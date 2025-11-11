После совета врача я перестала делать КТ без причины — вот почему это опасно

Современные методы визуализации позволяют выявлять болезни на самых ранних стадиях. Однако не все диагностические процедуры одинаково безопасны — некоторые сопровождаются значительным радиационным воздействием.

"Лидируют по уровню облучения компьютерная томография (КТ) и позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ)", — рассказала главный врач диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач-радиолог Оксана Платонова в интервью "Газете.ru".

По словам специалиста, получаемая при этих исследованиях доза может соответствовать естественному фоновому излучению за период от полугода до десяти лет.

Сравнение доз облучения при разных исследованиях

Вид исследования Средняя доза (мЗв) Эквивалент естественного фона Рекомендации по частоте Низкодозовая КТ лёгких 1-1,5 4-6 месяцев До 2 раз в год (для скрининга у курильщиков) КТ головного мозга 1-2 4-8 месяцев По показаниям КТ грудной клетки 5-7 2-3 года По необходимости КТ брюшной полости и таза 8-12 3-5 лет Только по направлению врача ПЭТ-КТ всего тела 15-25 5-10 лет Только при онкологических показаниях

"ПЭТ-КТ всего тела назначают исключительно при онкологических показаниях; повторные процедуры проводят согласно протоколу лечения рака — обычно раз в 3-6 месяцев", — уточнила Платонова.

Почему радиационная нагрузка различается

Рентгеновские лучи, используемые при КТ, проходят через ткани организма, создавая послойные изображения органов. Чем больше площадь сканирования и выше качество изображения, тем больше дозировка. ПЭТ-КТ, помимо рентгеновского облучения, включает введение радиоактивного препарата — отсюда повышенная суммарная доза.

Тем не менее, современные аппараты позволяют минимизировать воздействие благодаря короткому времени сканирования и программам низкодозовой реконструкции.

Что считать допустимым уровнем облучения

"Не существует фиксированного 'безопасного' количества КТ в год. Решение о проведении исследования принимает врач индивидуально, исходя из клинической необходимости", — подчеркнула Платонова.

Если обследование обосновано и позволяет подтвердить или исключить опасное заболевание, риск от радиации несопоставим с пользой от своевременной диагностики.

Однако делать КТ "на всякий случай" категорически нельзя — это бессмысленная нагрузка на организм без медицинских показаний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проходить КТ без назначения врача.

Последствие: избыточное облучение, которое не несёт пользы.

Альтернатива: обсуждать с врачом необходимость и возможные заменители — МРТ, УЗИ.

Ошибка: проходить ПЭТ-КТ для "общей проверки организма".

Последствие: получение высокой дозы радиации без клинической причины.

Альтернатива: использовать ПЭТ-КТ строго по онкологическим показаниям.

Ошибка: игнорировать повторные обследования при лечении рака.

Последствие: риск пропустить рецидив или метастазы.

Альтернатива: следовать назначенному протоколу лечения.

А что если нужно несколько исследований подряд?

Иногда пациенты проходят несколько КТ в течение короткого времени — например, при сложных травмах или онкологическом лечении. В таких случаях врачи оценивают суммарную дозу и выбирают минимально возможные параметры облучения.

В экстренных ситуациях приоритет всегда отдают диагностической точности — спасение жизни важнее потенциальных рисков радиации.

Альтернатива КТ и ПЭТ-КТ

Метод Радиация Применение Особенности МРТ (магнитно-резонансная томография) Нет Мозг, позвоночник, мягкие ткани Безопасна, но противопоказана при металлических имплантах УЗИ (ультразвук) Нет Органы брюшной полости, сердце, щитовидка Безвредно, но ограничено глубиной визуализации Рентген Низкая Кости, лёгкие Быстро, но даёт меньше деталей, чем КТ

FAQ

Сколько КТ можно делать в год без вреда?

Фиксированной нормы нет. Всё зависит от состояния здоровья и медицинских показаний. Врач оценивает суммарную дозу и потенциальные риски.

Можно ли заменить КТ на МРТ или УЗИ?

Иногда да. МРТ и УЗИ не используют ионизирующее излучение, но подходят не для всех органов. Решение принимает специалист.

Опасно ли делать КТ детям?

Да, детям проводят такие исследования только при острой необходимости, с минимальной дозой излучения.

Мифы и правда

Миф: любое КТ опасно для здоровья.

Правда: риск минимален при обоснованных показаниях и современных технологиях низких доз.

Миф: можно "накопить" радиацию от КТ.

Правда: дозы малы и не имеют кумулятивного эффекта в бытовом смысле, но частые исследования увеличивают риск.

Миф: ПЭТ-КТ можно делать для профилактики.

Правда: процедура предназначена исключительно для диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний.

Интересные факты

Средний человек ежегодно получает около 3 мЗв естественного излучения от солнца, воздуха и почвы. Один перелёт Москва-Нью-Йорк добавляет примерно 0,05 мЗв - как рентген грудной клетки. Современные КТ-аппараты позволяют сократить дозу облучения вдвое по сравнению с моделями десятилетней давности.

Исторический контекст

Первое КТ было проведено в 1971 году, и с тех пор технология стала неотъемлемой частью медицины. Появление ПЭТ-КТ в начале 2000-х годов объединило анатомическую и функциональную диагностику, сделав возможным точное определение стадии онкологических заболеваний. Сегодня врачи стремятся к принципу ALARA (As Low As Reasonably Achievable) — "настолько низкая доза, насколько это разумно возможно".