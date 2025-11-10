Принимала таблетки от боли каждый день — не ожидала, что пострадает сердце

Тысячи людей по всему миру ежедневно принимают лекарства — от обезболивающих до препаратов от аллергии — уверенные, что если средство доступно без рецепта, значит, оно безопасно. Но, как предупреждает известный кардиолог Дмитрий Яранов, даже самые популярные таблетки могут незаметно вредить сердцу.

По словам врача, он неоднократно наблюдал пациентов, у которых частое использование "безобидных" препаратов приводило к повышенному давлению, аритмии и ослаблению сердечной мышцы.

"Каждое лекарство, даже то, что продаётся без рецепта, воздействует на сердце. Важно понимать это и обсуждать приём любых препаратов с врачом", — отметил доктор Дмитрий Яранов

1. НПВП — обезболивающие, которые повышают давление

К ибупрофену и напроксену многие обращаются при любой боли — от головной до мышечной. Однако именно эти нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) занимают первое место среди лекарств, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему.

НПВП блокируют воспаление, но одновременно задерживают натрий и воду в организме, из-за чего повышается давление и нагрузка на сердце.

Чем опасно:

может спровоцировать гипертензию;

увеличивает риск отёков и сердечной недостаточности;

особенно вредно при хронических заболеваниях сердца.

Альтернатива: при частых болях лучше обсудить с врачом более мягкие или локальные средства (например, парацетамол или физиотерапию).

2. Химиотерапевтические препараты — спасают жизнь, но ослабляют сердце

Некоторые лекарства от рака, в частности доксорубицин и трастузумаб, оказывают токсическое воздействие на сердечную мышцу.

Дмитрий Яранов поясняет: такие препараты могут вызывать кардиомиопатию — ослабление сердечной мышцы, из-за чего сердце хуже перекачивает кровь.

Что делают врачи:

пациенты проходят эхокардиографию до, во время и после лечения;

онкологи и кардиологи совместно подбирают терапию, чтобы минимизировать вред.

"Сегодня медицина стремится не только победить рак, но и сохранить сердце пациента", — добавляет доктор Яранов.

3. Стимуляторы — для концентрации, но не для сердца

Препараты, применяемые при СДВГ (синдроме дефицита внимания с гиперактивностью), часто содержат амфетаминоподобные соединения. Они повышают концентрацию, но также ускоряют сердцебиение и повышают давление.

Риски при длительном применении:

аритмия и тахикардия;

тревожность, бессонница;

повышение риска сердечного приступа у предрасположенных людей.

Рекомендации:

строго следовать дозировке;

не сочетать с кофеином или энергетиками;

сообщать врачу о любых ощущениях учащённого пульса.

"Неправильное использование стимуляторов способно разрушить сердце не меньше, чем стресс или курение", — предупреждает Яранов.

4. Лекарства от диабета — старые формулы с новыми рисками

Не все препараты для снижения сахара одинаково безопасны. По словам кардиолога, средства старого поколения, например росиглитазон, могут повышать риск сердечной недостаточности.

Хотя такие препараты действительно стабилизируют уровень глюкозы, они задерживают жидкость и увеличивают нагрузку на сердце. Современные аналоги (например, препараты класса SGLT2) показали себя куда безопаснее.

Что делать пациентам:

не отменять лекарства самостоятельно;

спросить у врача, есть ли более безопасные альтернативы;

проходить регулярное обследование сердца.

5. Противоотечные средства — скрытая угроза при простуде

Когда заложен нос, многие выбирают препараты с псевдоэфедрином. Он сужает сосуды, снимая отёк слизистой, но при этом повышает давление и учащает пульс.

Особенно опасно для людей с гипертонией, аритмией и ишемической болезнью сердца.

Совет врача:

избегайте противоотечных средств при проблемах с сердцем;

выбирайте солевые растворы или мягкие антигистамины;

перед приёмом обязательно проконсультируйтесь с кардиологом.

5 групп лекарств, которые влияют на сердце

Категория Примеры Потенциальный вред Безопасная альтернатива НПВП ибупрофен, напроксен Повышение давления, отёки Парацетамол, локальные мази Химиотерапия доксорубицин, трастузумаб Ослабление сердечной мышцы Мониторинг и поддержка кардиолога Стимуляторы амфетамины, метилфенидат Аритмия, гипертензия Минимальные дозы под контролем врача Лекарства от диабета росиглитазон Сердечная недостаточность Новые препараты (SGLT2, GLP-1) Противоотечные псевдоэфедрин Скачки давления Солевые спреи, антигистамины

Почему важно знать об этих рисках

Доктор Яранов подчёркивает: его цель — не запугать, а повысить осведомлённость. Большинство этих препаратов при правильном применении безопасны, но их длительное и бесконтрольное использование может нанести вред.

"Наше сердце чувствительно к каждой мелочи — от кофеина до лекарств от насморка. Осознанный подход к терапии помогает избежать проблем, которые можно предотвратить", — отметил врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать безрецептурные обезболивающие ежедневно.

Последствие: хроническая гипертензия.

Альтернатива: поиск причины боли и индивидуальный план терапии.

Ошибка: принимать безрецептурные обезболивающие ежедневно.

Последствие: хроническая гипертензия.

Альтернатива: поиск причины боли и индивидуальный план терапии.

Ошибка: не информировать врача о всех принимаемых препаратах.

Последствие: лекарственные взаимодействия и перегрузка сердца.

Альтернатива: вести список всех лекарств и показывать его врачу.

Последствие: лекарственные взаимодействия и перегрузка сердца.

Альтернатива: вести список всех лекарств и показывать его врачу.

Ошибка: игнорировать побочные эффекты (отёки, учащённый пульс).

Последствие: развитие сердечной недостаточности.

Альтернатива: сразу сообщать врачу о любых изменениях.

Плюсы и минусы лекарственной настороженности

Плюсы Минусы Снижение риска осложнений Требует времени на консультации Индивидуальный подбор терапии Не всегда легко найти замену Долгосрочная защита сердца Возможна адаптация к новым схемам

FAQ

Можно ли полностью отказаться от НПВП?

Не всегда. Их можно использовать кратковременно, но лучше чередовать с другими методами снятия боли.

Как узнать, безопасно ли моё лекарство для сердца?

Спросите у терапевта или кардиолога — они оценят ваш риск и подберут альтернативы.

Могут ли витамины или БАДы тоже вредить сердцу?

Да, особенно в высоких дозах или при сочетании с лекарствами.

Мифы и правда

Миф: вред наносят только "тяжёлые" препараты.

Правда: даже простые обезболивающие и спреи от насморка влияют на сердце.

Миф: вред наносят только "тяжёлые" препараты.

Правда: даже простые обезболивающие и спреи от насморка влияют на сердце.

Миф: если лекарство без рецепта, значит, безопасно.

Правда: многие безрецептурные препараты при регулярном приёме повышают давление.

Правда: многие безрецептурные препараты при регулярном приёме повышают давление.

Миф: побочные эффекты проявляются сразу.

Правда: иногда вред накапливается годами, оставаясь незаметным.

Исторический контекст

Впервые данные о негативном воздействии нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) на сердечно-сосудистую систему были обнародованы в 2000 году. Сегодня врачи, как доктор Яранов, продвигают идею "кардиопрозрачности терапии" — когда каждый препарат оценивается не только по пользе, но и по его влиянию на сердце.

Главное послание врача остаётся простым: информированный пациент — защищённое сердце.