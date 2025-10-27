Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенний гриб в лесу
Осенний гриб в лесу
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:18

Заживляет и омолаживает: в УрФУ придумали мазь из трутовиков

Учёные УрФУ создали мазь из грибов-трутовиков для лечения ожогов и заживления кожи

Можно ли вылечить ожоги при помощи грибов? Учёные Уральского федерального университета доказали, что это вполне реально. Они разработали мазь на основе трутовиков — грибов, которые растут в Свердловской области, — и показали, что средство не только ускоряет заживление ран, но и способствует регенерации и омоложению кожи. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

Секрет в трутовиках

"При создании мази биологи использовали два вида грибов — Ganoderma applanatum (трутовик плоский) и Fomitopsis pinicola (трутовик окаймлённый), собранные в лесах Свердловской области. Оказалось, что мазь на основе ланолина и экстрактов трутовиков помогает быстрее заживлять раны после ожогов, даже третьей степени, и снижает воспаление", — рассказали представители УрФУ.

Учёные заметили, что в ранах, обработанных этой мазью, образуется большое количество фибробластов - клеток, отвечающих за восстановление тканей и замедление процессов старения. Особенно эффективно показало себя средство с добавлением трутовика плоского: именно оно ускоряло заживление сильнее всего.

Безопасно и проверено временем

Биологи уверены, что мази с экстрактами трутовиков безопасны для человека. Они напомнили, что в традиционной китайской медицине и косметологии эти грибы применяются уже более двух тысяч лет. Их богатый состав включает множество метаболитов, обладающих противоопухолевым, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием.

На пути к патенту

Разработчики уже подали заявку на патент. В планах учёных — провести дополнительные исследования и внедрить средство в медицинскую практику. Если испытания подтвердят эффективность мази, инновационная разработка УрФУ может стать основой для создания новых заживляющих и антивозрастных препаратов.

