Малышева и Мануковский в эфире "Жить здорово" рассказали, почему происходит онемение в руках и ногах

Телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Вадим Мануковский перечислили в эфире передачи "Жить здорово" симптомы, которые свидетельствуют о серьезном заболевании.

Нейрохирург отметил, что онемение рук и ног может быть признаком злокачественной опухоли в спинном мозгу. Если у вас появляются подобные ощущения в теле, следует немедленно обратиться к неврологу, посоветовал Мануковский.

В предыдущем выпуске "Жить здорово" Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов заявили, что резкое падение зрения может быть ранним признаком тромбоза глазной артерии.

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