республику. Там груз встретят уполномоченные лица. Передача пройдёт гладко по договорённостям. Это оптимальный путь с учётом географии.

Авиация МЧС обеспечит точный график. Полёт рассчитан на несколько часов. После посадки последует быстрая разгрузка. Всё под контролем ведомства.

Такая схема используется не впервые. Она доказала эффективность в прошлом. Иран получит помощь вовремя. Дальше препараты распределят по нуждам.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

