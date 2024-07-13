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Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств
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Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Ученые выяснили, что жаркая погода может усилить побочные эффекты некоторых лекарств, повышая риски для здоровья. Лекарства, регулирующие давление, могут вызвать обезвоживание, а бета-блокаторы снижают кровоток к коже, делая организм менее чувствительным к жаре.

Антидепрессанты, аспирин и обезболивающие могут мешать телу охлаждаться.

Некоторые антибиотики и препараты могут увеличить чувствительность к солнцу, рискуя серьезными ожогами.

Важно следовать инструкциям по применению, избегать самолечения и хранить лекарства в прохладных местах. Некоторые препараты, например, адреналиновые ручки-шприцы и ингаляторы, требуют особого внимания, так как жара может вызвать их неисправность или даже взрыв.

Фото: commons.wikimedia.org/Intellec7 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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