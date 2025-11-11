После совета врача я перестала делать КТ без причины — вот почему это опасно
Современные методы визуализации позволяют выявлять болезни на самых ранних стадиях. Однако не все диагностические процедуры одинаково безопасны — некоторые сопровождаются значительным радиационным воздействием.
"Лидируют по уровню облучения компьютерная томография (КТ) и позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ)", — рассказала главный врач диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач-радиолог Оксана Платонова в интервью "Газете.ru".
По словам специалиста, получаемая при этих исследованиях доза может соответствовать естественному фоновому излучению за период от полугода до десяти лет.
Сравнение доз облучения при разных исследованиях
|Вид исследования
|Средняя доза (мЗв)
|Эквивалент естественного фона
|Рекомендации по частоте
|Низкодозовая КТ лёгких
|1-1,5
|4-6 месяцев
|До 2 раз в год (для скрининга у курильщиков)
|КТ головного мозга
|1-2
|4-8 месяцев
|По показаниям
|КТ грудной клетки
|5-7
|2-3 года
|По необходимости
|КТ брюшной полости и таза
|8-12
|3-5 лет
|Только по направлению врача
|ПЭТ-КТ всего тела
|15-25
|5-10 лет
|Только при онкологических показаниях
"ПЭТ-КТ всего тела назначают исключительно при онкологических показаниях; повторные процедуры проводят согласно протоколу лечения рака — обычно раз в 3-6 месяцев", — уточнила Платонова.
Почему радиационная нагрузка различается
Рентгеновские лучи, используемые при КТ, проходят через ткани организма, создавая послойные изображения органов. Чем больше площадь сканирования и выше качество изображения, тем больше дозировка. ПЭТ-КТ, помимо рентгеновского облучения, включает введение радиоактивного препарата — отсюда повышенная суммарная доза.
Тем не менее, современные аппараты позволяют минимизировать воздействие благодаря короткому времени сканирования и программам низкодозовой реконструкции.
Что считать допустимым уровнем облучения
"Не существует фиксированного 'безопасного' количества КТ в год. Решение о проведении исследования принимает врач индивидуально, исходя из клинической необходимости", — подчеркнула Платонова.
Если обследование обосновано и позволяет подтвердить или исключить опасное заболевание, риск от радиации несопоставим с пользой от своевременной диагностики.
Однако делать КТ "на всякий случай" категорически нельзя — это бессмысленная нагрузка на организм без медицинских показаний.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: проходить КТ без назначения врача.
Последствие: избыточное облучение, которое не несёт пользы.
Альтернатива: обсуждать с врачом необходимость и возможные заменители — МРТ, УЗИ.
-
Ошибка: проходить ПЭТ-КТ для "общей проверки организма".
Последствие: получение высокой дозы радиации без клинической причины.
Альтернатива: использовать ПЭТ-КТ строго по онкологическим показаниям.
-
Ошибка: игнорировать повторные обследования при лечении рака.
Последствие: риск пропустить рецидив или метастазы.
Альтернатива: следовать назначенному протоколу лечения.
А что если нужно несколько исследований подряд?
Иногда пациенты проходят несколько КТ в течение короткого времени — например, при сложных травмах или онкологическом лечении. В таких случаях врачи оценивают суммарную дозу и выбирают минимально возможные параметры облучения.
В экстренных ситуациях приоритет всегда отдают диагностической точности — спасение жизни важнее потенциальных рисков радиации.
Альтернатива КТ и ПЭТ-КТ
|Метод
|Радиация
|Применение
|Особенности
|МРТ (магнитно-резонансная томография)
|Нет
|Мозг, позвоночник, мягкие ткани
|Безопасна, но противопоказана при металлических имплантах
|УЗИ (ультразвук)
|Нет
|Органы брюшной полости, сердце, щитовидка
|Безвредно, но ограничено глубиной визуализации
|Рентген
|Низкая
|Кости, лёгкие
|Быстро, но даёт меньше деталей, чем КТ
FAQ
Сколько КТ можно делать в год без вреда?
Фиксированной нормы нет. Всё зависит от состояния здоровья и медицинских показаний. Врач оценивает суммарную дозу и потенциальные риски.
Можно ли заменить КТ на МРТ или УЗИ?
Иногда да. МРТ и УЗИ не используют ионизирующее излучение, но подходят не для всех органов. Решение принимает специалист.
Опасно ли делать КТ детям?
Да, детям проводят такие исследования только при острой необходимости, с минимальной дозой излучения.
Мифы и правда
Миф: любое КТ опасно для здоровья.
Правда: риск минимален при обоснованных показаниях и современных технологиях низких доз.
Миф: можно "накопить" радиацию от КТ.
Правда: дозы малы и не имеют кумулятивного эффекта в бытовом смысле, но частые исследования увеличивают риск.
Миф: ПЭТ-КТ можно делать для профилактики.
Правда: процедура предназначена исключительно для диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний.
Интересные факты
-
Средний человек ежегодно получает около 3 мЗв естественного излучения от солнца, воздуха и почвы.
-
Один перелёт Москва-Нью-Йорк добавляет примерно 0,05 мЗв - как рентген грудной клетки.
-
Современные КТ-аппараты позволяют сократить дозу облучения вдвое по сравнению с моделями десятилетней давности.
Исторический контекст
Первое КТ было проведено в 1971 году, и с тех пор технология стала неотъемлемой частью медицины. Появление ПЭТ-КТ в начале 2000-х годов объединило анатомическую и функциональную диагностику, сделав возможным точное определение стадии онкологических заболеваний. Сегодня врачи стремятся к принципу ALARA (As Low As Reasonably Achievable) — "настолько низкая доза, насколько это разумно возможно".
