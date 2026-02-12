Самолечение простуды бьёт по печени: безобидные таблетки запускают опасную цепную реакцию

Простуда кажется безобидной, но попытка "перелечить" её самостоятельно нередко оборачивается новыми проблемами. Об этом сообщает издание MosTimes со ссылкой на профессора кафедры оториноларингологии РУДН, доктора медицинских наук Ирину Кириченко. Специалист перечислила препараты, которые пациенты чаще всего принимают без показаний, подвергая организм дополнительной нагрузке.

Жаропонижающие без необходимости

По словам специалиста, наиболее частые ошибки связаны с лечением воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Пациенты нередко принимают жаропонижающие средства даже при незначительном повышении температуры, воспринимая её как сигнал к немедленному медикаментозному вмешательству. При этом сам факт субфебрильной температуры ещё не требует обязательного приёма препаратов.

"Если нет боли, есть температура и какое-то недомогание, нельзя просто так принимать такие препараты, как парацетамол, аспирин, потому что эти препараты достаточно тяжело метаболизируются в печени и дают нагрузку на организм", — отметила профессор.

Врач подчеркнула, что бесконтрольное использование подобных средств создаёт дополнительную нагрузку на печень. И в ряде случаев организм способен справиться с инфекцией самостоятельно, без медикаментозной поддержки.

Капли и антибиотики: риск осложнений

На втором месте среди распространённых ошибок — сосудосуживающие капли для носа. Их допустимо применять не более пяти-шести дней и строго в дозировках, указанных в инструкции. Однако пациенты часто превышают рекомендованную кратность использования, что может привести к осложнениям, вплоть до носовых кровотечений.

Отдельно профессор остановилась на приёме антибиотиков при вирусных инфекциях. Она объяснила, что такие препараты не ускоряют выздоровление при вирусной природе заболевания и при этом воздействуют на микробиом.

"У нас такая ментальность, что если не назначил доктор антибиотики, то день прошёл зря, зря пошёл к доктору на приём. Когда приходит вирус иммунная система его распознаёт и начинает вырабатывать вещества против вируса. А когда на на фоне вирусной инфекции человек пьёт антибиотики они действуют на наш микробиом и начинают его убивать", — рассказала Ирина Кириченко.

Витамины и БАДы под контролем

Кроме лекарственных препаратов, специалист обратила внимание на бесконтрольный приём биологически активных добавок и витаминов. Особую осторожность, по её словам, следует соблюдать с жирорастворимыми веществами.

"Принимать витамин D в огромных дозировках, не зная своего анализа и не зная своего обмена веществ, ни в коем случае нельзя. Все жирорастворимые витамины — A, Е, D — обладают свойством токсичности", — пояснила врач.

Профессор отметила, что подобные препараты должны назначаться только после обследования и по рекомендации врача. Самостоятельное применение даже привычных средств может обернуться дополнительными проблемами для здоровья.